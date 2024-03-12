Как жилось Армении в СССР

Армения как суверенное государство существует на карте мира уже более трёх десятилетий. За это время отношения с Россией переживали всякое. Например, в армянском истеблишменте были и те, кто называл годы советской власти худшим периодом в истории страны.

Но так ли плохо было Армянской Советской Социалистической Республике в СССР?

Марка №1

Советскому Союзу Армения может быть благодаря уже за создание бренда, с которым государство ассоциируется во всём мире. Это коньяк «Арарат». В 1920 году в Армении появился одноимённый винно-коньячный завод, который в 1948 году разделили на два предприятия: «Ереванский винный комбинат» и «Ереванский коньячный завод», где и производился розлив знаменитых армянских коньяков. Своей любви к этому напитку не скрывал даже британский премьер Уинстон Черчилль. «Никогда не опаздывайте к обеду, курите гаванские сигары и пейте армянский коньяк», – советовал политик.

Вокруг – красота

В советское время Ереван стал «плацдармом» для архитектурных экспериментов. В это время столица современной Армении была практически полностью перестроена. «Стройки века» с применением местного камня туфа, имеющего разные оттенки, велись в 1924 и 1970 годах.

Городская архитектура выдержана в традициях неоклассицизма и отлично сочетается со смелыми модернистскими зданиями. Собственно, такая синергия сегодня и является одной из «визитных карточек» главного города Армении. Кроме того, большевики в Ереване проложили новые улицы, электрифицировали городское пространство, провели водопровод и канализацию, а лесопосадки на окрестных холмах наконец-то покончили с пыльными бурями.

На метро быстрее

В 1981 году в Ереване появилось метро. Местные власти долгое время высказывали недовольство относительно того, что подземку проложили в Баку (1967 год) и Тбилиси (1966 год) метрополитен уже был, а жителям армянской столицы приходилось обходиться наземным трамваем.

Но в Советском Союзе метрополитен строили только в городах-миллионниках, которым Ереван не являлся. «Каждый армянин, если он живёт отдельно от родителей, должен ежедневно их навещать. Поэтому расчётные пассажиропотоки в перспективе будут как минимум в 1,5 раза больше, чем определяемые по методикам», – заверил Первый секретарь ЦК Армении на встрече с Леонидом Брежневым. После такого разговора вопрос армянского метро начал обсуждаться более активно.

Назло рекордам

А ещё среди армян было много выдающихся спортсменов. В годы советской власти они входили в сборные СССР по разным дисциплинам: тяжёлой и легкой атлетике, самбо, боксу, стрельбе, фехтованию, настольному теннису, греко-римской и вольной борьбе, спортивной гимнастике, шахматам. Понятно, что показывать высокие результаты без соответствующих условий для тренировок, невозможно. Поэтому Москва вкладывала много средств в развитие спортивной инфраструктуры в Армении: строились стадионы, бассейны, открывались школы, в которых готовили будущих чемпионов. Также ситуация обстояла и с представителями творческих профессий, которых хорошо знали на территории всего государства.