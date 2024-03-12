Как в Сочи победили малярию

Третьей африканской страной, победившей малярию, ВОЗ признала островное государство Кабо-Верде.

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До 1986 года Кабо-Верде называли Островами Зеленого Мыса. Вулканический архипелаг в Атлантике, 600 км от берегов Западной Африки. Сказочные пляжи, рыбалка и виндсерфинг. Виза для россиян не нужна. А теперь еще и без малярийных комаров.

Но в Африке 62 страны, и малярии до недавних пор не было лишь на Маврикии и в Алжире. Теперь вот Кабо-Верде. Пока все. 3 из 62!

По данным ВОЗ, 95% заболеваний малярией именно на Черном континенте. Хуже всего в Бенине, Буркина-Фасо и Либерии. Из каждых 10 тыс. там заболевают от 350 до 380 человек. В Индии и Бразилии дела в сто раз лучше: 3-4 случая заболевания на 10 тыс.

Но ведь эти африканские страсти нас не касаются? Это не так. Да, "своей" малярии в РФ нет. Но есть "завозная". И завозят ее регулярно. Недавно в Петербурге от малярии умерла женщина - заразилась в Африке. А в Ульяновске врачи смогли спасти жизнь девушки, у которой после посещения Эфиопии и Джибути выявили заражение сразу тропической и четырехдневной малярией. Эксперты называют случай уникальным, поскольку науке известно всего четыре вида "человеческих" малярий (кроме двух упомянутых, есть еще трехдневная и овале-малярия). Найти и заразиться половиной малярий мира и еще привезти их на Родину - действительно неординарный случай.

Спасительница гамбузия

Сегодня трудно поверить, но чуть более 100 лет назад Сочи, Адлер и часть Абхазии были местами ссылки, куда привозили людей практически на верную гибель. Виной всему жара, болота и тучи малярийных комаров. "Есть ссылка, есть каторга, а есть Гагра. Это сразу смертный приговор" - говорили тогда. Не лучше было и в Сочи, где эта болезнь была привычной и называлась "трясухой".

"В 1920 году в сочинских больницах (всего 236 коек) было 2277 гражданских и 107 военных, болевших малярией. Их привозили и днем и ночью. Когда не хватало раскладушек, пациенты спали прямо на улице, - пишет в книге "Со мной и без меня" родившийся в Сочи известный журналист Виталий Игнатенко. - С 1923 года заведующим Сочинской противомалярийной станцией стал доктор С.Ю. Соколов, который поставил перед собой задачу: не только организовать лечение, но и ликвидировать саму причину заболеваний страшной инфекцией, которая отпугивала от Черноморья потенциальных отдыхающих. Тогда в Сочи и начались первые противомалярийные мероприятия. По всему городу высаживали эвкалипты, которые прекрасно осушали почву".

Но главное было в другом. Специально для борьбы с малярией, как величайшую драгоценность, привезли небольшую невзрачную серенькую рыбку гамбузию. Родом она была из далекой Южной Америки. Когда-то о ней знали только коллекционеры аквариумных рыб, но у сочинцев она стала популярней всякой другой. Так уж случилось, что курортное будущее всего Черноморского побережья Кавказа попало в зависимость от гастрономических предпочтений этих маленьких рыбешек: оказалось, их любимым кормом являются личинки малярийных комаров.

"Помню, как мы с ребятами из школы бродили по сочинским предместьям, прижимая к голому пузу трехлитровые банки, в которых плескались гамбузии. Мы искали любую водную протоку, канаву, даже лужу, где гамбузии еще не было, - вспоминает Игнатенко. - Все взрослое население уничтожало с помощью прожорливой гамбузии личинки малярийных комаров. И в мою сочинскую бытность, примерно в 1956 году, на одном из заседаний Сочинского горсовета доктор С.Ю. Соколов доложил, что в этом сезоне впервые в городе не зафиксировано ни одного случая заболевания малярией. Это была победа! И в Сочи был поставлен бронзовый памятник этой рыбке. На мемориальной доске повествуется о ее благих деяниях. К слову, в городе гамбузий теперь разводят в особом питомнике и раздают бесплатно всем желающим. А в Сочи уже полвека с лишним никто не вспоминает о малярии".

Интересно, что гамбузия также удостоилась быть увековеченной в скульптуре на острове Корсика и в Израиле.

Без вины виноватые

Малярия не передается половым путем, поэтому осуждать заразившихся (а это часто происходит в соцсетях) неуместно. Даже если вы летели с больными в самолете в соседнем кресле или пили чай по прилете - не паникуйте. Так вы не заразитесь.

Малярия передается тремя способами: через комаров, от беременной матери ребенку, при прямом переливании крови.

Можно, конечно, спросить: почему люди не принимали профилактические таблетки перед (и во время) поездки в страны, где свирепствует малярия? Но таблетки - не гарантия, и, кроме того, у них сильная побочка. Проще призывать не ездить туда, где есть опасность заразиться. Но это нереалистично. Невозможно закрыть границу со странами, где малярия не побеждена. Просто потому, что их больше. В мире 195 стран, а сертификат о победе над малярией ВОЗ выдала лишь 43. Мы живем в окружении малярии.

И паразиты, и их переносчики, и болезнь хорошо изучены. Известен и механизм инфицирования. Корень зла в самках. Малярийный комар может питаться нектаром растений, а самке нужна кровь. Инфицированных находит по запаху: выпив крови больного, перелетает на здорового, в момент укуса слюной заражает жертву.

Да, вот еще: малярийного комара можно отличить от обычного. У малярийного задняя пара конечностей имеет большую длину, потому он сидит, подняв зад. Обычные сидят ровно или немного опускают брюшко. Хотя вряд ли кто-то будет их разглядывать, прежде чем убить или смахнуть.

Битва мутантов

Как победить малярию, сегодня более-менее известно, но у бедных стран на это не хватает денег. И вот недавняя новость: генные инженеры создали комаров-мутантов. Миллионы таких выпущены в природу с целью спариться с дикими самками и передать им гены, которые не позволят потомству дожить до репродукционного возраста. Проще говоря: искусственным комарам надо истребить натуральных. Ученые предлагают запускать таких комаров с дронов. Так можно пробраться в самые труднодоступные места, например, в джунгли Амазонки.

Однако во многих странах нарастает движение против комаров-мутантов. Вполне разумные доводы: создавать монстров наши генные инженеры научились, но кто даст гарантию, что ситуация не выйдет из-под контроля? Просчитаны ли последствия? Да и сама природа уже сопротивляется. Происходят вещи загадочные, если не сказать - мистические. Выяснилось, что комары-самки избегают контактов с самцами-мутантами. И начинают размножаться с "дикими" комарами с удвоенной страстью.

Кто-то скажет: да все понятно, включились механизмы сохранения популяции. Хорошо, пусть так. Но разве мы знаем, как они действуют в масштабах планеты?

В общем, пока не надо сбрасывать со счетов и старые проверенные способы защиты: репелленты, пропитанные инсектицидами, противомоскитные сетки, закрытую одежду.

А еще для здоровья полезно путешествовать по родной стране. У себя мы победили все страшные болезни минувших эпох. Все, с чем сегодня сражаются наши инфекционисты, - завозное.

Из лучших побуждений

До открытия антибиотиков врачи практиковали умышленное заражение малярией людей, больных сифилисом. У больного подскакивала температура до 40 C, что убивало возбудителя сифилиса. Смертельный и позорный сифилис отступал, но нередко больной умирал уже от, казалось бы, не настолько смертоносной и как бы более "пристойной" малярии.

До 1950-х водоемы, где находили личинки малярийных комаров, подвергали "нефтеванию". Заливали керосином или нефтепродуктами. Личинки, конечно, гибли. Но и остальные обитатели водоема - тоже.

История

В начале ХХ века в Российской империи, если лето выдавалось жарким, эпидемия малярии охватывала 8-10% населения южных регионов.

В 1923 году в СССР малярией переболело 10 млн человек.

Во время эпидемии 1934 года заболели 9 млн человек.

Остановить эпидемии в целом удалось в конце 40-х годов. В 1956 году малярия окончательно покинула Черноморское побережье. В 1962 году в СССР вышла марка об "окончательной победе над малярией в стране".

Малярией болели наши солдаты во время войны в Афганистане. В Таджикистане последняя эпидемия вспыхнула в 1997 году: 30 тыс. заболевших.

Малярийного комара выдает положение тела в сидячем положении. Его брюшко приподнято над плоскостью под острым углом и образует одну линию с головой и хоботком. Получается фигура, напоминающая кириллическую "Л".

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У обычного комара-пискуна брюшко находится параллельно плоскости посадки, при этом голова и хоботок отклонены от брюшка и одной линии не образуют.