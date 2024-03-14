14 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

14 марта в России будут отмечать День православной книги. А еще это четвертый день масленичной недели, он называется «Широкий разгул», потому что именно в этот день традиционно начинались большие народные гулянья. Подробнее о праздниках и традициях 14 марта — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в России

«Широкий разгул»

Традиционно «Широкий разгул» приходится на четвертый день масленичной недели. В 2024 году он выпадает на 14 марта, а вся Масленица проходит с 11 по 17 марта. На «Широкий разгул», по традиции, масленица из «узкой» становится «широкой». В этот день на Руси начинались массовые гулянья, народ веселился и развлекался: устраивали застолья, ярмарки и карнавалы, катались на лошадях, на качелях и с горок, учиняли кулачные бои.

День православной книги

14 марта в России Русской Православной Церкви с целью закрепить важную роль православных книг в воспитании молодежи. Дата выбрана не случайно: по старому стилю, в этот день (1 марта 1564 года) первопечатник Иван Федоров издал в Москве первую книгу — «Апостол». Это часть Нового Завета, важная богослужебная книга православной церкви.

Праздники в мире

Международный день числа «Пи»

14 марта в мире все математики — и любители, и профессионалы — отмечают неофициальный праздник этой науки День числа π. Более того, есть не только дата, но и точное время для торжества: 1 час 59 минут 26 секунд. Получается, что вместе с обозначением даты на американский манер в определенный момент на электронных часах можно увидеть число π (с семью знаками после запятой): 3.14 1.59.26.

Праздник придумал американский физик Ларри Шоу: именно он заметил, что дата и время на часах складываются в округленное значение «пи».

Международный день рек

Бразилии.

На праздник в разных странах мира проходят акции протеста против загрязнения рек и строительства плотин. Кроме того, активисты очищают заводи и берега рек.

Какие еще праздники отмечают в мире 14 марта

Всемирный день почки;

День рождения бутерброда;

День безобразно хорошего настроения;

Международный день вопросов;

Международный день школьного питания;

Праздник ученых;

Дeнь спасения пауков в США;

День Конституции в Андорре.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобномученицы Евдокии

Евдокия Илиопольская была раннехристианской святой. В православии день памяти мученицы выпадает на 14 марта, в католичестве — на 1 марта. По преданию, Евдокия была сказочной красавицей и решила за деньги продавать свое тело. Став блудницей, она разбогатела. Но однажды в ее доме остановился странствующий монах, который смог увлечь Евдокию разговорами о вере. В итоге женщина приняла христианство, пожертвовала все деньги церкви и ушла в монастырь.

День памяти Мартирия Зеленецкого

Преподобный Ленинградской области. В конце жизни он обнаружил дар исцеления: так, он вылечил молитвою умирающего сына хана Симеона Бекбулатовича, который в благодарность стал спонсором Мартириева монастыря.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 марта

День памяти мученицы Антонины;

День памяти мучеников Нестора и Тривимия;

День памяти Преподобной Домнины Сирийской;

День памяти Преподобного Агапия Ватопедского;

День памяти святого Льва-Луки Корлеонского из Сицилии.

Приметы на 14 марта

Откуда ветер в этот день дует, оттуда он будет дуть и летом. Если ветер теплый, то лето будет мокрым. Если ветер в этот день холодный, то и лето будет прохладным. Талая вода, собранная 14 марта, обладает особой силой. Можно ею умываться. Не следует 14 марта совершать крупные покупки, они будут неудачными.

Кто родился 14 марта

Российский телеведущий, комик, киноактер Павел Воля родился 14 марта 1979 года, ему исполняется 45 лет. Играл в КВН, затем стал вести программы на телевидении. Сейчас ведет авторское шоу на канале ТНТ.

14 марта родился Германии, Швейцарии и США. Эйнштейн написал более 300 работ по физике, а также порядка 150 работ в других областях, например, философии и публицистике.

Кто еще родился 14 марта

Нелли Уварова (44 года), российская актриса;

Иоганн Штраус (1825-1899), австрийский композитор;

Наина Ельцина (92 года), жена первого президента России;

Альберт II (66 лет), правящий князь Монако;

Майкл Кейн (91 год), британский актер.