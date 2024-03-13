Зачем после Переяславской рады Москве пришлось опять договариваться с запорожцами

После присоединения Украины в 1654 году она получила значительную автономию. Однако вскоре выяснится, что между казацкой старшиной и простым народом нет единства. Богатая верхушка стремилась обратно в Польшу, где была полная вольница для аристократии. Это привело к восстанию гетмана Брюховецкого, его поражению и подписанию 355 лет назад нового документа о привилегиях Малороссии – 13 марта 1659 были приняты Глуховские статьи.

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Земли вошедшие в состав России стали развиваться значительно быстрее, чем те, что остались под властью Речи Посполитой. Полученный тогда экономический толчок мы можем наблюдать и по сию пору – восток Украины более промышленно развит и даже сельское хозяйство тут заметно сильнее. Это все последствия присоединения к России Левобережной Малороссии.

Название именно такое, в документах того времени практически не встречается слово «Украина», а только Малороссия. И гетманы тоже назывались малороссийскими. Привилегии после Переяславской рады были закреплены Мартовскими статьями (1654 г.) и Переяславскими статьями (1659 г.), были и другие. Составлены они на основе «Просительных писем» казаков, то есть те фактически сами определяли их, и Москва лишь утверждала.

Другое дело, что у привыкших к жесткой централизации российских чиновников постоянно возникал соблазн их нарушить. Грешило этим и само царское правительство. Этим и объясняется, что частенько приходилось вновь подтверждать все льготы и выпускать новые статьи. Глуховские стали новым этапом в развитии самоуправления.

Но им предшествовали драматические события и череда предательств малороссийских гетманов. Уже после смерти Богдана Хмельницкого в 1657 году разворачивается борьба двух партий.

Старшинская стояла за переход под начало Польши, поскольку там аристократия имела безраздельную и ничем не ограниченную власть. Народная, а это абсолютное большинство, продолжала стоять на промосковских позициях.

Это время в получило название Руины – аналог нашей Смуты. Закончилось все тем, что в 1668 году гетман Левобережной Малороссии поднял восстание, которое вошло в историю как «мятеж Брюховецкого».

© wikipedia.org // Иван Брюховецкий

Гетман Иван Брюховецкий не был ни казаком, ни малороссом. Да, это два разных понятия. Казаки – это казаки, военное сословие. А малороссы – обычные граждане, родившиеся и жившие на этой земле. Герои произведений Гоголя — это как раз чаще всего малороссы.

Настоящая фамилия Брюховецкого – Хамеля. Он родился во Львове в семье богатого дворянина Мартина Хамели. Был католиком, закончил Иезуитский коллегиум. Львов в то время был немецко-польско-еврейским городом, самих украинцев там почти не проживало.

Молодой и богатый дворянин Хамеля имел отличные перспективы при польском королевском дворе. Никаких симпатий по отношению к восставшим в 1648 году украинцам во главе с Хмельницким не мог иметь и не имел. Во время осады Львова Хмельницким в том же году, шляхтич попал в плен к татарскому военачальнику Туган-бею – крымчаки за плату помогали то одной, то другой стороне.

Выкупили его из гуманных соображений сами казаки – иначе бы угнали на невольничьи рынки. Хорошо образованный шляхтич приглянулся Хмельницкому, который испытывал большую нужду в грамотных людях. Хамеля, по всей видимости из карьерных соображений, переходит к нему на службу. Он принимает православие и меняет фамилию – по названию одного из своих сел Брюховичи. С этого момента стал Иваном Брюховецким.

Он активно начинает помогать Хмельницкому, выступает его доверенным лицом, выполняет дипломатические поручения. Сдружился с влиятельным русским князем и воеводой Ромодановским. В результате к моменту смерти Богдана Хмельницкого имел прочный авторитет как его сподвижника и продолжателя дела.

Но гетманский скипетр получил не сразу. Вначале была череда гетманов, включая и сына Богдана Хмельницкого Юрия, которые принадлежа к старшинской партии начали интриги в пользу Польши. С кем-то из них справлялась сама Москва, кого-то побеждала народная партия не давая отменить результаты Переяславской Рады.

© vk.com // Избрание Брюховецкого гетманом

Наконец 17 июня 1663 года на Черной (то есть всеобщей) Раде гетманом избирают Брюховецкого. Москва, уставшая от непрерывных предательств, по совету Ромодановского утверждает его в этой должности.

Первое время Брюховецкий не проявлял явных предпочтений ни одной из партий укрепляя свое положение. Однако уроженец Львова явно тяготел к родной ему Польше. Но и карьеры терять не хотелось – ведь уже должность чуть ниже царя и короля!

Но правление Брюховецкого было таким, что очень быстро вызвало недовольство в народе. Чтобы добиться поддержки царя он добровольно отказывается от части малороссийских привилегий и подписывает новые Московские статьи (1665 г.). Это вызывает еще большее недовольство.

Тогда, чтобы сохранить власть, Брюховецкий открыто переходит на сторону Польши и начинает в феврале 1668 года мятеж. Тем более, что гетман Правобережной Малороссии Петр Дорошенко пообещал ему оба гетманства. Кстати, сам Дорошенко официально был подданным турецкого султана.

По приказу Брюховецкого истребляются немногочисленные царские гарнизоны в некоторых городах, где они были. На совместной Раде левобережного и правобережного казачества в Опошне (Полтавщина), левобережные казаки смещают Брюховецкого. Его схватили люди Дорошенко и забили досмерти.

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А между тем русские войска перешли в наступление. Казаки Дорошенко потерпели поражение от воеводы Григория Куракина под Севском и Дорошенко бежал в Польшу. После ряда побед Григория Ромодановского над казаками и пришедшими им на помощь от султана крымскими татарами начались переговоры.

17 декабря 1668 года новым гетманом Левобережной Малороссии был избран Демьян Малогрешный и принес присягу царю Алексею Михайловичу. А 13 марта (3-го по старому стилю) 1669 года в городе Глухове были подписаны статьи (27 статей), которые вновь подтверждали все привилегии казачества.

Таким образом Россия даже после предательства малороссийской старшины осталась верна своим обещаниям данным в 1654 году при воссоединении Украины и не стала тогда пользоваться поводом для урезания прав и привилегий Малороссии. Случится это лишь через столетие, когда Екатерина II устав от вечных интриг старшины распустит Запорожскую Сечь. Зато создаст Кубанское казачество, где верные России казаки получат обширные и богатые земли.