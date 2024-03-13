Какую еду в СССР собирались делать из нефти

Советский академик Александр Несмеянов оказался тем ещё смельчаком. Он попытался решить одну из глобальных проблем – продовольственную, а также сделать сельскохозяйственную отрасль менее зависимой от погодных условий. Реализовать всё задуманное не удалось, но многие идеи учёного активно эксплуатируются и сегодня.

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Приятного аппетита!

В 20-х годах прошлого столетия Несмеянов был членом продотрядов, которые ездили по деревням и сёлам с целью изъять зерно у крестьян. За это время будущий учёный стал свидетелем многих зверств. Например, ему приходилось видеть людоедов, которые ели других крестьян. До такого состояния людей довёл голод! Потрясённый увиденным, Александр Николаевич дал клятву сделать всё возможное для решения проблемы с продовольствием не только в Советском Союзе, но и за его пределами.

Ему удалось уцелеть во время во время Большого Террора, не погибнуть в годы Великой Отечественной войны. К середине XX века Несмеянов был уже авторитетным учёным-химиком, а в 1951 году возглавил Академию наук СССР.

Его задумка заключалась в создании еды из углеводородов и налаживании её производства в промышленных масштабах. Но палки в колёса академику вставлял Никита Хрущёв, который считал, что альтернативы сельскому хозяйству не существует. Несмотря на такое противодействие, работы по получению пищевого белка из сырья не животного происхождения вегетарианцем Несмеяновым в химико-биологических институтах страны всё же велись.

Идеи, опередившие время

В начале 60-х годов химик в Институте элементоорганических соединений АН СССР наконец-то освоил промышленный метод, при помощи которого изготавливалась белковая «зернистая икра» – аналог натурального осетрового продукта. В основу продукта лёг белок обрата – отходов производства молока. Параллельно Александр Николаевич старался вырастить дрожжи из углеводородов нефти, чтобы позже получить из них пищевой белок.

Соратники Несмеянова утверждали, что вкус таких продуктов для академика значения не имел. Он был уверен – соль, сахар и прочие пищевые добавки сделают своё дело.

После икры и макарон настала очередь мяса, сыра, масла, полученных из нефти. Также учёный призывал добывать пищевой белок из растительных несельскохозяйственных культур (данный метод активно начали использовать только в XXI веке).

Несмотря на практичность и дешевизну (на ней настаивал сам Несмеянов), идея не прижилась в стране. В ЦК КПСС испугались того, что внедрение «несмеяновских методик» оставит сотни тысяч людей без работы. А что с ними делать в стране, в которой за тунеядство полагалась уголовная ответственность? По это причине результаты лабораторных экспериментов так и не вышли за пределы НИИ, в которых они проводились.

К разработкам химика вернулись только в новом столетии, когда перенаселение планеты стало грозить очередным массовым голодом. На Западе взялись делать искусственное мясо на основе стволовых клеток животных, а на основе растительных белков – курятину.