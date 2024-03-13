«Дунькин полк»: как воевал единственный женский полк Второй мировой

Как воевали «Ночные ведьмы», единственный женский полк Второй мировой
Немцы называли их „ночными ведьмами“, а ведьмам было всего от 15 до 27 лет. Отголоски Второй мировой полнятся историями о храбрых мальчишках-школьниках, сбежавших на фронт, но немало среди героев войны было и женщин. Одним из самых известных авиационных полков был 46-й гвардейский женский полк.
Боевое крещение. Тамань
Авиационный полк сформировали в октябре 1941 года, руководила его формированием Марина Раскова, летчица-штурман, которая еще в 1938 году участвовала в установлении авиационного рекорда дальности.
Командиром же полка была назначена Евдокия Бершанская, опытная летчица с десятилетним стажем. Именно под ее командованием женщины и сражались вплоть до окончания войны. Хотя полк шутливо именовали «Дунькиным полком» по имени его командира, смешного в его деятельности было мало.
«Боевым крещением» летчиц стала операция по прорыву мощного оборонительного рубежа немецко-фашистских войск «Голубой линии» в районе Новороссийска. После освобождения Таманского. 11 женщин погибли в ходе операции.
«Игрушечные» самолеты
«Ночные ведьмы» получили еще одно свое прозвище благодаря тому, что летали в основном ночью. Летчицы управляли легкими бипланами Поликарпова, которых еще называли По-2.
Несмотря на свои маневренные преимущества, легкие самолетики не имели никакой защиты — их корпус легко пробивался крупнокалиберными орудиями, загорались они от одной искры.
Для того, чтобы на борт поместилось достаточно бомб, девушки даже парашюты с собой не брали, а в качестве оружия носили только пистолеты. Позже их сменили пулеметы. Но пистолет никак не мог спасти летчицу, если она попадала в луч прожектора. Если это происходило, она была обречена.
«Без радиосвязи и бронеспинок, способных защитить экипаж от пуль, с маломощным мотором, который мог развивать максимальную скорость 120 км/час. (…) бомбы привешивались в бомбодержатели прямо под плоскости самолета», — вспоминала после войны летчица Наталья Кравцова (Меклин).
Механики полка — тоже женщины — чинили самолеты буквально за часы.
«Наш учебный самолет создавался не для военных действий, — рассказывают авторы книги «Нас называли ночными ведьмами» И.В. Ракобольская и Н.Ф. Кравцова. — Деревянный биплан с двумя открытыми кабинами, расположенными одна за другой, и двойным управлением — для летчика и штурмана. (До войны на этих машинах летчики проходили обучение). Не было прицелов, мы создали их сами и назвали ППР (проще пареной репы). Количество бомбового груза менялось от 100 до 300 кг. В среднем мы брали 150—200 кг. Но за ночь самолет успевал сделать несколько вылетов, и суммарная бомбовая нагрузка была сравнима с нагрузкой большого бомбардировщика».
Летая над бездной
До войны «на летчика» учились три года, но времени на это уже не было, и «ласточки» осваивали небесное искусство за полгода, занимаясь по 12 часов в сутки.
Летали «ведьмы» очень часто: за ночь один самолет совершил до 10 и более вылетов. «Ночные ведьмы» взорвали 17 переправ, 46 складов боеприпасов, 86 огневых точек врага, 12 топливных цистерн, 9 поездов, 2 железнодорожные станции, захваченные противником. Всего они сбросили более 3000 тонн бомб. Но это — просто цифры, их не понять ни головой, ни сердцем.
«А перед взятием Варшавы у меня было 16 боевых вылетов за одну ночь. Я не вылезала из самолета, – вспоминала одна из «ласточек» Надежда Васильевна. — Иногда под утро после таких изнуряющих полетов казалось, что нет сил вылезти из кабины».
Всего девушки «налетали» от 800 до 1000 раз.
«Мы должны были сами разглядеть сверху цель, на которую надо сбросить бомбы. А для этого приходилось максимально снижаться, — поясняла Надежда Васильевна. — В это время, уловив звук наших моторов, немецкие зенитчики стремились поймать нас в прожектора и открывали огонь. Эти прожектора для нас были гибели подобны, потому что они ослепляли летчика, и тогда пилотировать было крайне нелегко. Каждый раз приходилось сжимать себя в комок, чтобы точно сбросить бомбы, а еще хуже – не спасовать перед таким шквалом огня, который на нас обрушивали, не свернуть в сторону. Ведь среди нас были и такие, которые и сереньких мышек боялись, а тут…» «Немцы называли нас ночными ведьмами, а «ведьмам» было всего от 15 до 27 лет», — писала в воспоминаниях Евгения Жигуленко.