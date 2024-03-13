«Дунькин полк»: как воевал единственный женский полк Второй мировой

Немцы называли их „ночными ведьмами“, а ведьмам было всего от 15 до 27 лет. Отголоски Второй мировой полнятся историями о храбрых мальчишках-школьниках, сбежавших на фронт, но немало среди героев войны было и женщин. Одним из самых известных авиационных полков был 46-й гвардейский женский полк.

Боевое крещение. Тамань

Авиационный полк сформировали в октябре 1941 года, руководила его формированием Марина Раскова, летчица-штурман, которая еще в 1938 году участвовала в установлении авиационного рекорда дальности.

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Командиром же полка была назначена Евдокия Бершанская, опытная летчица с десятилетним стажем. Именно под ее командованием женщины и сражались вплоть до окончания войны. Хотя полк шутливо именовали «Дунькиным полком» по имени его командира, смешного в его деятельности было мало.

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«Боевым крещением» летчиц стала операция по прорыву мощного оборонительного рубежа немецко-фашистских войск «Голубой линии» в районе Новороссийска. После освобождения Таманского. 11 женщин погибли в ходе операции.

«Игрушечные» самолеты

«Ночные ведьмы» получили еще одно свое прозвище благодаря тому, что летали в основном ночью. Летчицы управляли легкими бипланами Поликарпова, которых еще называли По-2.

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Несмотря на свои маневренные преимущества, легкие самолетики не имели никакой защиты — их корпус легко пробивался крупнокалиберными орудиями, загорались они от одной искры.

Для того, чтобы на борт поместилось достаточно бомб, девушки даже парашюты с собой не брали, а в качестве оружия носили только пистолеты. Позже их сменили пулеметы. Но пистолет никак не мог спасти летчицу, если она попадала в луч прожектора. Если это происходило, она была обречена.

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«Без радиосвязи и бронеспинок, способных защитить экипаж от пуль, с маломощным мотором, который мог развивать максимальную скорость 120 км/час. (…) бомбы привешивались в бомбодержатели прямо под плоскости самолета», — вспоминала после войны летчица Наталья Кравцова (Меклин).

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Механики полка — тоже женщины — чинили самолеты буквально за часы.

«Наш учебный самолет создавался не для военных действий, — рассказывают авторы книги «Нас называли ночными ведьмами» И.В. Ракобольская и Н.Ф. Кравцова. — Деревянный биплан с двумя открытыми кабинами, расположенными одна за другой, и двойным управлением — для летчика и штурмана. (До войны на этих машинах летчики проходили обучение). Не было прицелов, мы создали их сами и назвали ППР (проще пареной репы). Количество бомбового груза менялось от 100 до 300 кг. В среднем мы брали 150—200 кг. Но за ночь самолет успевал сделать несколько вылетов, и суммарная бомбовая нагрузка была сравнима с нагрузкой большого бомбардировщика».

Летая над бездной

До войны «на летчика» учились три года, но времени на это уже не было, и «ласточки» осваивали небесное искусство за полгода, занимаясь по 12 часов в сутки.

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Летали «ведьмы» очень часто: за ночь один самолет совершил до 10 и более вылетов. «Ночные ведьмы» взорвали 17 переправ, 46 складов боеприпасов, 86 огневых точек врага, 12 топливных цистерн, 9 поездов, 2 железнодорожные станции, захваченные противником. Всего они сбросили более 3000 тонн бомб. Но это — просто цифры, их не понять ни головой, ни сердцем.

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«А перед взятием Варшавы у меня было 16 боевых вылетов за одну ночь. Я не вылезала из самолета, – вспоминала одна из «ласточек» Надежда Васильевна. — Иногда под утро после таких изнуряющих полетов казалось, что нет сил вылезти из кабины».

Всего девушки «налетали» от 800 до 1000 раз.