Французский музей обнаружил на складе экспериментальную установку Эйнштейна

Энтузиасты нашли в запасниках Музея Ампера — одного из ведущих научных музеев Франции —устройство, которое никак не было помечено и не имело инвентарного номера. Потребовалось полгода работы, чтобы подтвердить: это компактная установка, с помощью которой в начале ХХ века сделали одно из открытий физики Альберт Эйнштейн и Вандер Йоханнес де Хааз. О находке сообщает Университет Лион-1 имени Клода Бернара.

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Эффект Эйнштейна — де Хааза был открыт и обоснован теоретически и экспериментально в 1915 году. Физики показали, что тело, способное намагничиваться вдоль оси, начинает вращаться вокруг нее же пропорционально этой намагниченности. Полученный эффект демонстрирует наличие связи между собственным механическим и магнитным моментами микрочастиц, в том числе атомов.

«Это предсказание позволило расширить понимание некоторых магнитных явлений и внести вклад в понимание электронов на орбите, ознаменовав ключевой момент в истории физики», — поясняется в сообщении университета.

Однако информации о том, куда делась сама установка, с помощью которой был доказан эффект, до недавнего времени не было.

Europhysics News // Схема эксперимента Эйнштейна — де Хааза и устройство, найденное в музее

Некоторое время назад ученый Университета Лион-1 Альфонсо Сан Мигель и один из общественных помощников музея Бернар Палландр встретили несколько упоминаний о ней в письмах и других документах. Там говорилось, что в конце 1950-х годов жена де Хааза, тоже физик, передала установку в Музей Ампера.

«Мы обнаружили старые документы, в которых указывалось, что госпожа де Хааз подарила оригинал знаменитой установки, с которой был проведен единственный эксперимент, результаты которого Эйнштейн, этот великий теоретик, опубликовал сам. После нескольких месяцев розысков и нескольких неожиданных поворотов истории мы нашли объект в запасниках музея — это было 7 марта 2023 года. Объект никогда не был инвентаризирован. Потребовалось еще несколько месяцев, чтобы подтвердить его подлинность и быть уверенными», — говорит Альфонсо Сан Мигель.

Сейчас установку включают в экспозицию Музея Ампера, ей будет посвящена отдельная выставка.