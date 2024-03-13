Шпионские игры: семь лучших отечественных фильмов про разведчиков

С момента выхода на экраны первых фильмов о разведчиках все мальчишки мечтали стать такими же неуловимыми супергероями. Ведь они никогда не теряют самообладания и эффектно водят за нос все спецслужбы противника. А наша контрразведка проявляет чудеса изобретательности, выводя на чистую воду любого вражеского шпиона. Мы собрали семь лучших отечественных фильмов о разведке и контрразведке.

© Кадр из фильма «Ошибка резидента», 1968 г.

Киноэпопея про резидента

Первый из четырех фильмов про резидента вышел в 1968 году. Зрители с замиранием сердца следили, как главный герой в исполнении актера Георгия Жженого – агент зарубежной разведки, заброшенный в СССР – постепенно узнает жизнь в стране, откуда эмигрировал его отец, русский граф.

Опытный разведчик оказывается втянут в игру наших спецслужб. Да так успешно, что сам не замечает, как шифровки от его имени идут поправленными и дополненными. Зрители, затаив дыхание, следят за этой шпионской игрой. А в последующих трех фильмах – за историей переосмысления жизни, которую проходит главный герой. За тем, как он осознанно идет на перевербовку и начинает жизнь двойного агента. Последний из фильмов про резидента вышел на экраны в 1986 году. То есть съемки всех четырех растянулись на целых 18 лет, в течение которых зрители не теряли интерес к судьбе киногероев.

«Подвиг разведчика»

Этот фильм, вышедший на экраны в 1946 году, стал первым советским фильмом, который положил начало шпионскому жанру в отечественном кино. Режиссером фильма стал Борис Барнет, он же сыграл одну из ролей. В главной роли снялся актер Павел Кадочников, сыгравший советского разведчика, который выдавал себя за немецкого офицера Генриха Эккерта. Прообразом главного героя стал легендарный советский разведчик Николай Кузнецов, действовавший на оккупированной нацистами территории Украины под видом немецкого офицера. В ноябре 1943 года Кузнецов ликвидировал командующего восточными армиями генерала фон Ильгена.

В фильме же эту историю несколько изменили: главному герою удается войти в доверие к заслуженному вояке и организатору Черного рейхсвера генералу фон Кюну. В результате наш разведчик, невероятно рискуя, ухитряется не только добыть важную информацию, но и взять в плен самого генерала.

«Вариант Омега»

Главную роль в этом телевизионном фильме, который вышел в 1975 году, сыграл актер Олег Даль. Его герой, советский разведчик Сергей Скорин, под именем Пауля Кригера переправляется из Германии в Таллин. По легенде, он немецкий военнослужащий, который прибыл в отпуск по ранению. Ему противостоит барон Георг фон Шлоссер, роль которого блестяще сыграл актер Игорь Васильев.

В течение целых пяти серий фильма развивается схватка умов, талантов и характеров этих выдающихся разведчиков. Перед глазами зрителя разворачивается борьба двух школ разведки – немецкой и советской. И до последнего не ясно, кому из двоих главных героев удастся скормить врагу дезинформацию, способную переломить ход войны. В основе фильма лежат документальные материалы о действиях советской разведки в оккупированном гитлеровцами Таллине.

«Мертвый сезон»

Двухсерийный детектив, вышедший на экраны в 1968 году, стал первым советским шпионским фильмом, действие которого происходит не в военные годы, а в мирное время. Съемки происходили в Эстонии. И это тот случай, когда фильм, события которого происходят на Западе, получился не только достоверным, но и эффектным, и необычайно стильным. Главную роль сыграл Донатас Банионис, а музыку к фильму написал настоящий князь, композитор и органист по имени Андрей Волконский. В 1947 году он переехал из Женевы в Москву, но его произведения скоро были запрещены к исполнению, и в начале 1970-х он вернулся обратно.

Фильм рассказывает о том, как советский разведчик ищет и находит в маленьком британском городке бывшего нациста, ученого-химика, который разрабатывает мощное химическое оружие массового поражения – «газ RH», способный превращать людей в покорных рабов. Фильм снят по реальным событиям, а прототипом главного героя стал советский разведчик Конон Молодый, который выступил на съемках фильма в качестве консультанта.

«Семнадцать мгновений весны»

Когда в августе 1973 года на экраны вышел этот многосерийный фильм режиссера Татьяны Лиозновой, произошло невероятное. Фильм показывали 12 дней, по одной серии в день, и на время его демонстрации улицы городов и сел пустели, а из магазинов пропадали даже алкоголики. Весь огромный Советский Союз, затаив дыхание, следил за событиями, разворачивающимися на экранах телевизоров.

Сюжет фильма рассказывает о 17 днях из жизни советского разведчика-нелегала Отто фон Штирлица в фашистской Германии. Но за эти 17 дней происходит столько событий, сплетается столько интриг и решается столько судеб, что сериал смотрится на одном дыхании.

Фильм впоследствии получил статус культового. И не зря: все, от замысла до игры великих артистов в нем безупречно. Это один из немногих советских фильмов, в котором образы врагов – офицеров вермахта – сложны и неоднозначны. Многие из них – умные, тонкие, интеллигентные люди и достойные противники. Этот фильм, как и многие другие из нашей подборки, обязательно стоит посмотреть всем, кто его еще не видел.

«Щит и меч»

Четырехсерийный фильм «Щит и меч» – это еще одна киноэпопея о работе разведчиков во время Великой Отечественной войны. Фильм вышел на экраны в 1967 году.

По сюжету советский разведчик Александр Белов перед самой войной выезжает в Германию под видом немца-репатрианта Иоганна Вайса. Ему удается быстро освоиться на новом месте и сделать карьеру в германской армии, а потом и в абвере. «Вживаться, вживаться, вживаться. Нужен Иоганн Вайс, не нужен и еще долго не будет нужен Александр Белов», – это внутренняя речь главного героя. Его играет актер Станислав Любшин. Режиссеру фильма стоило больших трудов убедить худсовет, что актер для главной роли должен быть вот таким – интеллигентным и внешне неброским. Его герою важно быть неприметным, но умным и находчивым. А быть ярким красавцем засекреченному агенту совсем ни к чему.

Создать образы главных героев помог легендарный разведчик Александр Святогоров. В годы войны он был внедрен в немецкую разведшколу, где добывал сведения об агентах вермахта, которые работали в Советском Союзе.

«В августе 44-го»

Этот фильм – единственный в нашей подборке, снятый в новом веке. Экранизация романа Владимира Богомолова «Момент истины» стала одним из лучших российских фильмов о Великой Отечественной войне. В нем гениально все, от актерского состава до предельно тщательной работы с фактурой. Даже так называемые «заклепочники» не находят, к чему придраться.

В основе сюжета рассказ о деятельности советской контрразведки в Белоруссии. Она освобождена от оккупантов, но в лесах все еще скрывается группа диверсантов. Внешне рутинная работа контрразведчиков пропитана таким психологическим противостоянием с противником, что фильм смотрится как увлекательный детектив. А финальная сцена в лесу держит зрителя в напряжении от первого до последнего кадра.

Интересно, что начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров сказал, что ФСБ России считает этот фильм наиболее достоверной экранизацией жизни и деятельности контрразведчика.