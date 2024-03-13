Как русские эмигранты собирались воевать в Испании на стороне Франко

Госархив РФ рассекретил письмо лидера эмигрантского Русского общевойскового союза (РОВС) генерала Евгения Миллера по поводу возможной отправки в Испанию добровольцев для участия в Гражданской войне на стороне Франсиско Франко.

© председатель РОВС, генерал Евгений Миллер

Госархив РФ опубликовал в своем Telegram-канале «Документальное прошлое» письмо генерала Евгения Миллера, датированное 1936 годом. В нем лидер эмигрантского Русского общевойскового союза размышляет по поводу возможной отправки в Испанию русских добровольцев для участия в Гражданской войне на стороне Франсиско Франко.

Генерал отмечал, что относится к идущей в Испании гражданской войне сочувственно и рассматривает ее «под углом зрения борьбы с III Интернационалом».

«Мои личные переговоры с представителем генерала Франко выяснили возможность поступления русских добровольцев в белую испанскую армию, но исключительно в индивидуальном порядке и только в составе иностранного легиона, в качестве простых солдат, - пишет Миллер. - В дальнейшем, конечно, не исключается возможность перевода русских добровольцев в какие-либо специальные части, но это будет зависеть от тех или иных личных достоинств русских добровольцев и их специальной военной подготовки».

Миллер также подчеркивает, что на формирование этих отрядов представители генерала Франко не получили никаких полномочий. Тем не менее, он все-таки направил им специальный запрос, но на момент написания письма ответа не получил.

«Лично я думаю, что формирование целых частей из русских добровольцев представляет для нас непреодолимые трудности», - признается генерал и приводит следующие соображения. Первое – это отсутствие необходимых средств на организационную работу. Миллер предполагает, что такие расходы могли бы оказаться очень крупными, а «испанское командование, конечно, не сможет взять на себя оплату этих расходов».

К категории организационных расходов генерал отнес формирование небольшого аппарата, сотрудники которого могли бы заниматься пропагандой среди русских эмигрантов и их наймом, вербовкой в ряды франкистов. Кроме того, для места сбора добровольцев нужно было специальное помещение, а деньги потребовались бы на организацию их питания и иное содержание вплоть до момента отправки отрядов в Испанию.

Следующий аргумент «против» также был продиктован финансовым вопросом: денег на содержание семей добровольцев не было. «Между тем, такой вопрос мне неоднократно задавался и нельзя упускать его из виду», - пишет Миллер.

Сетует генерал и на то, что на самом деле говорить о формировании сколь-нибудь значительного отряда не приходилось, потому что по всей Франции из числа эмигрантов можно было набрать не более нескольких десятков русских добровольцев.

«Говорить о сотнях или тысячах не приходится, - констатирует автор письма. – Организовать приезд добровольцев из других стран невозможно как по причине трудностей материального характера, так и сложности получения виз для въезда во Францию».

Отмечает Миллер и принципиальное отношение правительства Франции к вопросу отправки русских добровольцев на войну в Испанию. По его оценкам, оно было бы отрицательным.

«Даже при отсутствии международного соглашения по этому вопросу, формирование отряда русских добровольцев будет, несомненно, ликвидировано французскими властями с применением более или менее суровых репрессий, - предполагает генерал.

«Решившиеся ехать в Испанию должны были получить сертификат о службе в белых армиях, который выдавался лично Миллером проверенным кандидатам", - сообщает Госархив РФ.

Он рекомендовал добровольцам добираться до Испании одним из трех возможных путей: через Португалию в испанский город Саламанку, но для этого маршрута требовалось получение португальской визы; через Гибралтар в испанский город Севилью, но в данном случае требовалась английская виза; через франко-испанскую границу, через Биарриц.

Последний маршрут Миллер считал наиболее удобным, поэтому к нему и приложил подробные инструкции.

Генерал-лейтенант Евгений-Людвиг Карлович Миллер был руководителем Белого движения на севере России в 1919-1920 годах, жил в эмиграции во Франции, в 1930 году возглавил РОВС. В 1937 году он был похищен и вывезен агентами НКВД из Парижа в Москву, где его заключили в тюрьму на Лубянке.

Содержался Миллер под именем Петра Васильевича Иванова. Был приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания и расстрелян в подвале внутренней тюрьмы НКВД 11 мая 1939 года.