Британский рыбак выудил из реки меч викингов возрастом 1100 лет

Необычную находку сделал рыбак-любитель из Великобритании в реке Черуэлл (самый северный приток Темзы). Он вытащил из воды древний меч, который относился к эпохе викингов.

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Археологи обследовали артефакт и пришли к выводу, что оружие изготовили в 850-975 годах нашей эры. В этот период викинги совершали набеги на территорию нынешней Великобритании.

В 793 году северные мореплаватели напали на монастырь на Линдисфарне – острове у северо-восточного побережья Британии. Подобные атаки происходили в течение многих десятилетий. Они стали более интенсивными с 853 года, когда к британским берегам начали прибывать более крупные флоты викингов. Им противостояли королевские армии.

Эпоха викингов завершилась после битвы при Стэмфорд-Бридж (25 сентября 1066 года), где войска норвежского короля Харальда Сурового были наголову разбиты армией короля Гарольда Годвинсона.

Найденный в реке меч викингов был передан в Оксфордский музей. В будущем он может войти в состав экспозиции. Эксперты отметили, что крайне редко удается найти древние мечи в полной сохранности, так что этот артефакт представляет особую ценность, сообщает Live Science.