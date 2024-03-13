Cоздание Комитета государственной безопасности стало новым этапом в истории отечественных спецслужб.

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13 марта 1954 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был создан Комитет государственной безопасности. Это ознаменовало новый этап в истории отечественных спецслужб.

За время своего существования КГБ достиг выдающихся результатов в деле обеспечения госбезопасности, располагая самой современной внешней разведкой, контрразведкой и системой охраны как первых лиц государства, так и его границ, гостайны и самого конституционного строя. И это несмотря на то, что первоначально КГБ создавался лишь с целью максимально ослабить органы госбезопасности в угоду захватившей власть проукраинской группировке Хрущева (ранее первый секретарь ЦК КП(б) Украины), Серова (нарком внутренних дел Украины) и Жукова (до войны командующий Киевским Особым военным округом).

Им противостоял Берия, выдающийся деятель отечественных спецслужб, создатель национальной разведывательной службы, руководитель советского атомного проекта. После смерти Сталина он возродил систему НКВД, объединив в одном министерстве госбезопасность (МГБ) и милицию (МВД) и встав во главе новой силовой структуры.

Однако в 1953 году в результате государственного переворота Берию сместили и в тот же день убили. После по сфабрикованным обвинениям были расстреляны или брошены за решетку сотни выдающихся чекистов, которые внесли большой вклад в Победу, таких как бывший нарком госбезопасности генерал армии Меркулов, начальник зафронтовой разведки НКВД генерал-лейтенант Судоплатов...

Первый председатель КГБ при СМ СССР (статус госбезопасности в структуре власти был понижен) Иван Серов был главной опорой Хрущева, последний патологически ненавидел чекистов. Приемником Серова стал Александр Шелепин, которого называли «Железный Шурик», он тоже был ставленником Никиты Сергеевича. Тогда и начались масштабные структурные реорганизации и сокращения численности сотрудников органов госбезопасности. К концу 1950-х численность личного состава КГБ сократили более чем наполовину по сравнению с 1954 годом. Упразднили свыше 3,5 тысячи городских и районных аппаратов, объединили некоторые оперативные и следственные подразделения. Ликвидировали и объединили в единые следственные аппараты следственные отделы и отделения в оперативных подразделениях.

Значительно упростили и структуру особых отделов и органов КГБ на транспорте. В 1955 году дополнительно сократили более 7,5 тысячи сотрудников, в то время как около 8 тысяч офицеров КГБ перевели на положение гражданских служащих. За истекший послевоенный период для органов госбезопасности не построили ни одного здания. Ослабив госбезопасность, Хрущев стремился поставить ее в полную зависимость от партийных чиновников.

Последующие годы для КГБ тоже были не простыми. А к июлю 1991 года усилиями пятой колонны в СССР создан искусственный дефицит товаров. Еда, одежда, табак, водка – все исчезло. Однако, зная о ситуации, Учитывая рост недовольства в партийных рядах, у Горбачева и его окружения оставался единственный выход — ликвидация КПСС. Для этого понадобился ГКЧП.

Комитет государственной безопасности СССР был упразднен 22 октября 1991 года постановлением Государственного Совета, органа власти, не предусмотренного Конституцией СССР. На базе союзного КГБ были образованы Центральная служба разведки СССР, Межреспубликанская служба безопасности и Комитет по охране государственной границы СССР.

1 ноября ряд технических служб были официально переданы в подчинение КГБ РСФСР. 3 декабря 1991 года ликвидация КГБ СССР была узаконена Советом Республик Верховного Совета СССР, законом № 124-Н «О реорганизации органов государственной безопасности».