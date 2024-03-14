Широкий четверг: что нужно делать в четвертый день Масленицы

Четвертый день масленичной недели: Широкий четверг или Разгуляй — это время, когда празднование входит в свою активную фазу. В древности считалось, что именно в этот день зима начинает окончательно уступать место весне. Люди старались провести его весело, чтобы привлечь благоприятные изменения в свою жизнь. Что же принято делать в этот день и каковы его особенности — в материале URA.RU.

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В Широкий четверг принято гостеприимно встречать родственников и друзей, устраивая обильные застолья с блинами, символизирующими солнце. Блины подают с разнообразными начинками и добавками — медом, сметаной, икрой.

Этот день также ассоциируется с активными забавами на свежем воздухе. Катание на санях, лыжах и коньках это не только развлечение, но и способ приветствовать приближение весны.

Четверг Масленицы должен быть полон народных гуляний, игр и забав. Раньше устраивались силовые состязания, люди пели песни и водили хороводы. Среди развлечений также были и катания в повозках и на лошадях, игры в снежки, штурм и захват снежного городка, соревнования на ловкость и выносливость, прыжки через костер. Все это создавало атмосферу всеобщего веселья.

В некоторых регионах на Широкий четверг зажигали костры, символизирующие тепло и свет. Вокруг костров совершались танцы и прыжки, которые, по поверьям, помогали избавиться от недугов и проблем.

Перед началом Великого поста важно очиститься морально. Поэтому в Широкий четверг стоит просить прощения за обиды и наладить отношения с окружающими.

Сегодня Масленица сохранила многие из своих традиций, хотя и приобрела современные черты. В Широкий четверг по-прежнему устраивают веселые гуляния, проводятся ярмарки и фестивали с блинами, конкурсы и представления. Многие используют этот день, чтобы провести время с семьей и друзьями, наслаждаясь последними днями зимы и предвкушая весну.