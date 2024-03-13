Подробности о запрете поста для некоторых мусульман раскрыл «Мосленте» первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир-хазрат Мухетдинов. В частности, он заявил об опасности поста для пенсионеров.

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Любому человеку, которому врачи прописали прием препаратов, зависящих от определенного времени или привязанных к приему пищи, держать пост необязательно. Также послабления есть для беременных женщин, кормящих матерей и женщин, у которых регулы

Очень аккуратными должны быть люди в преклонном возрасте, подчеркнул российский мусульманин. Если соблюдение поста может стать причиной болезни или серьезного ухудшения здоровья, если пост несет угрозу жизни, его соблюдение не просто не обязательно, оно запрещено.

«Тот, кто вопреки всему этому считает, что его пронесет, и все же постится, получает не награду, а наказание. Так делать нельзя. Это может быть и проявление гордыни, когда человек в каком-то смысле играет в религию. А может быть и подверженность влиянию социума», — отметил Мухетдинов.

Он вспомнил своих родственников, которым было уже за 90 лет. Им уже не надо было держать пост, у них были проблемы со здоровьем, но они все равно не хотели послаблений, потому что были уверены: люди скажут, что они плохие мусульмане.

«К сожалению, мне известно также несколько случаев, когда врачи запрещали религиозным деятелям соблюдать пост в силу их возраста, но они не желали прислушаться и умирали буквально на второй день. При этом в первый день они говорили, что попостятся только сутки, это будет некий символ. Но на следующее утро они не просыпались», — рассказал собеседник «Мосленты».

Пост не должен принести дискомфорт, тем более человек не должен из-за поста заболеть или умереть, подчеркнул мусульманин.

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