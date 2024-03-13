Подлинная история Одессы в Гражданскую войну за прошедшую сотню лет так и не написана, да и вряд ли когда-либо появится. Дело в том, что происходившее там никоим образом не укладывается в схемы официальной истории монархистов, коммунистов, украинских националистов и российских либералов. Одесса это Одесса, там всё не по правилам.

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Так, видный большевик, участник событий в Одессе 1917-1920 годов написал: «Одесские пролетарии – это воры и спекулянты, а никак не рабочие». И он во многом был прав. Одесские слесари и биндюжники при каждом удобном случае занимались спекуляцией и даже становились гопниками.

17 октября 1917 года Центральная рада объявила, что Одесса и Херсон переходят под власть Украинской Народной республики (УНР). Фактически в Одессе было двоевластие – большевики и Центральная рада. Ну, а значительная часть населения с декабря 1917 года требовала провозглашения Одессы «вольным городом» с автономным правительством.

Эмиссар Центральной рады, прибывший в Одессу, сообщил, что Центральная рада не возражает против превращения Одессы в «вольный город».

3 января 1918 года Одесский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял решение «о самоопределении Одессы в качестве вольного города с автономным правительством».

Ещё до революции Одессу считали криминальной столицей России. А в первой половине 1917 года в Одессу с каторги вернулись Миша Япончик (Моисей Винницкий), Яков Григорьевич (Янкель Гершович) Блюмкин, Григорий Котовский, Лёвка Задов (Зинькевич) и другие уважаемые люди.

В начале 1918 года Блюмкин ограбил Одесский государственный банк, а затем банк «Славянский».

Миша Япончик возглавил гопников Молдаванки. В декабре 1917 года молдаванская шпана в течение месяца контролировала Одесский железнодорожный вокзал. Грабили порт. Так, 26 декабря в порт прибыл пароход «Юлия» с грузом спирта для госпиталей. Естественно, Миша немедленно реквизировал весь груз.

Миша пытался играть в Робин Гуда – запрещал грабить рабочих, врачей и деятелей искусств. Так, по дороге в театр был ограблен Фёдор Шаляпин. Япончик нашёл вора и вернул всё награбленное Фёдору Ивановичу плюс три тысячи рублей «за моральный ущерб».

В феврале 1919 года военные моряки дали объявление в газете, что 16 февраля в Оперном театре у них состоится праздничный вечер, и они просят «граждан бандитов» в этот вечер никого не грабить. На следующий вечер Миша через ту же газету ответил согласием.

А между тем ещё 23 декабря 1917 года Англия и Франция подписали секретное соглашение о разделе южной части России. Одесса отошла к французам.

24 ноября 1918 года на рейде Одессы встали 22 корабля Антанты – французские, английские, греческие и итальянские. Вместе с французами в Одессу просочились и белогвардейские отряды во главе с генералом Гришиным-Алмазовым.

Интересно, что когда французы ещё плыли в Одессу, во Франции началась демобилизация. Нетрудно догадаться, какую реакцию это вызвало в войсках интервентов.

Французским матросам и солдатам офицеры вдалбливали, что они будут действовать против большевиков – сторонников «проклятых бошей». Однако по прибытии французские моряки и солдаты увидели, что они будут сражаться на стороне белых, которых подавляющее большинство французов ненавидели со школьных лет, как роялистов, воевавших против Республики в 1791-1799 годах.

Не вызывали у французов симпатии и толпы «бывших», сбежавшихся в Одессу со всей России.

У Алексея Толстого в повести «Похождения Невзорова, или Ибикус» есть яркая зарисовка об Одессе той поры: «Что за чудо Дерибасовская улица в четыре часа дня, когда с моря дует влажный мартовский ветер! На Дерибасовской в этот час вы встретите всю Россию в уменьшенном, конечно, виде. Сильно потрёпанного революцией помещика в пальтеце не по росту, – он тут же попросит у вас взаймы или предложит зайти в ресторан. Вы встретитесь с давно убитым знакомцем, – он был прапорщиком во время войны, а смотришь – и не убит совсем и ещё шагает в генеральских погонах».

В результате поведение французских солдат, ещё в декабре очень приличное, быстро испортилось, а иногда было безобразным. Войска теряли дисциплину. Тот же франкофил Владимир Майбородов признавал: «Французские солдаты вели себя на улицах плохо, ходили небрежно одетыми, очень часто пьяные, на главных улицах приставали к прохожим женщинам среди бела дня».

Ну, а зуавов – алжирцев и сенегальцев – не интересовала политика, а только деньги и женщины. По самым скромным подсчётам за 4 месяца в Одессе французы изнасиловали 1048 женщин.

Прибывший с первыми подразделениями войск союзников в декабре 1918 года французский генерал Бориус не вмешивался в местные дела и всецело доверял советам консула Эмиля Энно.

Помимо того, капитан Энно был начальником французской разведки на Украине. Именно Энно завербовал известного русского монархиста В.В. Шульгина, в чём тот признался в 1944 году на допросе в СМЕРШ.

Но Одесса-мама растлила и матёрого французского шпиона. Энно влюбился в свою секретаршу красавицу Галину (Елену Погребакскую). Через несколько дней состоялось венчание Энно и Галины. Шаферами были В.В. Шульгин и генерал Н.В. Гришин-Алмазов. Погребакская быстро нашла мужу подработку: Энно выписывал визы во Францию по цене несколько десятков тысяч рублей за каждую. В итоге в марте 1919 года Эмиль Энно был со скандалом отозван из Одессы.

А ещё раньше, в январе 1919 года генерал Бориус был сменён командующим вооруженными силами союзников в Новороссии генералом д’Ансельмом. В феврале 1919 года французское командование возложило на него руководство «всеми вопросами военной политики и администрации» в одесском регионе.

В свою очередь д’Ансельм всецело полагался на своего начальника штаба полковника Анри Фрейденберга.

Агенты большевиков в Одессе сделали много для почти полного разложения французских войск. Так, в ноябре 1918 года по заданию ВЧК на Юг России, во французскую зону оккупации, из Москвы отбыли члены Иностранной коллегии ВЧК, в частности, Жанна Лябурб, Мишель Штиливкер и др. Предпочтение отдавалось свободно владеющим французским языком.

Также 28 декабря 1918 года под псевдонимом «Шарль» в Одессу из Москвы был направлен на подпольную работу чекист француз Жорж де Лафар (де ла Фар).

В январе 1919 года Лафар устроился переводчиком в штабе экспедиционного корпуса Антанты в Одессе у полковника Анри Фрейденберга и активно начал выполнять задание. «Невоенное прекращение интервенции» было последним и главным его пунктом. И с этой целью Лафар через знаменитую русскую киноактрису Веру Холодную активно воздействовал на Фрейденберга.

За деньги и постель Анри запретил белогвардейцам проводить мобилизацию в Одессе и даже сформировал в городе областное правительство – «Совет Обороны», конфликтовавший с Добровольческой армией.

16 февраля 1919 года 26-летняя актриса Вера Холодная внезапно скончалась якобы от «испанки». Однако есть достоверные сведения, что её отравили белогвардейцы.

В марте 1919 года Лафар сам либо через французского консула Георгия Виллема передал крупную взятку Фрейденбергу от ВЧК («Сумма есть сумма» – сказано в донесении де Лафара в Петроград) именно за прекращение союзной интервенции на Юге России и быструю эвакуацию войск Антанты из Одессы (что и произошло 4-7 апреля 1919 года). По рассказам очевидцев, эвакуация союзников была «панической» – за трое суток.

После эвакуации в оккупированном Антантой Константинополе Фрейденберг сразу же (на время) вышел в отставку и открыл свой банк.

2 апреля 1919 года французский штаб объявил, что Одесса эвакуируется в 48-часовой срок. 6 апреля матросы крейсера «Вальдек Руссо» отказались открыть огонь по входившим в Одессу частям Красной Армии и подняли на крейсере красный флаг. Тем не менее, интервентам не только удалось провести эвакуацию, но и увести с рейда 112 русских судов, как коммерческих, так и из транспортной флотилии Черноморского флота. При этом несколько десятков судов было «приватизировано» французами.

В апреле 1919 года в Одессе и Севастополе произошло то же, что и в Крыму в ноябре 1918 года. Очевидец князь Оболенский писал: «В мае [1918 года] немцы входили в Севастополь церемониальным маршем, а в ноябре уходили, лузгая семечки». А главное то, что в мае в Севастополь вошла германская кайзеровская армия, а в ноябре уходила германская советская армия, в каждом батальоне которой был солдатский Совет. Другой вопрос, что конфликтов между солдатскими Советами и командованием было немного, поскольку и те, и другие рвались домой.

15 апреля 1919 года дредноут «Франц» уходит из Одессы. Моряки на борту поют «Интернационал» и открыто читают газету «Le communicate», специально издававшуюся для французских интервентов иностранным отделом ОГПУ.

В последний момент офицеры броненосного крейсера «Вальдек Руссо» арестовали группу матросов, готовивших захват корабля.

Французскую эскадру удалось перегнать в Севастополь. Но и там в ночь на 20 апреля над дредноутами «Франц» и «Жан Бар» были подняты красные флаги. Не окажись в Севастополе британских дредноутов и греческой пехоты, история человечества с апреля 1919 года могла пойти по другому пути.