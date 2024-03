Раскрыто последствие распада СССР для климата

Ученые Вашингтонского университета раскрыли неожиданное последствие распада СССР для климата. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), это привело к увеличению выбросов метана — мощного парникового газа.

Специалисты проанализировали спутниковые снимки метанового шлейфа над Туркменистаном, где добыча газа упала на 85 процентов с 1991 по 1998 год. Было обнаружено 776 шлейфов за 25-летний период с 1986 по 2011 год.

Анализ показывает, что метановые шлейфы увеличились в размерах и стали более частыми после 1991 года. В некоторых нефтегазовых бассейнах шлейфы метана появлялись почти на всех изображениях после падения уровня добычи.

Авторы предполагают, что причины повышения выбросов могут включать в себя неисправную инфраструктуру, сломанные компоненты, меньший надзор за нефтяными и газовыми скважинами и меньший экспорт, что привело к более высоким преднамеренным или непреднамеренным выбросам газа.

Ученые предполагают, что и в остальных бывших советских республиках будут наблюдаться аналогичные тенденции, как в Туркменистане, но они пока не могут утверждать это наверняка.