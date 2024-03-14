История и традиции обручального кольца в России и мире

Согласно исследованию 2023 года, лишь 46 процентов россиян регулярно носят обручальные кольца. И все же это украшение до сих пор наделяется в нашей стране особым смыслом, является символом крепкой любви и брачного союза. Такое отношение к нему и во многих других уголках мира. Только вот традиции ношения обручальных колец все же различаются. Как именно? Рассказывает «Лента.ру».

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История обручальных колец

Эта традиция берет начало еще в Древнем Египте. Там было принято дарить кольца из тростника возлюбленным как символ бесконечности, ведь у этого украшения, как и у круга, нет конца и начала.

При этом носили подобные кольца на безымянном пальце левой руки. Об этом в своих «Моралиях» писал древнегреческий философ Плутарх: он пояснял, что нашел информацию в сочинении греко-египетского грамматика и софиста Апиона «О Египте», которое до наших дней не сохранилось.

Так, по словам Плутарха, египетские анатомы во время вскрытия человеческих тел выяснили, что от безымянного пальца начинает свой путь тончайший нерв, который проходит по руке, груди и достигает сердца «Поэтому и было признано уместным почитать таким украшением этот палец, как ближайшим образом причастный к первенствующему в теле сердцу», — отмечал философ.

Этот же обычай со временем переняли и греки, и римляне. А позже в Древнем Риме появилась новая традиция: жених во время помолвки должен был подарить родителям невесты металлическое кольцо — это являлось своеобразным символом ответственности, которую мужчина готов на себя взять.

Почему же в древности кольца носили только на левой руке? Точного ответа на этот вопрос нет. Но самое распространенное объяснение довольно рационально.

Дело в том, что кольца чаще всего делали не из золота, а из более мягких металлов, которые могли себе позволить большинство семей. Чтобы они не изнашивались слишком быстро, их надевали на руку, которая меньше задействована в работе, ведь большая часть людей и в то время были правшами.

Так эта традиция и продолжала свое существование, в том числе с приходом авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама. Зато в странах с другими основными вероисповеданиями, например, в Индии и других азиатских государствах этот обычай начал приживаться только в последнее время — в период глобализации и активного интереса к западной культуре.

Кладдахские кольца: что это Существуют особые обручальные кольца, которые уже более трех столетий пользуются популярностью в Европе и США — кладдахские. Изобрели их в 1700 году в Ирландии, в рыбацкой деревне Кладдах (графство Голуэй). Это был новый взгляд на брачные украшения. Ювелирные мастера придумали необычный и запоминающийся дизайн: сердце с короной на ладонях. Считалось, что если человек носит это кольцо сердцем наружу, то он помолвлен, а если внутрь — то женат.

В современном мире обручальные кольца имеют все тот же смысл. Форма круга символизируют бесконечную любовь, а благородный металл, из которого они изготовлены, олицетворяет чистоту и верность.

И, конечно, такое украшение является не только способом показать свою привязанность партнеру, но и одним из вариантов продемонстрировать окружающим свое семейное положение.

Обручальное и помолвочное кольца

В последнее время предложение руки и сердца в России и странах ближнего зарубежья делают с помощью преподнесения так называемого помолвочного кольца.

Изначально такая традиция существовала лишь в Европе и Америке. Там, к слову, есть и такое понятие, как «кольцо вечности», которое мужчина дарит женщине на годовщину свадьбы или на рождение ребенка. Этот обычай у нас еще не прижился.

Что же касается помолвочного кольца, то, как правило, от обручального оно отличается наличием камня

Чаще всего это светлые бриллианты, фианиты и муассаниты. Однако иногда выбор падает и на цветные варианты.

Ободок у такого кольца традиционно тоньше, чем у обручального. Это необходимо в том числе для того, чтобы после свадьбы женщина могла носить на пальце оба аксессуары. Хотя так поступают далеко не все. Некоторые девушки предпочитают после бракосочетания носить помолвочное кольцо на другой руке или вовсе снимают его и хранят как семейную реликвию для будущих поколений.

На какой руке носят обручальное кольцо в разных странах

В России

На каком пальце носить обручальное кольцо? Этим вопросом задаются многие молодожены. Ответ на него зависит, как правило, от того, какую религию они исповедуют. Так, в России большинство людей — православные христиане. А потому зачастую обручальные кольца они носят на безымянном пальце правой руки.

В православии эта рука считается главенствующей, она символизирует честность и искренность. Именно ею люди крестятся и дают обеты верности. Кроме того, как раз за правым плечом человека, по мнению православных христиан, находится его ангел-хранитель. Поэтому супруги, надевая кольца на безымянные пальцы правой руки, таким образом показывают свое желание заботиться о возлюбленном, а также демонстрируют серьезность своих намерений.

Обмен украшениями, как правило, происходит во время церемонии бракосочетания в ЗАГСе или во время обручения и венчания в православном храме. В наши дни нередко оба события происходят в один день.

В случае, если одному из супругов приходится оказаться вдовцом или вдовой, они могут поступить следующими образом:

оставить обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки;

переместить его на левую руку;

носить его на цепочке;

снять аксессуар и хранить в специально отведенном месте.

В других странах

В других православных странах (например, в Белоруссии, Грузии, Сербии, Греции), как и в России, кольцо тоже носят на безымянном пальце правой руки. Правда, существует и исключение: армяне предпочитают надевать кольцо на левую руку.

Католики между тем носят обручальный аксессуар на безымянном пальце левой руки. Причина в том, что, согласно легенде, именно на этот палец Иосиф надел кольцо Деве Марии. Католицизм исповедуют в большом количестве стран: США, Великобритании, Канаде, странах Западной Европы. Кстати, последователи католической церкви, которые живут в России, тоже надевают обручальное кольцо на левую руку. При этом в английском языке безымянный палец даже называют ring finger, что переводится как «палец для кольца».

Интересный обычай у иудеев: они надевают кольцо на указательный или на средний палец правой руки. При этом в большинстве случаев носит кольцо только жена, однако сейчас все чаще эта традиция игнорируется, и украшения надевают оба партнера.

Что касается мусульманских стран, то там нет строгих правил, определяющих местоположение кольца. Зато для мужчин есть запрет: носить золото нельзя, украшение может быть только из других металлов. Соответственно, обручальное кольцо обычно носят лишь замужние женщины.

Современные тенденции

Важность кольца

Согласно исследованию 2023 года, для россиян обручальные кольца на самом деле имеют особое значение. Так, 43 процента прошедших опрос расстраиваются из-за того факта, что партнер решил отказаться от ношения этого аксессуара. Более того, у 29 процентов пар случаются по этому поводу настоящие ссоры. А более половины опрошенных (51 процент), если замечают отсутствие обручального кольца у партнера, начинают подозревать его в измене.

Выбор руки

Что касается того, куда надевать обручальное кольцо: на правую или левую руку, то здесь сохраняются все те же традиции. Это решение принимается исходя из того, к какой религии принадлежат молодожены, а также их семьи. Так, обручальное кольцо на правой руке чаще свойственно для православных христиан, а на левой руке — для католиков.

Тренд на уникальность

Если раньше считалось, что обручальные кольца должны быть максимально простыми и гладкими (якобы тогда и совместная жизнь будет лишена препятствий), то сейчас все меньше супругов придерживаются такого стереотипа.

Наоборот, многие из них хотят отличиться и выбирают кольца с камнями и различными орнаментами. Нередко они также делают гравировки — изображают на обручальных украшениях понятные только им символы или фразы.

Кроме того, появляется все больше возможностей создать обручальные кольца своими руками. Такие услуги предоставляют некоторые ювелирные мастерские.

Как определить размер обручального кольца

Размер обручального кольца — это то, с чем точно не стоит ошибаться, ведь его, в отличие от других украшений, принято носить постоянно. Однако это и является проблемой — ведь даже в течение дня размер безымянного пальца может меняться. Поэтому при выборе аксессуара особенно важно учитывать свой образ жизни.

Например, частые перелеты, употребление алкоголя и соленой пищи, могут приводить к отеку рук. То же самое относится и к климату, в котором проживают молодожены: во время жары вероятность отека сильно увеличивается.

В таком случае, возможно, стоит выбрать чуть более свободное кольцо. Кроме того, следует отдать предпочтение более тонкому аксессуару, так как широкие кольца чаще предполагают плотную посадку. Измерения пальца лучше всего проводить при комнатной температуре в середине дня (чаще всего руки опухают ночью). Для этого нужно обернуть палец ниткой и затем измерить полученный отрезок. В случае сомнений всегда можно обратиться за консультацией в ювелирный магазин.