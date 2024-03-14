Жили по поддельным паспортам и надеялись на тихую старость: как закончилось дело «банды Леса»

13 марта Московский городской суд вынес приговор участникам так называемой «банды Леса». В зависимости от тяжести совершенных деяний они получили от 10 лет до пожизненного срока. Расследование дела шло с 2009 года. Участники группировки совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в Московской, Ростовский и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае и Москве. О том, что известно о «банде леса», как ловили преступников и чем завершилось громкое дело, — в материале «Вечерней Москвы».

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Тесный криминальный мир

Банду в 1999 году основали Николай Деев по прозвищу Маргарин и Михаил Пуртов. Следователь по особо важным делам первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Москве Валерия Башаева в беседе с «Вечерней Москвой» уточнила, что изначально у группировки не было конкретного названия.

— Часто их называют «Турбазовскими», «Пушкинскими». Это неправда. Группировка не имела какого-либо закрепленного наименования вплоть до того момента, когда был задержан, собственно говоря, сам Лесников. То есть такого названия, как были закрепленные за «ореховскими», за «таганскими» группировками, у них не было, — объяснила Башаева.

По ее словам, криминальный мир достаточно тесен, и громкие имена там на слуху. Именно это и сыграло свою роль.

Так Пуртов начал свою криминальную карьеру в Челябинской области. Затем в поисках лучшей жизни он отправился в Ростовскую область, однако и там надолго не задержался. После этого он решил перебраться в Подмосковье к отдаленно знакомому Маргарину.

В это время Деев обитал в Пушкинском районе, где всеми силами пытался влиться в криминальный бизнес. После личного знакомства с Пуртовым он пришел к мысли создать банду и занять Пушкинский рынок.

Для этого Пуртов пригласил из Челябинска в Москву своего знакомого Дмитрия Завьялова. Из Ростова по тому же маршруту проследовали Дмитрий Лесняков и еще несколько человек. Позднее к ним присоединился киллер Игорь Кузьменко.

Новообразованная группировка вскоре взяла под контроль рынок. На него также претендовала «Правдинская ОПГ», однако «банда Леса» воспользовалась расколом в их рядах и завладела точкой.

Смена власти

Получив рынок, члены банды начали «крышевать» местных предпринимателей. Тогда же они открыли свой «кровавый счет».

— Пушкинский рынок в последующем стал кормушкой для преступного сообщества. Разумеется, у них были и другие точки, но основная взаимосвязь берется именно в Пушкине, — объяснила Башаева.

Так, в октябре 1999 года киллеры подкараулили председателя правления банка «Родник» Бориса Терпуга возле подъезда его дома. Неизвестные расстреляли жертву из автомата Калашникова.

Позднее, в период с февраля 2000 по май 2001 года, бандиты совершили еще ряд нападений на тех, кто «мешал» их бизнесу. Так они напали с ножом на главного редактора газеты «Пушкинский вестник» Михаила Зубкова — он чудом выжил. Затем от их рук погибли имевший влияние на рынок председатель Пушкинского райпо Геннадий Акопов и коммерсант Генрих Юзбашев.

Такая активность не могла не остаться незамеченной криминальным миром. В 2001 году с интервалом в пару месяцев конкурирующая группировка расстреляла Деева и «казначея» банды Бориса Николаева. А 23 марта 2002 года на выходе из стоматологической клиники группировка убила некоего Михаила Маркина. Позднее выяснилось, что им был Пуртов.

— Когда их обоих (Пуртова и Деева) ликвидировали, во главе встали люди Пуртова: Лесников и Завьялов. А люди Деева остались на отдаленных ролях, — рассказала Башаева.

Месть за основателей

Новые главари «банды Леса» в декабре 2002 года предприняли попытку ликвидировать одного из лидеров «правдинских» — Алексея Майорова. Задумка не увенчалась успехом: от их рук погиб посторонний мужчина, а также пострадала сестра конкурента.

В апреле 2003 года подопечные Леснякова устранили другого лидера вражеской ОПГ — Николая Жегалкина, а спустя еще два месяца исполнили задуманное — убрали Майорова. Не обошлось без случайных жертв: тело бандита упало в колодец на голову трудившегося там рабочего.

Последним члены «банды Леса»ликвидировали оставшегося лидера «правдинских» — Григория Ларина, тем самым избавившись от всех конкурентов в Пушкине.

Легализация деятельности и роковые ошибки

Со временем группировка решила не только «крышевать» бизнес, но и заниматься вполне легальной деятельностью. Одним из таких бизнесов стал концерн «ВАНТ», основанный супругами Валерием и Надеждой Чабановыми в 2001 году.

— Если изначально они пытались все скрывать, пытались вести себя достаточно тихо, то со временем они занялись и легальной деятельностью. Например, организовали местный чоп. Там трудились люди, которые имеют отношение к преступной группировке либо подчинены ей, — рассказала следователь Башаева.

По ее словам, параллельно с этим Лесняков и компания налаживали связи с администрацией города и правоохранительными органами. Видимо, из-за этого они со временем «потеряли границы дозволенного» и перестали вести себя осторожно.

Тогда же в городе начала меняться политическая обстановка. С поста главы администрации ушел Владимир Башкирцев, в отношении которого возбудили уголовное дело. Выборы нового руководителя назначили на сентябрь, а до того его обязанности исполнял Владимир Лисин.

В начале августа 2008 года недалеко от Пушкинской городской прокуратуры члены «банды Леса» застрелили начинающего политика Валерия Казакова. Совершенное во время предвыборной кампании преступление было настолько громким, что вышло за пределы города.

— Недалеко от прокуратуры вероломно днем убивают человека. Разумеется, правоохранители начинают копать, искать информацию и отслеживать в принципе, кто это такие и чем они занимаются. И если сейчас это собранный пазл, то на тот период времени это было огромное черное пятно, — объяснила Башаева.

За Лесняковым и его подопечными начали пристально следить. Следователи также установили прослушку на телефоны членов банды.

— И в ходе прослушивания телефонных переговоров они вроде бы пытались шифроваться, но их шифровки были очень примитивные. То есть, например, оружие огнестрельное они называли номерными удочками. И стало известно, где они хранят его, — вспоминает следователь.

Задержания и новые фигуранты

Вечером 6 февраля 2009 года на Инициативной улице был расстрелян Алик Миналян, более известный как Алик Сочинский. В ликвидации «вора в законе» принимали участие многие члены «банды Леса», в том числе лично Лесняков. Сам факт нападения стал «окончательной точкой» в истории дерзкой ОПГ.

В июне 2009 года сотрудники полиции задержали самого Леснякова и одного из киллеров — Андрея Вершинина. В то же время от правосудия смогли скрыться Завьялов и Кузьменко. Первого в 2014 году поймали в Испании.

Кузьменко виртуозно прятался от правосудия до 2020 года. Он неоднократно менял документы, а также обращался к пластическим хирургам. Так, ему изменили ушные раковины и удалили папиллярные узоры пальцев.

Несмотря на это, киллер продолжал поддерживать связь с бывшими подельниками и своей сожительницей. Следователи обратили внимание на то, что девушка стала все чаще летать с неким Романом Марчуком, и взяли его в разработку.

А затем началась пандемия коронавируса, в связи с которой были введены ограничения. В этот момент Кузьмин-Марчук находился в Ростове, где его и задержали.

— После задержания Завьялова в Испании Кузьмин посчитал, что можно перестать скрываться. Он организовал связанный с автозапчастями бизнес на территории Украины и начал регулярно пересекать границу России. Таким образом, в 2020 году у него началась спокойная гражданская жизнь, — рассказала Башаева.

Криминальные бизнесмены

Количество фигурантов дела с каждым годом только росло. Так, помимо активных членов банды в поле зрения следователей попали бизнесмены Валерий Чабанов и Ашот Мосоян. Они не только помогали банде финансово, но и заказывали устранение конкурентов.

Также правоохранители вышли на непримечательного Сергея Селина, исполнявшего роль «мальчика на побегушках». Он практически не участвовал в нападениях на коммерсантов, ограничиваясь выполнением более мелких поручений.

— Обычный парень на тот период времени. Молодой человек, которого можно было использовать в своих целях. Ему давали поручения по типу снять квартиру для последующего проживания соучастников, оформить договор, привезти что-то, — сказала следователь.

Приговор

12 марта 2012 года Московский городской суд приговорил Леснякова к 25 годам колонии строгого режима, а Задкова — к 13 годам колонии строгого режима.

Спустя девять лет Лесняков и Задков снова предстали перед судом. Вместе с ними на скамье подсудимых оказался Завьялов и еще пять членов банды: Валерий Бабаев, Александр Лебедев, Ралиф Фаизов, Сергей Фреер и Идрак Абилов. Им предъявили обвинения в совершении более 40 тяжких преступлений, среди которых 25 убийств и покушений.

Леснякова и Завьялова приговорили к пожизненному заключению, а остальным назначили от 12 до 23 лет лишения свободы. Руководителей группировки также оштрафовали на миллион рублей.

Наконец, 13 марта 2024 года Мосгорсуд приговорил штатного киллера банды Игоря Кузьменко к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. В свою очередь Валерию Чабанову и Ашоту Мосояну назначено 20 и 10 лет лишения свободы соответственно.

Еще одного члена группировки, Сергея Селина, освободили от отбывания наказания из-за истечения срока давности.