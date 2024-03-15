Предсказано применение нового «супероружия»

«Хозяева денег» уже давно осознали одну непреложную истину — действовать грубой силой в современном мире — нерационально.

© Deita.ru

По мнению известного российского философа Андрея Фурсова, «мировая закулиса» предпочтёт воздействовать на миллионы самых обычных людей гораздо более изощрёнными методами, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Мнение».

Как считает эксперт, главным оружием двадцать первого века в руках элиты станет именно экономика. Большие войны, которые ведутся «горячим» образом, стали невыгодны верхушке «золотого миллиарда» уже на рубеже нынешнего и прошлого века. Они приводят к очень большим разрушениям и в некоторых случаях даже могут затронуть критическую инфраструктуру самих «кукловодов», развязывающих масштабные военные конфликты.

Из-за них могут страдать, в том числе, и важные ресурсодобывающие объекты, пути сообщения, загрязняться экология и уничтожаться предприятия, которые ещё могут понадобится в будущем. В случае решения поставленных целей через экономику, воздействие может быть точечным и нести никаких разрушений основным фондам. Экономические методы достижения поставленных задач элита, как полагает Фурсов, начала оттачивать наиболее быстрыми темпами в новом веке.

Самым же ярким примером того, как экономика может привести к тому, что погибнут миллионы людей, а за выживание останется биться лишь единицам, послужили локдауны, прокатившиеся по всему миру и до сих пор вводимые в разных частях света. Они, как и другие экономические методы верхушки «золотого миллиарда» являются гораздо более серьёзным оружием, чем любые бомбы, танки и пушки.