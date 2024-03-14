Реклама Google из 1990-х годов вызвала ностальгию у пользователей сети

Пользователь Reddit c ником Green____cat опубликовал фотографию рекламы поисковой системы Google из 1990-х годов. Пост вызвал бурные обсуждения в сети: многие комментаторы, прочитав текст объявления, испытали ностальгию.

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«Google — это простая поисковая система. Здесь нет никаких прогнозов погоды, никаких новостей, никаких ссылок, ведущих на сайты спонсоров, никаких реклам, никаких отвлекающих вещей, никакого мусора, размещаемого на порталах. Ничего, кроме быстро загружающегося поисковика», — гласит текст рекламы, размещенной в журнале.

В подписи к публикации автор уточнил, что это объявление было выпущено в 1999 году.

Менее чем за сутки пост набрал несколько тысяч лайков и десятки комментариев. Многие пользователи признались, что скучают по времени, когда вышла эта реклама.

«Вот это были дни», «Ностальгия», «Я скучаю по тому Google», — написали они.

Несколько участников обсуждения констатировали, что поисковик с годами стал хуже.

«Google продал свою душу, в этом нет никаких сомнений», — выразил мнение один из них.

Другой комментатор пожаловался, что сегодня Google выдает в ответ на запросы только рекламу.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал рекламу холодильника, которая была снята в 1950-х годах. Видео впечатлило зрителей: многие из них заявили, что хотели бы купить домой такую технику.