Зачем 14 марта кормить бездомных животных

По народному календарю сегодня Евдокия Свистунья, или Авдотья Плющиха. К этому дню снег начинал таять и сугробы распадались на островки-плюшки. Наши предки были уверены, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай пшеницы, а снегопад сулит много грибов по осени. Капель предвещает теплое лето, а если везде лужи, то к началу мая земля покроется травой.

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По старому стилю в этот день начиналась календарная весна. Люди открывали двери, чтобы проветрить избы, стояли на пороге или забирались на крыши и свистели в глиняные свистульки, чтобы поторопить приход тепла. Мужчины продолжали готовить инвентарь к полевым работам, а женщины начинали сеять семена на рассаду. Когда хозяйки занимались посадкой капусты, они обязательно повязывали голову платком – чтобы кочаны тугие были.

Считалось, что на Авдотью нужно совершить как можно больше добрых дел. Обязательно подать милостыню, покормить домашних животных. А того, кто в этот день возьмет домой животное с улицы, благополучие не покинет никогда.

В этот день запрещалось:

планировать дела на будущее – ничего не сбудется,

выходить из дома после заката – злые духи привяжутся,

подстригаться – к болезням,

мыть пол и подметать – к бедности.

Кроме того, на Евдокию старались не делать покупок для дома. Обычно приобретенные в этот день крупные вещи быстро ломались, а одежда и обувь, наоборот, служили долго.

Именины 14 марта празднуют Александр, Александра, Анна, Василий, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, Петр.

В этот день родились: