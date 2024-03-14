Что строго запрещено делать 14 марта, чтобы беды обошли дом стороной

В этот день верующие волгоградцы чтят Евдокию Илиопольскую. А народные приметы и поверья помогают правильно поступить и избежать неприятностей.

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14 марта считался женским днем – это праздник весны и плодородия. Поэтому девушки и женщины благодарили святую Евдокию за покровительство и защиту.

Четверг Масленицы называют «Разгуляем». Это время веселья и шумных праздников. В старину масштабные гулянья устраивали на ярмарках и площадях. Люди водили хороводы, приглашали скоморохов и музыкантов. Наступал большой праздник весны.

Существовал целый ряд запретов, которые помогали предкам избежать бед. Так, 14 марта волгоградцам советуют не убираться в доме, чтобы не повредить морозный узор на окнах. Это поможет нечисти заглянуть в дом и наслать на живущих в нем беды.

В этот день запрещается стричься женщинам – иначе они лишатся мужского внимания.

Не стоит делать крупные покупки или финансовые вложения – начнутся проблемы с деньгами.

Строго запрещается отказывать в помощи нуждающимся – жадного и злого человека ждут беды.