Стало известно, что предсказывал Нострадамус на 2024 год

Известный провидец Нострадамус предвидел не только политические скандалы, но и катастрофы. Подробнее о том, что может произойти в високосный 2024 год, рассказывает «ФедералПресс».

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Потоп

«Суша высохнет еще больше (...), в свою очередь, произойдут сильные наводнения», – говорил провидец.

Нострадамус предсказал голод во многих странах мира, что может быть связано с экономической ситуацией и ростом цен. По его прогнозам можно сказать, что в этом году будет много природных катастроф, связанных с водой. Предсказания на 2024 год говорят о том, что некоторые города может подтопить.

Эпидемия сонливости

Исследователи пока не смогли понять, о чем конкретно идет речь в этом случае. Предполагается, что люди будут погружены в апатию и усталость, возможно это связано с многочисленными магнитными бурями.

Смерть папы Римского

Нострадамус предсказал, что «через смерть очень старого понтифика будет избран более молодой римлянин». Это может сбыться, потому что папе Франциску 87 лет и у него есть проблемы со здоровьем.

Новый король Великобритании

По прогнозам Нострадамуса королем Великобритании может стать человек, который не претендует на престол. В «Пророчествах» говорится, что к власти придет человек, который «никогда не ожидал, что станет королем». Подозрения пока падают на принца Гарри. Кроме того, совсем недавно у Карла III обнаружили рак.

Война между Тайванем и Китаем

Еще одно предсказание провидца исследователи относят к Тайваню и конфронтации вокруг острова США и Китая. Нострадамус предсказывал «боевые действия и морские сражения». Многие считают, что речь в этом случае идет как раз про Китай и США. Эксперты уверены, что это может означать, что Китай окончательно вернет мятежный Тайвань.

Прочие предсказания

Еще одно предсказание на 2024 год гласит: «Царство и закон, поднявшиеся под Венерой, Сатурн установит над Юпитером. Закон и царство, поднятые Солнцем, претерпят зло из-за людей Сатурна». По версии исследователей, ожидаются какие-то важные для всего мира события в августе 2024 года. Возможно, речь идет об ослаблении ООН, передает портал «Блокнот».

Напомним, войны перейдут в киберсферу и станут ментальными. Так считает один из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта академик Российской академии наук Игорь Каляев.