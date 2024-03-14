Восстание в Темиртау: почему комсомольцы устроили бунт вместе с уголовниками

Строительство металлургического комбината в городе Темиртау — так называемой Казахстанской Магнитки — стало одной из величайших строек Советского Союза. На дворе стоял конец 1950-х и массовое использование труда заключенных осталось в прошлом. Поэтому для решения проблемы нехватки рабочих рук требовались другие способы. И правительство их нашло…

Комсомольцы, колхозники и уголовники

Советская пропаганда развернулась во всей красе, рассказывая о том, что «город будет» и «саду цвесть». Молодежь заманивали романтикой гигантской стройки, и тысячи комсомольцев ехали сюда со всей страны. Была и другая категория строителей — неквалифицированная рабочая сила. Это завербованные по оргнабору выходцы из деревень и колхозов, а также уголовники, имевшие проблемы с законом. Для последних поездка на другой край страны была прекрасной возможностью затеряться. Пожалуй, стоит упомянуть еще и «иностранных гостей» — строителей из «братской» Болгарии, которые и стали причиной вспыхнувших беспорядков.

Почва для конфликта

Комсомольцы, приехавшие в основном из идейных соображений, свысока смотрели на завербованных. А те — с подачи криминального элемента — сбивались в банды, устанавливая свои блатные порядки. Первые, увлеченные романтикой, не представляли, с чем им придется столкнуться, а вторые, наоборот, были готовы к «палаточному аду» и любым конфликтам. Дополнительную смуту вносили болгарские рабочие, которым начальство обеспечивало куда лучшие условия проживания и питания в ущерб соотечественникам.

Восстание в Темиртау

До точки кипения советские рабочие дошли 1 августа 1959 года, когда им задержали завтрак по причине того, что в столовой еще ели болгары. Последовал массовый отказ выходить на работу. Масла в огонь подлили строители, вернувшиеся со смены вечером и столкнувшиеся с отсутствием в палаточном лагере питьевой воды. Толпа недовольных, среди которых были и студенты, и колхозники, и уголовники, направилась к столовой и, сбив замок с бочки с квасом, решила проблему жажды.

Дальше — больше, дело дошло до массовых беспорядков и погромов. При этом из столовой и со складов восставшие стали выносить продукты. Приехавшая милиция сумела разогнать недовольных, но ненадолго. С новой силой бунт продолжился 2 и 3 августа. Утихомирить взбунтовавшихся смогли лишь прибывшие в Темиртау войска, которые открыли огонь.

В результате погибли полтора десятка человек, более 30 были ранены. Задержано было 190 участников, 75 из которых оказались комсомольцами. Несколько тысяч строителей бежали из лагеря и их потом долго отлавливали по казахстанским степям.