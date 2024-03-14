Убить Бандеру и обесточить Нью-Йорк: самые дерзкие операции КГБ СССР

70 лет назад, 13 марта 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР был образован Комитет государственной безопасности (КГБ). На 37 лет эти три буквы стали одним из символов Советского Союза. Одних они пугали, другие ими гордились, а чем именно занимались на Лубянке, мы вряд ли когда-либо узнаем в полном объеме. Тем не менее известно достаточно, чтобы оценить масштаб и стиль самой известной советской спецслужбы. Вот лишь несколько примеров.

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Операция "Кедр"

В 1959-1972 годах советские агенты в США собирали данные о системе электроснабжения штата Нью-Йорк и одноименного мегаполиса. Одновременно другие агенты, немного севернее, фотографировали с разных точек нефтеперерабатывающие заводы в Канаде. По версии британской разведки MI-5, основанной на документах перебежчика Василия Митрохина, таким образом советские спецслужбы разрабатывали план масштабной диверсии на системе энергоснабжения восточного побережья США.

Были определены ее уязвимые точки. По расчетам, подрыв опор ЛЭП в труднодоступном месте у плотины Флэтхед в Монтане обесточивал другую ГЭС, Хангри Хорс. Это давало возможность диверсионным группам проникнуть на плотину и уничтожить ее. Вывод их строя двух мощных гидроэлектростанций обесточит Нью-Йорк и окрестные города. А пожары на канадских нефтеперерабатывающих заводах лишат топлива тепловые электростанции на севере США, не позволив оперативно компенсировать дефицит генерирующих мощностей.

Чем может обернуться отключение света в крупнейшем городе Америки, стало известно в июле 1977 года, когда из-за аварии Нью-Йорк действительно остался без электричества. В городе начались беспорядки, уличные банды громили магазины. Чтобы осветить себе поле деятельности и отвлечь власти, грабители совершили тысячи поджогов.

Правда, какую пользу подобный беспредел мог принести Советскому Союзу, не знает даже британская разведка. По одной версии, СССР планировал протянуть руку помощи ввергнутому в хаос идеологическому противнику - и заработать очки в глазах третьего мира, решавшего, за кем идти. По другой, подобно бандам Нью-Йорка, Советский Союз планировал воспользоваться замешательством властей США, их сосредоточенностью на внутренних проблемах, и провернуть что-нибудь на международной арене.

Так или иначе, операция "Кедр" не была реализована. Зато она отлично демонстрирует один из основных принципов работы КГБ - многие из здешних задумок вовсе не планировалось немедленно воплощать в жизнь. Их разрабатывали про запас, на всякий случай.

Привет Бандере

Зато если уж что воплощали, то эффектно и творчески. Взять хотя бы ликвидацию в Мюнхене лидера украинских националистов Степана Бандеры. Глава ОУН* (организация запрещена в РФ - прим.ред.) сам знал толк в политических убийствах, пережил несколько неудачных покушений и был предупрежден, что СССР готовит новое.

Агент КГБ Богдан Сташинский опознал свою жертву на службе в эмигрантской церкви, потом нашел адрес Бандеры в телефонной книге Мюнхена, где тот значился под псевдонимом Попель (сопля, козявка - нем.). Сташинский следил за ним 10 месяцев и, наконец, 15 октября 1959 года, подкараулив Бандеру в подъезде его дома, выстрелил ему в лицо из пистолета, заряженного капсулами с цианистым калием.

Двуствольный пистолет был размером с авторучку и стрелял практически бесшумно. Падая, Бандера закричал, но когда соседи выглянули в подъезд, Степан был уже мертв, а его убийца исчез.

Кстати, двумя годами ранее Сташинский из того же оружия ликвидировал в Мюнхене другого лидера ОУН - Льва Ребета.

Золотые слова

КГБ творчески применял сильные стороны вероятного противника. Например, для дискредитации Аугусто Пиночета, обижавшего чилийских коммунистов, была использована свобода слова в США. The New York Times опубликовала 66 статей о нарушениях прав человека в Чили - основывались они на данных, грамотно переданных журналистам советской контрразведкой.

С Лубянки в американские редакции попали и убедительные доказательства сотрудничества ЦРУ с чилийской охранкой ДИНА - в частности, участия американских спецслужб в политических убийствах в Южной Америке. Журналисты охотно заглотили наживку. Операция по использованию американской прессы против потенциального союзника США называлась "Тукан" (птица из семейства дятлов), идея ее принадлежала лично председателю КГБ Юрию Андропову.

Помимо гласности, советская контрразведка охотно использовала американскую финансовую сиcтему. В середине 70-х годов КГБ даже собрался купить через подставное лицо три не особо крупных банка в Калифорнии. Они заинтересовали чекистов тем, что финансировали высокотехнологичные компании из Силиконовой долины, выполнявшие в том числе заказы Пентагона. Таким образом советская разведка рассчитывала получить доступ не только к финансам, но и к современным технологиям. А если повезет, то и к военным секретам.

В качестве покупателя привлекли предпринимателя из Сингапура Амоса Дейва. Но ЦРУ выяснило, что 50 миллионов долларов для покупки ему выдал Московский народный банк, и прикрыло сделку.

Око за око

Осенью 1985 года в Бейруте исламские радикалы взяли в заложники четверых советских дипломатов (двое из них были чекистами, работавшими под прикрытием). Пытавшийся защитить коллег сотрудник посольства был убит. Исламисты потребовали от Москвы надавить на Сирию, чтобы та отпустила пленных боевиков и отказалась от зачисток подконтрольных "Хезболле" территорий в Бейруте и Триполи.

Несмотря на то, что Москва выполнила большинство требований, возвращать заложников не спешили. Тогда советский резидент встретился с шейхом, заказавшим похищение советских граждан, и сказал: "Моя великая держава проявила максимум терпения, но всему может прийти конец. Что, если выпущенная во время учений ракета совершенно случайно отклонится от маршрута и упадет… ну, например, на священный для мусульман город Кум, откуда правит Ираном (и не только им) аятолла Хомейни?" Фраза имела успех - шейх задумался.

По другой версии, свою роль сыграли и действия дружественных СССР ливанских спецслужб. Те сработали с восточным колоритом: обезображенный труп одного из похитителей подбросили к дому его родственников. К трупу была приколота записка: если русских не отпустят, будет убит и второй налетчик, родственник главаря. Неизвестно, что подействовало сильнее, но через два дня советских дипломатов освободили.

Секретный этаж

В 1965 году было восстановлено пароходное сообщение между Хельсинки и Таллином, в советскую Эстонию хлынул поток туристов из Европы. Для их размещения финские же строители возвели в центре Таллина первую в городе высотную гостиницу "Виру". Открыли ее в 1972-м.

Официально в гостинице было 22 этажа, на самом деле - 23. Верхний, секретный, принадлежал КГБ и предназначался для прослушки и проглядки VIP-апартаментов. Отсюда чекисты могли следить за постояльцами 60 номеров из 400 имевшихся в отеле.

Присматривать было за кем: в разные годы в "Виру" останавливались шах Ирана с супругой, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и первый человек на Луне Нил Армстронг, кинорежиссер Никита Михалков и председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, звезды эстрады и кино Алла Пугачева и Элизабет Тейлор. С 23-го этажа гостиницы работал прямой канал связи с Лубянкой и резидентурой КГБ в Хельсинки. Сейчас там музей.