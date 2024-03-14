«Черная пятница»: как появился праздник распродаж

У каждого человека есть потребительская мечта – кто-то хочет объездить весь мир, а кто-то будет счастлив новому телевизору или кофточке. Вот только финансовые возможности часто не позволяют её осуществить. Поэтому люди ждут распродажи, а самая грандиозная случается в ноябре – «черная пятница».

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Потребление давно стало качественным показателем состояния экономики. Если население активно покупает, то круговорот денег в экономике идет быстрыми темпами. Появляются средства на качественное расширение производства, создаются рабочие места, растут зарплаты, а с ними и возможность улучшить качество жизни.

Но все равно денег у обычного человека на все не хватает. И часто это совсем не излишества, а необходимые предметы. Особенно это касается России, где почти все заработанное уходит на покупку еды и оплату ЖКХ. Но и в остальном мире люди не могут себе позволить все и сразу. Поэтому распродажа – это шанс чего-то получить по приемлемой цене.

А для продавцов улучшить свои показатели – ведь в реальности прибыль бывает не с цены, а с оборота. Вот они-то и придумали «черную пятницу».

Отмечается она в четвертую пятницу каждого ноября, но по факту длится чуть ли не месяц. Традиция возникла в Америке и напрямую связана с Днем благодарения. Это когда первые поселенцы чуть не померли с голоду, но наткнулись на чудесную птицу – индюшку. С ее помощью и выжили.

Долгое время праздник отмечали в последний четверг ноября. Этот день и следующая за ним пятница были выходными. Как следует отпраздновав люди на следующий день пользовались моментом и устремлялись в магазины, что купить подарки к Рождеству – оно тоже не за горами было.

Чтобы привлечь покупателей магазины стали использовать маркетинговые ходы самым эффективным из которых оказалось снижение цены. К тому же к концу года все бизнесмены стремились освободить склады для поступления новых товаров, коллекций одежды, каких-то новинок. А заодно и улучшить показатели – распродажа часто приносила прибыль равную за все прошедшие месяцы. Поэтому она длилась не один день, а несколько недель – практически до самого Рождества.

Но календарь штука непостоянная и в какие-то годы в ноябре бывает четыре пятницы, а в какие-то пять. И если пятниц много, а День благодарения бывает в последний четверг, то предприниматели теряют почти неделю от сезона рождественских распродаж. И терпят заметные убытки.

В 1939 году День благодарения и вовсе выпадал на 30 ноября – календарь совпадал с нынешним 2023 г. Тогда один из владельцев универмагов предложил сдвинуть праздник. Его активно поддержал президент США Франклин Делано Рузвельт – он только что вытащил страну из Великой депрессии и старательно следил, чтобы бизнес не терпел убытков. К тому же в Америке давно признано сильное влияние на экономику ноябрьской распродажи, там не только эмоции были.

Поэтому в тот год перенесли празднование Дня благодарения на 23 ноября. На тот момент это было разовое решение. Но уже в 1941 году Конгресс США принял билль, который смещал День благодарения с последнего четверга ноября на четвертый. 26 декабря того же года Рузвельт этот закон подписал. Следом сдвинулась и «черная пятница».

А вот откуда взялся этот термин полной ясности нет до сих пор. Долгое время «черная пятница» ассоциировалась с обвалом на рынке золота 24 сентября 1869 года. То есть с каким-то ужасом и уж никак не с радостным шоппингом.

Через век «черной пятницей» в сердцах назвал ситуацию на дорогах Филадельфии один полицейский чин. Тогда в 1969 году, на следующий день после Дня благодарения, все ринулись за покупками и устроили столпотворение автомобилей. Считается, что это была первая привязка названия к распродажам.

Но тогда она не закрепилась. Произошло это только в 1980-е годы. Экономические исследователи полагают, что связано это с особенностями бухгалтерского учета в магазинах того времени. Эпоха была еще докомпьютерная, потому все расходы-доходы фиксировались на бумаге.

Так вот, продавцы в бухучете стали использовать красные чернила для обозначения убытков. А для обозначения прибыли – черные. Поспособствовали этому удобные шариковые ручки, прочно вошедшие в быт в то время, где были разноцветные пасты. На жаргоне продавцов «черная пятница» стало означать ожидание прибыли, выход из красной зоны.

Чтобы гарантировать это магазины уже давно начали продлевать работу и устраивали грандиозные скидки. А для первых покупателей они доходили до 90 процентов.

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В результате потребители стали ждать «черную пятницу», организовывать палаточные городки перед открытием, чтобы ворваться первыми. Устраивать драки, даже со стрельбой. На эту тему много исследований – социологам интересен факт спайки агрессии, проявления инстинкта охоты и жажды покупок с семейным единением и радостью общения.

Современная эпоха к «черной пятнице» добавила еще и «киберпонедельник». Это когда желающие продолжить покупки делают их по интернету. Вот тут точно известно кто придумал этот термин. В 2005 году сайт интернет-торговли Shop.org устроил продолжение пятничной распродажи обозначив своей целевой аудиторией офисных работников. И не прогадал.

Вот так и появились эти два ставших популярными названия – «черная пятница» и «киберпонедельник». России ажиотаж, связанный с ними, почти не касается, поскольку реальных распродаж в «черную пятницу» тут практически не бывает.

Для отечественных продавцов это лишь маркетинговый ход и цены часто оказываются даже выше обычных. Поэтому и ажиотажа такого нет – люди не дураки. Хотя случаются и удачные исключения, так что следить за ценами в эти дни все же стоит. Особенно если вы знали старые и можете сравнить.