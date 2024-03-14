«Ножки Буша»: как США давили на Россию с помощью куриных окорочков

За несколько лет до распада Советского Союза в стране сложилась практически катастрофическая ситуация с едой. Граждане мировой державы оказались на грани голода. Продуктов в магазинах становилось всё меньше, а очереди – всё больше. В это непростое время на помощь Москве пришли… Соединённые Штаты Америки. Вашингтон в лице президента Джорджа Баша-старшего предложил поставлять в СССР замороженные куриные окорочка. Они в тяжелые времена пришлись очень кстати, войдя в историю как «ножки Буша». Но такое "дружеское объятие" от США со временем чуть не превратилось в удушающий захват.

Голодные 90-е

Окорочков в Новом Свете было с избытком. Дело в том, что янки предпочитали потреблять белое куриное мясо, а поэтому куриные ножки особым спросом не пользовались. Но не пропадать же добру? Тем более и покупатель на них нашёлся. В трещащем по швам Советском Союзе помощи Запада несказанно обрадовались. Цены, конечно, росли на всё, но даже в условиях рыночной экономики куриные окорочка стоили приемлемо. Так, из одной «ножки Буша» можно было сварить суп на целую семью.

Курятина из США прибывала в Россию на протяжении всех 90-х годов, а в начале нового столетия было подписано соглашение, по которому вплоть до 2009 года 74% квоты на импорт курятины должно было принадлежать поставщикам из США. «Ножки Буша» стали рычагом политического давления. Россияне уже не могли соскочить с «куриной иглы», а американцы – найти более выгодного потребителя (к тому времени 40% экспорта курятины приходилось именно на РФ).

Вредная привычка

В «сытые годы» жители России начали задумываться над тем, чем же их пичкали на протяжении многих лет? Эксперты тут же заявили, что в американской курятине присутствуют гормоны и антибиотики, которые у потребителей снижают иммунитет и вызывают аллергические реакции. Позже стало известно, что на американских птицефабриках для обработки мяса используют хлор. Концентрация этого вещества была минимальной, но простого упоминания об этом хватило, чтобы вызвать у населения недовольство.

В 2002 году разгорелся более серьёзный скандал. В американских окорочках обнаружили бактерии сальмонеллы, которые способны привести к летальному исходу. «Ножкам Буша» путь в Россию закрыли на один месяц. А в 2015 году Дмитрий Медведев, занимая тогда пост премьер-министра, заявил, что необходимости в окорочках из Америки нет – мол, Россия в состоянии сама себя обеспечить мясом птицы. Сказано – сделано. Вскоре «ножки Буша» исчезли с российских прилавков. Но без окорочков население не осталось. Им на смену пришёл отечественный продукт.