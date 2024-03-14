Суриков, Кустодиев, Маковский: праздник Масленицы на картинах русских художников

С 11 марта в России стартовала масленичная неделя. Масленица – праздник пробуждения весны и преддверие Великого поста, когда православным мясо есть уже не положено, а вот полакомиться ароматными золотистыми блинами со сливочным маслом, сметаной, медом, вареньем, икрой, рыбой можно вволю. В языческие времена Масленица имела ритуальное значение, в преддверии полевых работ обряды служили для стимуляции плодородия, например, пепел от чучела Масленицы – предполагаемого архаичного божества – разбрасывали по полям. Праздник сопровождался играми, катанием на санях, кулачными боями, ярмарками, песнями и плясками, для крестьянской молодежи это было время не только для веселья, но и для поиска жениха или невесты. К теме Масленицы обращались художники, специализирующиеся на жанровой живописи, благодаря их работам мы можем увидеть, как праздновали Масленицу в столице, уездных городах и деревне.

© «Масленичное катание», Б.М. Кустодиев, 1919

«Масленичное катание», Б.М. Кустодиев, 1919 (см. заглавное фото)

Борис Кустодиев даже в самые тяжелые моменты своей жизни создавал на холсте почти волшебный, яркий и добрый мир со сверкающими маковками церквей, румяными купчихами, толстыми котами, пузатыми самоварами и манящими витринами, отсылая в детализации своих картин к голландским мастерам. «В своих работах хочу подойти к голландским мастерам, к их отношению к родному быту... Голландские художники любили жизнь простую, будничную, для них не было ни «высокого», ни «пошлого», ни «низкого», все они писали с одинаковым подъемом и любовью», – писал художник. Мог ли обойти Борис Михайлович тему масленичных гуляний, тем более что сам художник родился 7 марта? Его мать писала как-то раз в письме: «…ты родился в четверг на Масленицу и потому, вероятно, любишь блины».

«Взятие снежного городка», В.И. Суриков, 1891

© «Взятие снежного городка», В.И. Суриков, 1891

«Взятие снежного городка» – единственная большая картина Сурикова не исторического содержания. Она была написана в Красноярске и навеяна детскими воспоминаниями художника. На картине изображена игра, популярная у казачьего населения Сибири, которая устраивалась в Прощеное воскресенье – последний день масленичной недели. Из снега и льда строили крепость, одна часть играющих нападала на нее, а другая обороняла городок. Игра завершалась, когда всадник врывался в снежные ворота и сбивал снежную перекладину, Суриков изобразил как раз кульминационный момент.

«Народное гуляние во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге», К.Е. Маковский, 1869

© «Народное гуляние во время Масленицы...», К.Е. Маковский, 1869

«Весь Петербург гуляет и улыбается на морозе при розовых отблесках зимнего солнца. Тут и франты в pince-nez, и оборванные мальчишки; упаренные в своих салопах купчихи и балаганные актеры в плохих трико, дующие на морозе в дымящийся стакан чая; чиновники, любующиеся на паяцев, и молодцы в поддевках, ловко достающие гривну из кармана; мастеровые, толсто-хохочущее мужичье и дамочки в шикарных шляпах; солдаты и продавцы орехов и стручков», – так описывал сюжет картины Маковского критик Владимир Стасов. Работа, принесшая художнику звание профессора Академии художеств, имеет острый социальный подтекст: чинный Петербург «захватывает» полный жизни деревенский праздник, а строгий Зимний дворец скрывается в тени. Особо Константин Егорович выделил фигуру маленького мальчика, торгующего выпечкой, в то время как его более удачливые, хорошо одетые сверстники гуляют и пьют чай.

«Масленица», П.Н. Грузинский, 1889

© «Масленица», П.Н. Грузинский, 1889

«Масленица» – одна из самых известных жанровых картин художника Петра Николаевича Грузинского. Активные игры традиционно проводились в четверг, или «широкий четверток», и воскресенье. Здесь мы видим катания на тройках лошадей, это развлечение имело и символическое значение. Считалось, что чем быстрее скачут лошади, тем богаче будет урожай. Судя по снегу, разлетающемуся из-под копыт, урожай должен быть богатым.

© «Масленица», Б.М. Кустодиев, 1920

Еще одна кустодиевская Масленица была написана в 1920 году. Небо, конечно же, ясное, день морозный, укутаны чистым белым снегом церковные купола и ели. Мороз не препятствует веселью: резвятся дети, мчится тройка с бубенцами, шубы гуляющих такие толстые, а муфты настолько пушистые, что замерзнуть просто невозможно. «Не знаю, удалось ли мне сделать и выразить в моих вещах то, что я хотел, любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему, «русскому» – это всегда было единственным «сюжетом» моих картин», – писал Борис Кустодиев незадолго до смерти.

«Масленица», Ф.В. Сычков, 1914

© «Масленица», Ф.В. Сычков, 1914

Федот Васильевич Сычков любил писать сцены из крестьянского быта, не приукрашивая, но и не драматизируя его. Часто герои его картин – это молодежь и дети, так и на картине «Масленица» мы видим девушек на выданье. Каждый день масленичной недели имел свое название и традиции, на картине Сычкова, скорее всего, изображен Заигрыш – второй день Масленицы, когда девушки старались нарядиться и показать себя как можно лучше, чтобы найти своего суженого и выйти замуж на Красную горку. Девушки, веселые, раскрасневшиеся, яркие, как диковинные птицы, веселятся на уже подтаявшем снегу на фоне серо-желтого пейзажа и бедных, крытых соломой хижин.

«Ну и Масленица!», Л.И. Соломаткин, 1878

© «Ну и Масленица!», Л.И. Соломаткин, 1878

В центре своей «Масленицы» Леонид Иванович Соломаткин изобразил улицу и храм вдалеке, на фоне которых разворачиваются праздничные гуляния. Как и на полотнах Кустодиева, здесь есть масса любопытных деталей, которые можно долго рассматривать. Например, еловыми ветками в дореволюционной России отмечали кабаки, поэтому изба слева, около которой царит наибольшее оживление – это как раз питейное заведение. Справа же на переднем плане – ледяная горка, с которой катаются на санях. Очередные сани уже начали движение вниз, когда предыдущий «экипаж» настигла катастрофа: сани перевернуты, а пассажиры еще лежат вверх ногами.

© «Портрет Федора Ивановича Шаляпина», Б.М. Кустодиев, 1922

И третий раз в нашей подборке появляется работа Бориса Михайловича Кустодиева, на этот раз портрет Федора Шаляпина на фоне празднования Масленицы. Художник писал двухметровое полотно, будучи тяжело больным, полулежа, с помощью специального устройства, позволяющего наклонять полотно до нужного положения. Артист, сам выходец из крестьян, не гнушался петь на народных праздниках – кстати, внизу, слева от фигуры Шаляпина Кустодиев поместил афишу его выступления. Именно народный дух шаляпинского дарования удалось подчеркнуть художнику, несмотря на парадный костюм певца. У ног Федора Ивановича Кустодиев изобразил его любимого бульдога Ройку, а внизу слева – дочерей Марфу и Марину с личным секретарем певца Исаем Дворищиным.

«Катание с гор», Ф.В. Сычков, 1937

© «Катание с гор», Ф.В. Сычков, 1937

На следующей картине Федота Васильевича Сычкова изображены праздничные гуляния во время Масленицы. Деревенская молодежь катается с гор, кто на санях, кто на лыжах. «Свое творчество я посвятил изображению простого народа. Героями моих картин являются главным образом жители села Кочелаева Мордовской республики. Я люблю изображать простых людей не только в труде, но и показывать их жизнерадостность, веселье, игры. Думаю, в этом неиссякаемом оптимизме простого русского человека сказывается его великая созидающая сила, твердая вера в счастливое будущее», – писал художник.

«Масленица», А.Н. Бенуа, 1911

© «Масленица», А.Н. Бенуа, 1911

Сценограф Александр Николаевич Бенуа коснулся темы Масленицы во время подготовки эскизов к балету «Петрушка» на музыку Стравинского в 1911 году. Тогда же он создал картину «Масленица ХХ век» («Масленица на ярмарке в Петербурге»). Посмотрите, как отличается работа Бенуа от петербургской «Масленицы» Мясоедова.