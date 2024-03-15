Зачем индийские женщины носят красную точку между бровей

Одним из наиболее узнаваемых символов Индии является бинди — маленькая красная точка, которую многие индийские женщины носят на лбу, между бровями. Но что означает эта точка, и почему она так важна в индийской культуре? Об этом расскажет "Рамблер".

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Первоначально бинди была символом священности и божественного происхождения. Она обычно наносится красным пигментом, но может быть и других цветов. Упоминание о бинди встречается в древних индийских текстах, таких как "Ману-смрити" и "Шатапатха-брахмана", где она рассматривается как знак духовной силы и благословения.

Для многих индийских женщин бинди является неотъемлемой частью их образа. Ношение бинди имеет глубокие культурные и религиозные корни. Она символизирует третий глаз, который, согласно индийской мифологии, является центром души и мудрости. Это также отсылка к третьему глазу богини Шакти, воплощающей энергию и женственность. Носить бинди означает признание внутренней силы и красоты женщины.

Кроме того, бинди имеет свою роль в повседневной жизни. Она может использоваться в качестве украшения или сигнала своего семейного положения. Во многих регионах Индии невесты носят крупные, яркие бинди, чтобы подчеркнуть свое новое семейное положение, в то время как замужние женщины чаще выбирают более скромные варианты.

Носить бинди также может быть актом поклонения богине. Многие женщины наносят бинди во время религиозных обрядов, особенно во время почитания божественных форм, таких как Кали, Лакшми или Дурга. Для них это не просто аксессуар, а своего рода молитва и преданность.

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Однако, не стоит забывать и о магическом аспекте бинди. В древности считалось, что бинди способен отражать злые глаза и отводить от носителя негативную энергию. Этот аспект, возможно, утратил свое значение в современном обществе, но для некоторых людей бинди все еще представляет собой защитный амулет.

Таким образом, бинди для индийских женщин — это не просто красивое украшение, но и символ их культурного и религиозного наследия. Этот маленький круг может рассказать нам многое о внутреннем мире и верованиях женщины, и о ее связи с древней индийской традицией. В мире, где культуры смешиваются, бинди остается ярким и узнаваемым символом Индии и ее наследия.

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