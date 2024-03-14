Предшественник предателя Мазепы перед расстрелом взывал к польскому королю

Ровно 360 лет назад был расстрелян идейный предшественник самого знаменитого предателя России, гетмана Ивана Мазепы – гетман Иван Выговский. Он изменил в пользу поляков русскому царю Алексею Михайловичу. Судьба его показательна в том числе потому, что предал он не только русского царя, но и собственный народ.

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Иван Выговский – выходец из православного шляхетского рода Выговских; его отец Остап сочувствовал тем, кто в первой половине XVII века боролся против дискриминации поляками и католиками православной церкви на Западной Руси. Юный Иван получил хорошее образование, владел несколькими языками, отличался острым умом и мечтал о большой карьере. Он начал ее в рядах армии Речи Посполитой, а позже получил должность писаря при Яцеке Шемберкове – так звали польского комиссара, в 1638–1648 годах осуществлявшего контроль над Войском Запорожским.

В тот период своей жизни Выговский познакомился с Богданом Хмельницким, в итоге спасшим его из татарского плена. Выговский поклялся служить гетману – его пыл подстегивало то обстоятельство, что Хмельницкий был на подъеме, побеждая своих неприятелей.

На службе у Хмельницкого

Взяв на себя обязанности писаря при гетмане, Иван вскоре сумел стать для него незаменимым. Он возглавил не только личную канцелярию, но и дипломатическую службу гетмана, участвовал в составлении уложений, регламентировавших жизнь казацкого войска, сыграл одну из ведущих ролей в формировании разведки и контрразведки казачества.

Когда для казаков настала тяжелая пора поражений и Хмельницкий задумался о том, чтобы принять русское подданство, Выговский лично убеждал царского посланника Григория Богданова в том, что наступила самая пора принять «православных христиан всей Малой Руси» под царскую руку. Московский самодержец Алексей Михайлович в итоге решил встать на защиту украинских православных от панов-угнетателей.

В январе 1654 года состоялась Переяславская Рада, по итогам которой Гетманщина принесла присягу русскому царю и была принята в состав России на правах автономии. Армия Алексея Михайловича и запорожские казаки очистили от поляков почти всю Западную Русь.

Тайный сговор с поляками и шведами

Однако через некоторое время Богдан умер. Хмельницкий намеревался передать булаву своему сыну Юрию. Однако Юрий еще пока не достиг совершеннолетия, и казацкая старшина на Чигиринской раде 26 августа (5 сентября по новому стилю) 1657 года возложила гетманские обязанности на писаря Ивана Выговского. Предполагалось, что он будет чисто «техническим» гетманом и по достижении Юрием совершеннолетия тут же отдаст булаву ему. Но хитрый Иван ни с кем делиться властью не собирался – хотя до поры об этом молчал. Став же гетманом, Выговский замыслил измену.

Сначала Иван тайком затеял переговоры с воевавшим с Польшей шведским королем Карлом X Густавом, заключив с ним договор – тот соглашался признать Выговского своим вассалом, в обмен гарантировав ему власть над Украиной. Но потом шведы вступили в войну еще и с Данией, и на Украину у них ресурсов уже не хватило. Хитроумный Иван тут же переориентировался и начал агитировать казацкую верхушку за то, чтобы отложиться от Москвы и вновь проситься в состав Речи Посполитой.

У Выговского были корыстные основания для предательства. Карабкаясь вверх по лестнице власти, он не забывал собирать и земные богатства – и вскоре стал крупнейшим землевладельцем на Украине. Ему принадлежали не только множество сел, но и города Остер и Ромны, а также местечки Триполье, Стайки, Козелец.

В Речи Посполитой магнаты такого калибра пользовались большими вольностями. В России же была выстроена жесткая иерархическая вертикаль. Поэтому под властью польского короля Иван чувствовал бы себя не в пример вольготнее.

Управлял насилием и обманом

Но тут личные интересы Выговского пришли в противоречие с чаяниями народа. «Присоединение к Москве было делом народного большинства, и большинство это до сих пор не имело никакой причины раскаяться в своем деле. Другой взгляд был у меньшинства, находившегося наверху: для этого меньшинства, для войсковой старшины и особенно для шляхты соединение с шляхетским государством, с Польшею, имело более прелести. Представителем этого меньшинства был именно шляхтич Выговский, сделавшийся теперь, по избранию меньшинства, гетманом», – сообщает русский историк Сергей Соловьев.

Столкнувшись с противодействием своим планам в среде казачества, новоиспеченный гетман не стал церемониться. Переяславский полковник Тимофей Цецюра позднее рассказывал, что казаки боялись «изменника Ивашки Выговского, что он многих полковников, которые не похотели послушать, велел посечь, а иных рострелял и вешал, а многих казаков з женами и з детьми отдал в Крым татаром». Бежавшие от гетмана казаки сообщали, что «видя де Выговского неправду, отобралось их пять хоругвей (не менее 500 человек – прим. ВЗГЛЯД) и хотели они от него отстать и служить великому государю – и сведав де то, Выговский велел тех людей порубить…»

Главными оппонентами Выговского были полтавский полковник Мартин Пушкарь и кошевой атаман Яков Барабаш, которые не собирались отказываться от присяги, принесенной русскому царю. Однако Выговский оказался сильнее. В сентябре 1658 года он подписал с поляками Гадячский договор, в соответствии с которым украинская Гетманщина (обозначенная в документе, как «Великое княжество Русское») входила в состав Речи Посполитой на правах внутренней автономии.

При этом Выговский вел даже не двойную, а тройную игру – одновременно он присягнул на верность и крымскому хану Мехмеду IV Гирею, надеясь использовать татарское войско для разгрома своих врагов на Украине.

Татарская рать вторглась на Украину, убивая и насилуя: изменник направлял ход крымского войска. «Выговский вошел в Полтаву: половина города была тогда же разорена и сожжена. Полтава, по замечанию летописца, удаленная от войны в продолжение 49 лет, со всем окрестным краем находилась в цветущем состоянии, а после посещения Выговским не скоро оправилась. Татары рассеялись по окрестностям, жгли селения, умерщвляли людей, насиловали женщин. Так продолжалось четыре дня, пока, наконец, (казачье – прим. ВЗГЛЯД) Войско не взволновалось: козаки стали укорять Выговского за позволение Орде разорять отечество», – повествует историк Николай Костомаров. По свидетельству летописца, Выговский татарам «даде на разграбленное пленение Гадяч, Миргород, Обухов, Веприк, Сорочинцы, Лютенки, Ковалевку, Бурки, Богачку».

Россия продолжала тогда еще войну с Польшей, начатую ради освобождения Украины, – и Выговский ударил в спину. Во второй половине 1658 года он несколько раз безуспешно пытался взять Киев, в котором стоял русский гарнизон, но воевода Юрий Барятинский нанес Выговскому поражение под Васильковом. Вскоре после этого выговцы понесли поражение в Мстиславле и Старом Быхове.

Далее войско под началом воеводы Алексея Трубецкого начало осаду Конотопа, являвшегося одной из главных твердынь, имевшихся в распоряжении Выговского. Однако на помощь к изменникам прибыло татарское войско Мехмеда IV Гирея. По итогам долгого и кровопролитного сражения, разыгравшегося 28 июня (8 июля по новому стилю) 1659 года, россияне потерпели тяжелую неудачу и вынуждены были отступить от Конотопа.

Пуля для изменника

По иронии судьбы, битва при Конотопе стала началом конца Выговского. Выбранный им курс на восстановление польско-католического ига над Украиной чем дальше, тем больше вызывал сопротивление как простого населения, так и значительной части казацкой старшины. Влиятельные полковники Иван Богун, Иван Серко и Яким Сомко выступили против Выговского и разбили его сторонников под Лубнами и Лохвицей. Гетмана-изменника покидали союзники и самые близкие ему люди: переяславский полковник Цецюра, родной брат Данило Выговский...

Воевода Василий Шереметев в начале сентября 1659 года доносил царю из Киева: «…боясь государевых ратных людей, полковник киевский Иван Екименко, полковники ж Заднепровские: Переяславской Тимофей Цецюра, Нежинской Василей Золотаренко, Черниговской Аникей Силин со всеми своими полками и в тех городах мещане и вся чернь Великому Государю добили челом и присягали, а изменников заводчиков, которые были с Ивашком Выговским, всех добили, а в гетманы обрали Юрья Хмельницкого (сына Богдана Хмельницкого )».

Действительно, настроенная в пользу российского царя «черная рада», состоявшаяся под Фастовом в октябре 1659 года, избрала новым гетманом Украины Юрия Хмельницкого. Название рады обусловлено тем, что в ней принимали участие не только казаки, как обычно, но также и крестьяне, и городские массы (то есть «чернь», как презрительно именовала их господствующая верхушка).

В дальнейшем Выговский, присвоивший себе титул «Великого гетмана коронного», продолжал воевать на стороне поляков против россиян. Вскоре он был уже не единственным гетманом-изменником – уже в 1660 году, после того как Шереметев потерпел поражение от поляков под местечком Чудновым, изменил царю и Юрий Хмельницкий.

Узнав об этом, Выговский задумал вернуть себе власть на Украине, но поляки сделали ставку на Хмельницкого-младшего. Выговский, оскорбленный в лучших чувствах, на время осел в городке Бар (под Винницей) и начал ждать наступления лучших времен. Одновременно он начал интриговать уже против польского короля. В конце 1662 года слабовольный Юрий Хмельницкий уступил гетманство над остававшейся под властью поляков правобережной Украиной казачьему полковнику Павлу Тетере. В 1664 году на Правобережье разгорелось мощное антипольское восстание, направленное и против Тетери.

Когда был схвачен предводитель восставших Димитрий Сулимка, в ходе следствия выяснилось, что он тесно сотрудничал с Выговским, рассчитывавшим на плечах бунтарей вернуть себе гетманство. Павел Тетеря отправил польским властям донос на Выговского – и 16 марта 1664 года того расстреляли.

Перед казнью Иван плакал и взывал: «Где король? По крайней мере, дайте мне написать к моему государю! Его воля пусть будет!» Расстрельная команда не прислушалась к этим мольбам. Самого Тетерю, кстати, ждала не лучшая участь. Он позже рассорился с поляками, сбежал к туркам и вскоре был отравлен польскими агентами.