Масленица, один из наиболее веселых праздников в России, встречает свое отражение и в других странах, где приобретает собственные уникальные особенности и традиции. "Рамблер" расскажет, где и как отмечают это удивительное событие.

Литва

В Литве Масленица известна как Ужгавенес. В этот день устраиваются карнавальные шествия и представления, где участники праздника поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах, создавая яркую и веселую атмосферу. Жители проводят различные ритуалы и обряды, направленные на изгнание зимы и призыв весны. Один из таких обрядов — маскарадные бои, где участники, облаченные в костюмы, символизирующие весну и лето, сражаются с персонажами, представляющими зиму и злых духов.

Одним из самых популярных блюд являются блины, которые готовятся и употребляются в больших количествах. Блины могут быть приготовлены с различными начинками, такими как творог, мясо, овощи или фрукты. Кроме блинов, в Литве на Масленицу также готовят картофельные оладьи и супы с различными видами мяса и овощей. Важной частью праздничного стола также являются различные виды консервированных и соленых продуктов, таких как маринованные огурцы, соленые помидоры, соленые грибы и соленая рыба. Они часто сопровождаются хлебом и сливочным маслом.

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Польша

В Польше Масленица, или как ее здесь называют, Жирный четверг, отмечается с особой радостью и вкусом, ибо этот день ставит начало католическому Великому Посту. Польские традиции включают в себя изобилие вкусных угощений, в основном сладостей, чтобы запастись энергией перед началом строгого поста.

Одним из самых популярных угощений являются пончики, которые в Польше известны как "pączki". Эти мягкие, воздушные пончики, начиненные джемом, кремом или другими сладкими начинками, являются неотъемлемой частью польского праздничного стола в этот день. Кроме пончиков, люди наслаждаются другими видами традиционной выпечки, такой как "faworki" — тонкие лакомства, обсыпанные сахарной пудрой, напоминающие фигуры птиц.

Но польская Масленица — это не только праздник вкусной еды, но и время для семейного веселья и общения. В некоторых районах Польши проводятся различные праздничные мероприятия и фестивали, где люди собираются вместе. В течение дня можно встретить праздничные ярмарки, где продаются различные товары, от ремесленных изделий до традиционных польских деликатесов.

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