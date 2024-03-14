Сокровища Степана Разина: куда подевалась казна мятежного атамана

Лихо погулял Стенька Разин с казаками в своем походе 1667-1669 гг. Опустошил Дагестан и Персидское побережье, разграбил купеческие города Фарад, Решт, Астрабад и другие, разбил флот, посланный шахом Сулейманом I. А на Дон вернулся не только с богатой добычей, но и с дочерью шаха — «персидской принцессой». Впрочем, речь сегодня не о ее несчастной судьбе…

Атаманская казна

Из персидского похода Разин вернулся с такой богатой добычей, что возить ее с собой было просто глупо и опасно. Решено было казну «схоронить» — по частям в неприметных местах, доверив эту тайну только самым близким и проверенным людям.

Те клады, а по преданиям Стенька оставил их немало, ищут и по сей день. Правда. ни одного найдено так и не было. Хотя младший брат Разина Фрол в обмен на жизнь обещал показать «тайные места». Пять лет он таскал царских слуг по горам и долам, но те так ничего и не нашли. А в 1676 году, видимо устав от поисков, казнили Фрола на Болотной площади.

От Ульяновской до Нижегородской

Сегодня легендарные сокровища где только не ищут. Причем каждому предполагаемому месту находится свое историческое обоснование. А их насчитывается не меньше десятка. Вот, например, в Ульяновской области близ села Шатрашаны спрятан, по преданиям, самый крупный клад. Опять же, по преданиям, его хватило бы, чтобы скупить всю Симбирскую губернию. А спрятан он в некой пещере за железной дверью. Правда, сомнительно, что за три с половиной века такую по тем временем редкость, как железная дверь, так никто и не обнаружил и никаких сведений о ее изготовлении и установке не сохранилось.

Рассказывают, что 100 миллионов золотыми рублями Разин припрятал близ села Труслейка в той же Ульяновской области — где-то под «черным дубом» возле небольшой часовни. Также ходят слухи о 12 бочках золота, спрятанных где-то в Чувашии: то ли в селе Стемасы Алатырского района, то ли в Цивильском районе на одном из ручейков.

Свои «сокровища Разина» есть и в Саратовской области — на горе у деревни Даниловки. А волгоградские экскурсоводы рассказывают про некий подземный ход близ церкви Святой Троицы, где якобы тоже хранится какое-то разинское золотишко.

Даже в Нижегородской области, где Разин никогда не был, ходят слухи об утерянных сокровищах — близ речки Алатырь. Якобы там их зарыли уже после разгрома восстания сторонники мятежного атамана, скрывающиеся от царского преследования.

До сих пор неясно, существовали ли легендарные сокровища вообще. Многие историки сходятся на том, что Разин попросту распускал слухи, чтобы привлечь к себе больше сторонников.