«Неподдающиеся»: прорыв Надежды Румянцевой и конфликт с Юрием Никулиным

Даже взрослых людей можно перевоспитать! Такая идея довольно активно продвигалась в СССР в 60-70-е годы. В этот период на экранах нередко можно было увидеть фильмы о чудесном превращении заядлых «алкоголиков, хулиганов и тунеядцев» в образцовых граждан Союза. Одной из первых работ в этом жанре стала комедия Юрия Чулюкина «Неподдающиеся». Веселая история с Надеждой Румянцевой в главной роли вышла в прокат в 1959 году и мгновенно заразила смехом всю страну. Тогда никто из зрителей не догадывался, что изначально это кино должно было стать серьезным воспитательным пособием…

© Кадр из х/ф «Неподдающиеся», 1959

Из нравоучительной драмы в комедию перевоспитания

За несколько лет до выхода фильма кинодраматурга Татьяну Сытину попросили написать поучительную историю о недопустимости лени на производстве. Опытной сценаристке тяжело далась эта работа, но в конечном счете у нее получилось придумать занятный сюжет. По сценарию молодежная бригада советского предприятия пытается победить в трудовом соревновании, однако высокие показатели коллектива портят трое безалаберных парней. Избежать увольнения лоботрясам помогает ответственная девушка-комсомолка, которая берется за перевоспитание нерадивых сослуживцев.

© Кадр из х/ф «Неподдающиеся», 1959

Готовый текст получил воодушевляющее название «Жизнь начинается» и попал на рассмотрение руководству «Мосфильма». Чиновники решили, такой фильм точно должен пополнить коллекцию советского кинематографа и стать образцом серьезного воспитательного жанра. Съемки доверили начинающему режиссеру Юрию Чулюкину, на счету которого была лишь одна дипломная работа. А чтобы назидательная картина не превратилась в проходной водевиль, за съемочным процессом наблюдал назначенный свыше художественный руководитель.

Приступив к работе, создатели фильма строго придерживались первоначальной идеи и безжалостно вырезали все забавные сцены. Однако, когда первую копию ленты решили проверить на зрителях, стало очевидно – получилась все-таки комедия. Публика оживленно смеялась на протяжении всего показа. В итоге было решено вернуть вырезанные комические эпизоды и переименовать картину.

Прорыв в карьере Румянцевой

В качестве исполнительницы главной роли режиссер пригласил Надежду Румянцеву. До этого девушка успела сняться в нескольких картинах, но они не принесли ей известность. Образ Нади Берестовой в «Неподдающихся» стал первым наиболее заметным перевоплощением артистки – на нее стали обращать внимание режиссеры.

Спустя пару лет Юрий Чулюкин пригласил хорошо зарекомендовавшую себя актрису в свой следующий проект. Им оказался культовый фильм «Девчата», после которого Румянцева уже проснулась знаменитой на всю страну.

Компанию в кадре энергичной блондинке составил популярный артист Юрий Белов. На момент съемок он успел сыграть звездные роли в череде нашумевших мелодрам: «Весна на Заречной улице», «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса».

А вторым партнером Румянцевой по съемочной площадке оказался дебютант Алексей Кожевников. Работу в кино начинающий актер совмещал с обязанностями инженера-конструктора на одном из ленинградских заводов. После успеха картины он уволился с предприятия и стал штатным актером «Ленфильма».

Конфликт с Никулиным и режиссерская чечетка

Совмещать сразу две работы пришлось и Юрию Никулину. С ним Чулюкин познакомился на съемках комедии «Девушка с гитарой»: тогда кинематографист был ассистентом режиссера, а 36-летний циркач впервые снимался в кино. Харизматичный дебютант так впечатлил постановщика, что в итоге он пригласил Никулина на роль пьяницы Васи Клячкина в своей картине.

Ради «Неподдающихся» актер каждые выходные приезжал в Москву из Ленинграда, где на тот момент работал в цирке клоуном. Никулин трудился без выходных. Он старался перенести на своего героя собственное видение образа – хотел создать мрачно-флегматичный типаж. С таким подходом категорически не соглашался режиссер ленты. Он требовал играть рубаху-парня.

Позже Юрий Никулин с сожалением вспоминал один вырезанный эпизод, где его персонаж меланхолично наблюдал за своими коллегами, а потом неожиданно бил огромным молотом по мухе, сидевшей на наковальне, и спокойно садился на место. Таким видел Клячкина сам исполнитель. Но эта сцена не вошла в итоговый монтаж.

Зато зрители могут увидеть необычный эпизод, в котором снялся сам режиссер ленты. В начале фильма один из героев идет по дороге, отбивая бодрую чечетку. На самом деле в кадре танцуют ноги Юрия Чулюкина. Он всегда считался виртуозным чечеточником и, конечно, не преминул продемонстрировать свой талант на большом экране.

© Кадр из х/ф «Неподдающиеся», 1959

Успех «Неподдающихся»

Дебютный проект Юрия Чулюкина стал одним из последних фильмов, в котором наглядно демонстрируется популярная в 50-е годы «производственная» тема. После этого заводские трудяги и неунывающие комсомольцы уступили место на экранах работникам научных институтов и сотрудникам милиции.

В кино «Неподдающихся» посмотрело около 30 миллионов зрителей. Комедия вошла в десятку самых популярных фильмов в прокате и принесла режиссеру первый приз на Всесоюзном кинофестивале в Минске. Также награды за исполнение главных ролей получили Надежда Румянцева и Юрий Белов.

Добрая и немного наивная история о взаимопомощи и стремлении поменяться к лучшему стала достойным образцом советской комедии. А в 2008 году картина приобрела второе дыхание – черно-белую ленту «раскрасили» профессионалы и перевыпустили в цвете. Сегодня веселый фильм с остроумными шутками служит приятным напоминанием о жизни 50-х годов с ее шумными заводскими буднями и активными, отзывчивыми людьми.