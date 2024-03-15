«Неподдающиеся»: прорыв Надежды Румянцевой и конфликт с Юрием Никулиным

Прорыв Румянцевой и конфликт с Никулиным: как снималась комедия «Неподдающиеся»?
Даже взрослых людей можно перевоспитать! Такая идея довольно активно продвигалась в СССР в 60-70-е годы. В этот период на экранах нередко можно было увидеть фильмы о чудесном превращении заядлых «алкоголиков, хулиганов и тунеядцев» в образцовых граждан Союза. Одной из первых работ в этом жанре стала комедия Юрия Чулюкина «Неподдающиеся». Веселая история с Надеждой Румянцевой в главной роли вышла в прокат в 1959 году и мгновенно заразила смехом всю страну. Тогда никто из зрителей не догадывался, что изначально это кино должно было стать серьезным воспитательным пособием…
Из нравоучительной драмы в комедию перевоспитания
За несколько лет до выхода фильма кинодраматурга Татьяну Сытину попросили написать поучительную историю о недопустимости лени на производстве. Опытной сценаристке тяжело далась эта работа, но в конечном счете у нее получилось придумать занятный сюжет. По сценарию молодежная бригада советского предприятия пытается победить в трудовом соревновании, однако высокие показатели коллектива портят трое безалаберных парней. Избежать увольнения лоботрясам помогает ответственная девушка-комсомолка, которая берется за перевоспитание нерадивых сослуживцев.
Готовый текст получил воодушевляющее название «Жизнь начинается» и попал на рассмотрение руководству «Мосфильма». Чиновники решили, такой фильм точно должен пополнить коллекцию советского кинематографа и стать образцом серьезного воспитательного жанра. Съемки доверили начинающему режиссеру Юрию Чулюкину, на счету которого была лишь одна дипломная работа. А чтобы назидательная картина не превратилась в проходной водевиль, за съемочным процессом наблюдал назначенный свыше художественный руководитель.
Приступив к работе, создатели фильма строго придерживались первоначальной идеи и безжалостно вырезали все забавные сцены. Однако, когда первую копию ленты решили проверить на зрителях, стало очевидно – получилась все-таки комедия. Публика оживленно смеялась на протяжении всего показа. В итоге было решено вернуть вырезанные комические эпизоды и переименовать картину.
Прорыв в карьере Румянцевой
В качестве исполнительницы главной роли режиссер пригласил Надежду Румянцеву. До этого девушка успела сняться в нескольких картинах, но они не принесли ей известность. Образ Нади Берестовой в «Неподдающихся» стал первым наиболее заметным перевоплощением артистки – на нее стали обращать внимание режиссеры.
Спустя пару лет Юрий Чулюкин пригласил хорошо зарекомендовавшую себя актрису в свой следующий проект. Им оказался культовый фильм «Девчата», после которого Румянцева уже проснулась знаменитой на всю страну.
Компанию в кадре энергичной блондинке составил популярный артист Юрий Белов. На момент съемок он успел сыграть звездные роли в череде нашумевших мелодрам: «Весна на Заречной улице», «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса».
А вторым партнером Румянцевой по съемочной площадке оказался дебютант Алексей Кожевников. Работу в кино начинающий актер совмещал с обязанностями инженера-конструктора на одном из ленинградских заводов. После успеха картины он уволился с предприятия и стал штатным актером «Ленфильма».
Конфликт с Никулиным и режиссерская чечетка
Совмещать сразу две работы пришлось и Юрию Никулину. С ним Чулюкин познакомился на съемках комедии «Девушка с гитарой»: тогда кинематографист был ассистентом режиссера, а 36-летний циркач впервые снимался в кино. Харизматичный дебютант так впечатлил постановщика, что в итоге он пригласил Никулина на роль пьяницы Васи Клячкина в своей картине.
Ради «Неподдающихся» актер каждые выходные приезжал в Москву из Ленинграда, где на тот момент работал в цирке клоуном. Никулин трудился без выходных. Он старался перенести на своего героя собственное видение образа – хотел создать мрачно-флегматичный типаж. С таким подходом категорически не соглашался режиссер ленты. Он требовал играть рубаху-парня.
Позже Юрий Никулин с сожалением вспоминал один вырезанный эпизод, где его персонаж меланхолично наблюдал за своими коллегами, а потом неожиданно бил огромным молотом по мухе, сидевшей на наковальне, и спокойно садился на место. Таким видел Клячкина сам исполнитель. Но эта сцена не вошла в итоговый монтаж.
Зато зрители могут увидеть необычный эпизод, в котором снялся сам режиссер ленты. В начале фильма один из героев идет по дороге, отбивая бодрую чечетку. На самом деле в кадре танцуют ноги Юрия Чулюкина. Он всегда считался виртуозным чечеточником и, конечно, не преминул продемонстрировать свой талант на большом экране.
Успех «Неподдающихся»
Дебютный проект Юрия Чулюкина стал одним из последних фильмов, в котором наглядно демонстрируется популярная в 50-е годы «производственная» тема. После этого заводские трудяги и неунывающие комсомольцы уступили место на экранах работникам научных институтов и сотрудникам милиции.
В кино «Неподдающихся» посмотрело около 30 миллионов зрителей. Комедия вошла в десятку самых популярных фильмов в прокате и принесла режиссеру первый приз на Всесоюзном кинофестивале в Минске. Также награды за исполнение главных ролей получили Надежда Румянцева и Юрий Белов.
Добрая и немного наивная история о взаимопомощи и стремлении поменяться к лучшему стала достойным образцом советской комедии. А в 2008 году картина приобрела второе дыхание – черно-белую ленту «раскрасили» профессионалы и перевыпустили в цвете. Сегодня веселый фильм с остроумными шутками служит приятным напоминанием о жизни 50-х годов с ее шумными заводскими буднями и активными, отзывчивыми людьми.