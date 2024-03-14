Убойные аргументы: выбор оружия — за дамой

В XIX веке женщины носили такие "шпильки", что их сторонились разбойники.

© Пресс-служба Музея артиллерии

«О, женщины! Во все века вас слабым полом называли», — написал когда-то поэт. Что, конечно, правда. Или почти правда. Потому как сами женщины слабыми себя никогда не считали. Что регулярно доказывают, осваивая чисто мужские, казалось бы, профессии, занимая высокие посты во власти, защищая вместе с мужчинами свою землю с оружием в руках…

Примеров тому в исторической перспективе — не счесть. Для женщин во все века даже оружие особое создавалось! Подтверждение тому — выставка «Оружейные диковины», открывшаяся в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Здесь представлена коллекция стилетов, пистолетов, револьверов и прочих огнестрелов необычной конструкции, созданных лучшими мастерами России, а также стран Востока и Западной Европы. Отдельный подраздел уникального собрания — «дамская часть».

В мировой истории сохранилось немало имен женщин-правительниц и воительниц. Каждая имела личный арсенал. Например, легендарная египетская царица (фараон) Хапшесут, жившая в ХV веке до н. э., возглавляла военные походы, покорив Синайский полуостров, Южную Сирию и Палестину. Надо думать, и оружием умела владеть.

Не менее знаменитой в таких делах была француженка Жанна д’Арк — наша, считай, современница; что для мироздания каких-то 600 лет? Та в свои юные годы, и 20 лет не исполнилось, командовала целой армией. А как на таком посту без меча? Почти все памятники Орлеанской деве именно с этим оружием в руках.

Именно тогда, в средние века, стало появляться и потайное оружие (хотя некоторые специалисты считают, что гораздо раньше). Начали со шпаг. Выглядели те, как обычная трость. Идет себе гражданин, помахивает миролюбиво «палочкой». Никому и в голову не придет заподозрить в ней «второе дно». А зря! В мгновение ока трость может обернуться опасным колющим оружием. Это во Франции.

В Италии пошли дальше, создавая шпаги со спрятанным в эфесе кинжалом. Спустя век к потайному колющему добавилось стреляющее оружие. В музейных витринах есть его образцы. Надо только всмотреться, так как оно замаскированно. В частности, под бытовые предметы. Стреляющий портсигар, револьвер-«эспандер». А ещё пистолет-кастет французских мастеров — ранняя версия складного пистолета…

Но вернемся к «слабому полу». А с ним — в наш российский ХVIII век. Столетие цариц. Или бабьего царство, кому как нравится. Анна Иоановна, племянница и крестница Петра Великого, сменившая на троне его рано умершего сына Петра II, слыла большой любительницей пострелять.

Если верить историкам, в каждом окне её дворца было выставлено по ружью. Только успевай перезаряжать!

© Музей артиллерии // Фрагмент женского охотничьего ружья

Дщерь Петрова Елизавета — крупная, рослая (1,90!), сильная — она уделяла больше времени охоте, чем делам государственным. Как отмечали современники, «веселая царица у нас Елисавет (так именовали её в старину — „СП“). Поёт и веселится, порядка только нет». Охота в те времена считалась в России элементом праздника и отработкой воинского искусства.

— В нашем музее сохранилось охотничье оружие двух этих правительниц — с гравировкой, прекрасно, по-царски инкрустированное полудрагоценными и драгоценными камнями, — рассказал «СП» Денис Федоров, куратор экспозиции, научный сотрудник музея. — Для ложа использовалась высокосортная древесина. Да, всё это утяжеляло ружья, делало их неудобными, зато красивыми. Что для правительниц было, думаю, важнее. Тем более не они носили ружья. Они только делали выстрел по загодя подготовленной живой мишени.

«Женское начало» заметно в замаскированных стилетах и пистолетах. Оригинальное решение для того, чтобы «ствол» можно было незаметно носить с собой, нашел мастер позапрошлого века, изготовивший изящный дамский несессер. Вы о чём подумали? На самом деле это — карманные пистолеты в изящной коробочке с бархатной обшивкой. Они были весьма популярны у современниц Пушкина, в годы, богатые на разбойников с большой дороги. Те грабили пассажиров дорожных карет.

Не менее оригинален шпилечный двуствольный револьвер — одна из «жемчужин» нынешней выставки. Шпилечный у него патрон. С одной стороны шпилька (острый стержень) выходила наружу. Другим концом патрон располагался внутри гильзы. При ударе извне импульс передавался в нее, провоцируя тем самым воспламенение пороха… Уф, кажется, ничего не перепутала. И как это наши прародительницы справлялись с такими револьверами?! В острых ситуациях время часто многое решает, если не всё.

«На самом деле, он очень прост в обращении. Всё дело в опыте», — констатирует Денис Федоров. Остаётся только поверить. Сейчас таких «убойных штучек» не делают. А если делают… Это уже совсем другая история.