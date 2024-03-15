15 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

На 15 марта в России приходится пятый день Масленицы, он называется «Тещины вечерки». В среду масленичной недели зять ходил в гости к теще на блины, а теперь, в пятницу, теща отправляется с визитом к дочери и к зятю. Какие еще традиции и праздники есть в этот день в России и во всем мире, — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в России

«Тещины вечерки»

Традиционно «Тещины вечерки» приходятся на пятый день масленичной недели. В 2024 году они выпадают на 15 марта, а вся Масленица проходит с 11 по 17 марта. На «Тещины вечерки» принято собираться всей семьей, причем в доме молодой семьи. Теща навещает зятя, а тот должен накрыть праздничный стол и угостить ее. Считается, что день нужно посвятить семье, укреплению родственных связей, налаживанию отношений.

Великий пост все ближе, поэтому и гулянья накануне все активнее: с четверга по воскресенье празднуют широкую масленицу. Идет подготовка к воскресной Масленице и Прощеному воскресенью, после которого у верующих будет долгий период аскезы в ожидании Пасхи.

Праздники в мире

Всемирный день прав потребителей

15 марта во всем мире, в том числе и в России, отмечают ООН после выступления американского президента Джона Кеннеди в Конгрессе США в 1962 году. Тогда глава государства озвучил четыре основных права потребителей, позднее к ним были присоединены еще четыре. Это:

право на безопасность;

право на информацию;

право на выбор;

право быть услышанным;

право на возмещение ущерба;

право на потребительское образование;

право на удовлетворение базовых потребностей;

право на здоровую окружающую среду.

Всемирный день сна

Праздник переходящий, в этом году он выпадает на пятницу, 15 марта. Впервые его медицины сна. С тех пор каждый год медицинские организации в пятницу перед днем весеннего равноденствия проводят мероприятия, на которых рассказывают о важности хорошего сна. Кроме того, выходит тематическая социальная реклама, проходят тематические конференции и выступления врачей.

Какие еще праздники отмечают в мире 15 марта

Международный день защиты бельков;

Фальяс, фестиваль огня Las Fallas в Испании (Валенсии);

День Конституции в Белоруссии;

Праздник богатого года в Японии;

День рождения эскалатора;

Всемирный день уважения;

Международный день борьбы с полицейской жестокостью;

Всемирный день выступлений.

Какой церковный праздник сегодня

Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Державная»

Русская православная церковь 15 марта чествует чудотворную икону Божией Матери, ее называют «Державная». По преданию, в 1917 году, когда император России Николай II вынужденно отрекся от престола, Москвой. Богородица изображена со скипетром и державой, на голове ее — корона, а на плечах — красная мантия. Православные уверовали, что через такой образ будет явлено небесное покровительство русскому народу. Сейчас икона находится в Казанской церкви в Коломенском.

День памяти святителя Арсения, епископа Тверского

Святитель Арсений — автор самого древнего варианта Киево-Печерского патерика — сборника рассказов об основании Киево-Печерского монастыря и житий святых. Арсений родился в богатой знатной семье, но свое наследство раздал нуждающимся и посвятил свою жизнь церкви. За годы епископства (1390-1409) ему удалось прекратить многолетние раздоры в Тверском княжестве. При его содействии были построены соборы и основан Желтиков монастырь, в котором его и похоронили.

Какие еще церковные праздники отмечают 15 марта

День памяти священномученика Феодота, епископа Киринейского;

День памяти мученицы Евфалии Леентинской (Сицилийской);

День памяти мученика Троадия Неокесарийского;

День памяти 440 мучеников Италийских;

День памяти преподобного Агафона Скитского, Египетского.

Приметы на 15 марта

Если 15 марта на улице снег или мороз, то еще долго не появится трава. Если тепло и приятно, то весна будет ранняя. Какая погода 15 марта, таким будет и лето. Дождливо и пасмурно — жди дождей и летом. Солнечно — лето будет теплым. Если в полдень вышло солнце, то будет богатый урожай. Сны, приснившиеся в ночь на 15 марта, вещие.

Кто родился 15 марта

Российская актриса Любовь Аксенова (34 года) прославилась благодаря ролям в фильмах «Рассказы», «Гуляй, Вася!», «Ночные стражи», «Салют-7», «Любит не любит», а также в сериалах «Мажор 2», «Бывшие».

Давид Кроненберг

Канадский режиссер, продюсер, сценарист Давид Кроненберг (81 год) снял такие фильмы, как «Преступления будущего», «Муха», «Оправданная жестокость», «Звездная карта». В 2018 году получил почетного «Золотого льва» на Венецианском фестивале за вклад в кинематограф.

Кто еще родился 15 марта