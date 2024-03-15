Как проводили Тещины вечерки в Масленицу: традиции и обычаи

В пятый день Масленицы проводили на Руси Тещины вечерки. Традиционно в пятницу к зятю на блины с ответным визитом приходила теща с подругами и родней. Цель праздника – укрепление семейных связей. Какие еще традиции и обычаи соблюдали в этот день?

Как зазывали тещу в гости

Зять не просто звал тещу на блины в Масленицу, существовал красивый обычай. В четверг он лично приглашал мать жены в гости. Накануне посиделок он получал дары от семьи супруги. По традиции, теща и тесть высылали в его дом продукты и посуду, которые необходимы для приготовления блинов – кадушку, сковороду, таган, половник, мешок муки и сливочное масло.

В пятницу зять отправлял за тещей позываток – ряженых друзей или соседских детей. И чем больше, тем лучше. Также была традиция посылать за матерью жены заказную упряжку с санями, да не один раз. Проигнорировать этот праздничный день и не позвать в гости тещу считалось в деревне позором.

Богатый стол

Вечером вся семья и званые гости собирались за одним столом. Теща приезжала в дом к зятю не одна, а с большой компанией – подругами, родней или соседями.

Накрывали богатый стол в знак уважения к теще. За угощение отвечала хозяйка дома. Как и в другие дни Масленицы, пекли блины, готовили сладости и разные яства. А обязанностью зятя было развлекать мать своей жены, показывать почтение к ней и выражать гостеприимство. Предки считали, что чем богаче стол и довольнее теща, тем ладнее будет семейная жизнь молодых.

Теща учила уму-разуму

Важная составляющая тещиных вечерок – воспитание молодых супругов. Теща делилась своей мудростью и опытом семейной жизни с детьми. А они в свою очередь должны были с уважением и благодарностью принять наставления.

Но теща не только учила уму-разуму, но и давала зятю хитрые задания, чтобы проверить, какой он муж и хозяин: просила забить гвозди, нарубить дров и др. Он должен был убедить мать жены и гостей в своей силе, ловкости и хозяйственности.

Развлекали гостей песнями и плясками. На улице устраивали шуточные соревнования: скакали верхом на метлах, носили их на лбу. Завершением дня были катания всех участников застолья на санях. Тещу и зятя сажали в одну упряжку.

Главная цель масленичных посиделок – укрепление родственных связей и подготовка к Великому посту.