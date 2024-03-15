Почему 15 марта нельзя смотреться в зеркало

По народному календарю сегодня Федотов день, или Ветронос. Считалось, что 15 марта часто дует сильный ветер. Стоять на нем нельзя – можно серьезно заболеть. Если же на Федота ударил мороз, готовились к скорой весне. Сосульки на крышах предвещали долгий и постепенный приход тепла. Дождь сегодня обещает холодное и сырое лето, а южный ветер – теплое.

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Наш предки, чтобы вызвать ветер, пели песни и громко свистели. А чтобы успокоить стихию, которая становилась слишком сильной, «кормили» ее мукой и крупой, а также сжигали старую одежду и обувь. Если на Федота в садах и огородах еще оставался снег, то женщины его утаптывали, чтобы в земле осталось побольше влаги. А мужчины стряхивали снег с веток фруктовых деревьев для хорошего урожая. Те, кто хотел разбогатеть, меняли крупную купюру на мелочь и раздавали эти деньги бедным. Наши предки были уверены – после такого поступка благополучие обеспечено.

На Федота запрещалось:

веселиться – потом придется рыдать,

покупать одежду и обувь – вещи не прослужат долго,

зашивать вещи – можно отпугнуть удачу,

выливать воду после купания ребенка – к его болезни (воду выливали только утром),

смотреться в зеркало – оно заберет красоту и радость.

Именины сегодня празднует Арсений.

В этот день родились: