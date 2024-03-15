Народные приметы на 16 марта 2024 года: что нельзя делать в этот день

16 марта по народному календарю - Евтропиев день, Медвежье пробуждение, Василиск-Евтропий, Евтропий - снег топит.

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С каждым днем все сильнее пригревает солнышко и чувствуется приход весны.

На Василиска крестьяне поле обходили крест-накрест. Так они напоминали солнцу, что сейчас не время отдыхать, нужно растапливать снега и поить поле живительной влагой. Крест уберегал землю от разных бед: от неурожая, плохой погоды, вредных насекомых, грызунов.

Еще существовал обычай 16 марта осенять крестом ворота, входную дверь, все окна в доме, а также очаг. камин или печь. Считалось, что это защитит жилище и домочадцев от любых неприятностей.

По поверьям, именно в этот день пробуждается медведь и выходит из своей берлоги. Поэтому в лес на Евтропия не ходили, боясь встретиться с косолапым. После спячки медведи голодные и могут быть агрессивными.

Часто в марте можно услышать первый гром.

16 марта нельзя ходить в лес - именно сегодня от зимней спячки просыпается медведь.

Нельзя после заката солнца кому-либо одалживать соль, деньги и хлеб – не вернут. Также не стоит и просить их в долг - придется отдавать более важными вещами - здоровьем, любовью или дружбой.

Не нужно после полудня выносить из дома мусор - вместе с ним уйдет благополучие, семейная гармония и достаток.

Нежелательно после захода солнца выходить из дома - можно вернуться обратно вместе с темной силой, которая после не даст покоя ни семье, ни Домовому.

Нельзя в день Евтропия жадничать.

Не разрешается сегодня браться за острые предметы, делать операции, а также сдавать кровь из вены - через полученную в этот день рану нечистая сила залетит и поселится в теле человека.

Нельзя заходить в храм женщинам на сносях - ребенок может в пуповине запутаться.