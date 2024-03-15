Самая уродливая женщина: как травля превратилась в произведение искусства

Пока весь мир ищет пропавшую Кейт Миддлтон, любители искусства вспоминают аристократку, которая тоже пострадала от чужого мнения. Но с ненавистью ей справиться так и не удалось.

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Картину Квентина Массейса знают все, кто увлекается искусством: на ней изображена женщина с поразительно некрасивым лицом. При этом художник уверял, что это портрет аристократки Маргариты Маульташ, а историкам уставалось лишь удивляться: неужели именно так выглядела придворная дама?

Очень ранний брак

Но, на самом деле, Маргарита стала жертвой настоящего буллинга, с которым так и не смогла справиться.

Маргарита родилась в семье правителя Тироля Генриха Хорутанского. Она была единственным ребенком, поэтому отец был очень беспокоен тем, чтобы выгодно выдать дочь замуж. В итоге девочка в 11 лет стала женой семилетнего (!) Иоанна Генриха, а через пять лет после этой детской свадьбы отец Маргариты скончался, а его земли должны были перейти семье Иоанна.

Но Маргарита не понимала, как ее родной Тироль может достаться австрийским аристократам. Несмотря на очень юный возраст, она подговорила дворян устроить переворот. Да, 16-летняя девочка решилась на революцию!

Маргарите все удалось стать справедливой и успешной правительницей, которую обожали.

Роковой визит в Ватикан

Став правительницей, Маргарита поняла, что брак с малолетним Иоанном ей не нужен: мальчик ленился, пировал, водил в замок жены других барышень. Маргарита решила развестись с ним в одностороннем порядке.

Обиженный Иоанн отправился с жалобами в Ватикан на «такую-сякую», которая выгнала из дворца и ведет себя совсем не так, как подобает замужней женщины. Лично Папа Римский велел Маргарите пустить мужа домой, но вместо этого герцогиня приказала закрыть ворота перед Иоанном и вышла замуж за одного из главных противников Папы Римского.

Такая дерзость для церкви была просто непозволительной: Ватикан начал травлю Маргариты. Ей придумали кличку Маульташ — «большая губа», повсюду рассказывали о распущенности женщины. Но Маргарита лишь посмеивалась.

Посмертная травля

Когда герцогине исполнилось 43 года, у нее скончался муж, а вскоре и единственный сын. Австрийцы давили на девушку, заставляя ее отказаться от правления Тиролем. А она просто устала от потерь, борьбы, болезни. Маргарита позволила австрийцам взойти на престол Тироля и уехала в Вену, где доживала свои дни.

Но после смерти Маргариты последняя правительница свободного Тироля неожиданно превратилась в миф. Дело в том, что ее личность привлекла Леонардо Да Винчи, он хотел нарисовать женщину, но описание ее нашел лишь в книгах Ватикана, а там о герцогине, конечно, правды не было ни слова: уродливое лицо, огромная челюсть, иногда даже рога.

Леонардо сделал набросок герцогини, представив её форменным чудовищем, а Квентин Массейн доделал его работу, нарисовав достаточно живой портрет с говорящим названием «Уродливая герцогиня». Братья Гримм, в свою очередь, собрали все байки о Маргарите и, переработав немного, отправили в сборник своих рассказов. Она же стала прообразом Герцогини Льюиса Кэррола из его «Алисы в стране чудес»: на иллюстрациях Льюиса Теннела ты увидишь до боли знакомое уродливое лицо с огромным ртом и широкими скулами.

При этом современники описывали Маргариту, как симпатичную блондинку, высокую и статную, а единственный портрет, для которого позировала сама женщина, доказывает: последняя правительница Тироля могла считаться настоящей красавицей.