Как Германия, Венгрия и Польша захватили Чехословакию

Еще до официального начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года с карты Европы исчезли несколько государств. Германией был осуществлен аншлюс-присоединение Австрии, а 85 лет назад оккупирована Чехословакия. В ее разделе поучаствовали еще Венгрия и Польша, которая уже через полгода сама станет жертвой.

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Все основные события случились в ночь с 14 на 15 марта 1939 года, поэтому в источниках можно видеть то одну, то другую дату. Но в те дни была лишь поставлена точка. Причем в прямом смысле – соглашение об аннексии президент Эмиль Граха подписал в 3 часа 55 минут утра 15 марта. Немецкие войска уже маршировали по Праге.

Но все началось на несколько месяцев раньше. 29–30 сентября 1938 года состоялось Мюнхенское соглашение, на котором Англия и Франция легко согласились на претензии Гитлера в отношении Чехословакии.

Они сами создали эту страну после Первой мировой войны с тем, чтобы не могла возродиться Австро-Венгерская империя и легко ею жертвовали. До этого наобещали с три короба и ничего не выполнили. Таким образом пытались умиротворить агрессора – пусть будет что угодно, лишь бы от них подальше.

В результате Чехословакия без единого выстрела передала Германии Судетскую область. Это исторические чешские земли, где проживали потомки переселенцев в Средние века. Немцы там составляли до 90 процентов. А всего в стране проживало 3,5 млн немцев из 14 миллионов населения.

Судеты еще в марте 1938 г. под руководством местной нацистской партии поднимали восстание, но чешское правительство ввело туда войска. Надо сказать, что чешская армия была одной из самых сильных в Европе и не уступала германской. А по бронетехнике превосходила ее – оборонная промышленность была очень мощной. Так что Гитлер от Англии с Францией получил большой подарок.

Увидев такое дело, встрепенулись и союзники Гитлера – Венгрия и Польша. Да, Польша по пакту Гитлера-Пилсудского от 1934 года была союзницей Германии. И один из пунктов позволял ей забрать Тешинскую область Словакии. Что она и сделала. Венгры оккупировали земли Южной Словакии и Закарпатской Руси с Ужгородом и Мукачево – там большая часть населения была уже венгерской.

Правительство Чехословакии после Мюнхенского соглашения было деморализовано и действовало, а точнее бездействовало, по принципу: «А, делайте что хотите, мне уже все равно». Хотя еще раз – армия была одной из самых лучших и уж Тешинскую область от поляков вполне могла отстоять.

Президент Чехословакии Эдуард Бенеш 5 октября объявил о своей отставке и уехал в Лондон на постоянное проживание. Этим воспользовались словацкие националисты и провозгласили автономию Словакии во главе с единомышленником Гитлера Йозефом Тисо. После войны его повесят, а отправленный им на Восточный фронт Словацкий корпус сразу перейдет на сторону Красной Армии.

Наконец 30 ноября президентом остатков Чехословакии, от которой оттяпали уже 40 процентов территории, становится Эмиль Гаха. О себе он сам говорил, что ничего не смыслит в политике. И тут же начал доказывать, что абсолютно прав в собственной характеристике.

Еще 21 октября в Берлине приняли директиву за подписью Гитлера и Кейтеля о «ликвидации остатков Чехословакии». При этом все были уверены, что сопротивления она не окажет. А потому никаких мобилизационных мероприятий не проводили. Кейтель прямо говорил, что все будет сделано силами мирного времени.

В феврале 1939 года Тисо потребовал для Словакии независимости. Гаха распорядился ввести туда войска, а словацкое правительство объявил низложенным. Германия предложила Тисо свою помощь и тот с радостью ее принимает.

Советский Союз попытался вступиться за Чехословакию. Были приведены войска в повышенную боевую готовность, но правительство Гаха отказывается. К тому же и Польша не разрешила пропустить русские войска через свою территорию, и, даже, не открыла воздушного пространства. Общей границы с Чехословакией у России не было – западные Украина и Белоруссия еще были польскими.

Тем временем 3 марта некий агент чешской разведки Карл прислал короткое, но подробное, в деталях, донесение. По его данным оккупация Чехии начнется 15 марта и в 9 утра немецкие войска уже будут в Праге. Ехать от Судет им недалеко, всего 30 км. Сообщалось, что одновременно 14 марта Словакия провозгласит независимость.

Правительство донесение проигнорировало. Но так оно все и случится. Причем Тисо распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в Братиславе отдавал уже из кабинета Гитлера. Как и было сказано в донесении, 14 марта Словакия объявила о своей независимости.

Президент Эмиль Гаха срочно выехал в Берлин. Там он и получает известие о начале немецкой оккупации. С Гитлером встречается уже абсолютно перепуганный. А ему еще страху добавили, Геринг даже пообещал разбомбить Прагу, если не подпишет договор о протекторате Германии.

Подписал в 3.55 утра. И даже дал приказ чешской армии не оказывать сопротивление. Ослушался только командир пулеметной роты капитан Карел Павлик. Его бойцы в городке Мистек несколько часов отстреливались из своих казарм. Потом ему из Праги позвонил полковник и велел прекратить огонь.

Приказу не сразу, но подчинились – ну просто потому, что все боеприпасы в казарменной «оружейке» закончились. Павлик потом станет видным деятелем чешского подполья, будет схвачен и расстрелян в концлагере Маутхазен за отказ подчиниться охраннику.

15 марта Гитлер был уже в Праге и объявил там о создании протектората Богемия и Моравия, а Словакию признал «независимой». Рейхспротектором стал Рейнхард Гейдрих – его потом убьют подпольщики. А президентом протектората остался Эмиль Гаха. Но до суда он не доживет и умрет в тюремной камере летом 1945 года.