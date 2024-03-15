«Желтороссия»: чем закончится самый амбициозный план Николая II

На рубеже XIX и XX веков Николай II для упреждения угрозы китайской экспансии решился на реализацию проекта «Желтороссия». Его суть заключалась в ассимиляции китайцев на Дальнем Востоке.

Китай к России или Россия к Китаю

Термин «Желтороссия» был придуман далеко не последним российским императором. В конце XIX века под этим названием понималась Маньчжурия. Идея «жёлтой России» взбудоражила умы всех членов кабинета министров без исключения. Её рассматривали как адекватный ответ на «жёлтую экспансию». но каждый под своим углом.

На тот период «желтую опасность» чувствовали не только в Российской империи, но и во всей Европе. В Старом Свете давно ломали голову над тем, что будет, если в условно благополучные страны хлынет неконтролируемый поток мигрантов из Азии. Единственное, что успокаивало европейских чиновников, так это расстояние. Прежде чем добраться до Европы, мигрантам нужно будет преодолеть тысячи километров по российской земле. На это нужно время, да и далеко не каждому из перебежчиков будет под силу такое путешествие.

Писатель и этнограф Сибири Илья Левитов предложил «разомкнуть» территорию России между Байкалом и Тихим океаном для Китая. Иными словами, в указанной зоне должна была появиться колония, в которой «русский элемент смешался бы с жёлтой расой»

А министр финансов Сергей Витте предлагал осваивать дальневосточные территории с помощью технических средств. В первую очередь, по мнению Витте, требовалось связать железными дорогами центр Российской империи с периферией. Эту идею он преподнёс настолько красочно, что уже в 1891 году началась закладка Транссибирской магистрали. Ещё через пять лет был дан старт строительству её южной ветки – Китайско-Восточной железной дороги.

С помощью транспортной доступности Витте хотел расселить китайцев, а не собирать их в одном месте. В противном случае, считал чиновник, не жители Поднебесной пройдут процесс ассимиляции, а русские.

«Присоединение Китая к России со временем неизбежно будет означать присоединение России к Китаю», – уверял Сергей Юльевич.

Мина замедленного действия

Опасность исходила не только со стороны Поднебесной. Требовалось избежать также наплыва японцев в Приморье со стороны Сахалина. Озвучивались даже предложения «не заходить дальше Байкала», отдав всю остальную территорию на откуп Японии или США.

Старт реализации проекта «Желтороссия» был дан в 1903 году. Русские колонисты начали заселять Квантунскую область. Но осуществить все пункты амбициозного плана не получилось из-за Русско-японской войны.

Проект «Желтороссия» с каждым годом становился всё более и более призрачным. После окончания Великой Отечественной войны Иосиф Сталин и вовсе отказался от всех территориальных притязаний, что стало довольно щедрым (и необоснованным) подарком коммунистическому Китаю.

Политологи и эксперты в геополитике утверждают, что к теме «Желтороссии» ещё придётся рано или поздно вернуться. Перенаселённой Поднебесной веками не давали покоя обширные земли и несметные природные богатства Дальнего Востока. Надо полагать, что в XXI веке ничего существенно не изменилось. Кроме того, «дар Сталина» не менее взрывоопасная вещь, чем решение Никиты Хрущёва сделать Крым украинским.