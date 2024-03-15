Как появился жест «коза» и что он означает

Все знают, что посетители рок-концертов вскидывают вверх руки в жесте, называемом в народе «козой». Считается, что выставленные указательный палец и мизинец символизируют латинскую букву U и это означает «unity» — единение, как указательный и средний — букву V или «victory» — победу. Показывая «козу», человек говорит — «Я вместе с вами». Но как появился этот жест и правильно ли мы его используем?

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Есть версия, что «коза» — это немного видоизмененная фраза языка глухонемых ILY (I love you) — «я люблю тебя». Она выглядит как кулак, с выставленными мизинцем, указательным и большим пальцем. Сторонники этого толкования считают, что поклонники рок-музыки так выражают свою любовь к исполнителям. Правда, в русском языке глухонемых жест этот означает еще и букву «Ы».

Рок-музыкант Ронни Джеймс Дио, игравший в 1980-х годах в составе группы Black Sabbath, первым использовал «козу» в рок-культуре. Он утверждал, что знает этот жест с детства и научила его ему бабушка.

© Ронни Джеймс Дио

В интервью журналистам он сказал: «Вряд ли я первый человек, который сложил так пальцы. Это все равно, что изобрести колесо. Но, наверное, можно сказать, что я ввел его в моду. Это был символ, который отражал все, что связано с нашей группой. В нем нет ничего «дьявольского», как некоторые говорят. Моя бабушка-итальянка говорила, что это отпугивает «злой глаз». Всего лишь символ, но у него магическое значение, и мне кажется, это отлично сочеталось с BlackSabbath. Теперь его используют все подряд, и он как будто потерял свое первоначальное значение».

Но некоторые знатоки рок-атрибутики оспаривают слова Дио и приписывают первое применение «козы» Риччи Блэкмору, Джимми Хендриксу или Джорджу Клинтону. Но если итальянская бабушка Ронни Дио знала этот жест и считала его сакральным, значит, он существовал точно до появления рок-н-ролла.

В хиромантии указательный палец связан с Юпитером, а мизинец- с Меркурием. Юпитер в древнеримской мифологии верховный бог, повелевающий громом и молниями. Меркурий — бог торговли и воровства, также сопровождающий умерших в подземное царство. Поэтому, выставляя указательный палец и мизинец, люди просили покровительства у Юпитера и помощи Меркурия в сопровождении души недруга на тот свет.

В Средневековье этот жест, как и многие другие, связанные с язычеством атрибуты, был строго запрещен церковью. Во времена инквизиции считалось, что показывая «козу» приветствуют друг друга ведьмы и чернокнижники, а означает он рога дьявола.

В литературе впервые об этом жесте упомянул Брэм Стокер в «Дракуле»: «В толпе у дверей гостиницы все перекрестились и наставили на меня два растопыренных пальца. Не без труда я добился от одного из своих спутников объяснения, что все это значит; …он сказал, что жест служит как бы амулетом и защитой от дурного глаза».

Получается все так, как рассказывала маленькому Ронни бабушка, а это значит, что жест м

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ог иметь не только негативное, но и защитное значение. Это так — «коза», «корна», «рожки», «распальцовка» применяется до сих пор разными европейскими народами как защита от сглаза и неудачи, также как и плевок через плечо или постукивание по дереву.

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Некоторых удивляет «коза», которую показывают святые на православных иконах. В этом контексте этот жест не имеет никакого сакрального смысла и относится к области ораторского искусства. Согласно книге «Наставления оратору» древнеримского ритора Квинтилиана, перстосложение, при котором два средних пальца подгибаются под большой, а указательный и мизинец протягиваются вперёд, называется «настоятельным жестом». То есть, таким образом оратор обозначал наиболее важные моменты речи.

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В России «коза» была популярна с начала 30-х годов и до конца 90-х в криминальной среде и называли ее «распальцовкой». Этот жест позаимствован у беспризорников 20-х и означает буквально «моргала выколю». Кстати, в «Джентльменах удачи» герой Евгения Леонова использовал его в тюрьме неправильно, задействовав указательный и средний пальцы.

Несмотря на популярность «распальцовки», примерно со второй половины 80-х годов в уголовной среде к ней относятся иронично-отрицательно. В глазах «бывалых» человек, показывающий во время разговора «козу», автоматически становился «фраером» (далеким от уголовного мира человеком), пытающимся сойти за своего.

Поэтому в начале 90-х в колониях и тюрьмах никто «распальцовкой» не щеголял и она стала прерогативой новых русских и рэкетиров. Это была агрессивная и энергичная молодежь, которая, по мнению старых уголовников, жила «без понятий». Попавших за решетку любителей «распальцовки» быстро приводили в чувство психологическим и физическим прессингом, и те быстро теряли гонор.

А вот в Италии «коза» — обычный жест для людей старшего возраста, особенно в сельской местности. Ее показывают, когда встречаются с похоронной процессией или непонятными явлениями, как талисман от злых сил. Но направляют пальцы в сторону угрозы, а не вверх. Следует знать, что «коза» с направленными вверх пальцами итальянцами может быть воспринята как серьезное оскорбление.

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Предки итальянцев, римляне, просили «козой» защиты у Юпитера и Меркурия для себя, а древние египтяне использовали руку с двумя выставленными пальцами, охраняя своих мертвых. Такие скульптуры и барельефы украшали усыпальницы фараонов и крупных вельмож от грабителей, так как на берегах Нила верили, что «коза» может насылать проклятия. Негативную окраску имел этот жест и в арабском мире — он имел непосредственное отношение к шайтанам и джиннам.

Можно с уверенностью говорить о том, что «коза» — это древний, языческий жест. Но его позитивная или отрицательная окраска зависит от контекста и определенной местности. В современном мире этот знак не должен вызывать у цивилизованных людей негативных эмоций, если не сопровождается оскорблениями или проклятиями.