Почему Сталин не вписался в сюжетную линию фильма о Сталинградской битве

Фильм "Горячий снег", поставленный режиссером Гавриилом Георгиевичем Егиазаровым на киностудии "Мосфильм" по одноименному роману писателя Юрия Васильевича Бондарева, стал классикой отечественного военного кино.

© РГ // Георгий Жженов в роли генерала Бессонова

© На съемках фильма "Горячий снег"

Героическая история о том, как солдаты и офицеры генерала П.А. Бессонова отразили попытку немецкого фельдмаршала Эриха фон Манштейна прорвать кольцо блокады вокруг армии Фридриха Паулюса, окруженной под Сталинградом в конце 1942 г., полюбилась многим зрителям. Так же, как и прекрасная музыка Альфреда Шнитке. Но мало кто знает, как создавался этот кинофильм. А между тем в документах, хранящихся в архиве киностудии "Мосфильм", много интересного.

Нужен "значительный патриотический фильм"

Работа над "Горячим снегом" шла в Шестом творческом объединении писателей и киноработников. 5 февраля 1970 г. объединение согласилось заключить договор с Ю.В. Бондаревым на создание сценария по его одноименному роману, отмечая, что на основе последнего "может быть создан значительный патриотический фильм".

© Юрий Бондарев на фронте (из личного архива писателя)

Бондарев считался мастером "окопной правды" в военной литературе: его всегда интересовали судьбы отдельных людей, то, что они ощущали, как чувствовали и думали на фронте. И творческое объединение, получив первый вариант сценария, сразу же это отметило: "Конструкция сценария выдвигает на первый план не машинерию войны, а людей". При этом в объединении пожелали, чтобы автор показал "развитие и выявление характера каждого" из обозначенных в сюжете персонажей, а не отдельных героев.

Также редакторы увидели в литературном сценарии слишком много диалогов, разворачивающихся со всем присущим военной обстановке драматизмом, и призвали автора "не терять чувства меры в спорах". Писатель, получив замечания, проработал текст и представил второй вариант сценария.

Сталин не вписался в сюжетную линию

1 июля 1970 г. объединение обсудило второй вариант литературного сценария. Редактор фильма Н. Скуйбина, как и другие участники обсуждения, обратила внимание на несочетаемость сцен с участием Верховного главнокомандующего И.В. Сталина с другими сценами, заложенными в сценарии. Изначально предполагалось снять сцену в Ставке Верховного главнокомандования, участники которой будут говорить о положении армии Бессонова. Кроме того, отдельно хотели выделить линию Бессонова, показав историю его сына на войне, к которому в госпиталь должен был прийти сам Сталин. Но в итоге от идеи "ввернуть" Сталина в сценарий отказались. Скуйбина говорила, что сцены со Сталиным "чужеродны" во всей конструкции сценария. В итоге от Сталина отказались.

Кроме того, она предлагала добавить больше лирики в отношения персонажей: например, показать историю любви лейтенанта Дроздовского (его играет Н.Н. Еременко-младший) и санинструктора Тани (актриса Т.А. Седельникова), "чтобы Дроздовский хоть немного расслабился".

Бондарев внимательно выслушал то, что говорили участники обсуждения, принял их замечания к сведению и произнес: "Мне хотелось бы, чтобы в сценарии больше проявилась философия добра и зла".

Бондарев отстоял режиссера

Отдельно стоял вопрос о том, кто будет режиссером фильма. Гавриил Егиазаров, изначально планировавшийся на это место, вызывал сомнения у руководства "Мосфильма" и Госкино СССР. Он не новичок в кино: например, был оператором на фильме "Майская ночь, или Утопленница" (1952 г.), работал в первое послевоенное десятилетие на разных картинах, однако как режиссер был недостаточно опытен. Егиазаров снял драму "Грешница" (1962 г.), в которой главную роль сыграла И.С. Савина. Вторым его фильмом стала производственная картина "Строится мост" (1966 г.), где снялась труппа театра "Современник" под руководством Олега Ефремова. Еще спустя несколько лет вышла социальная драма "Только три ночи" (1969 г.). Но всего этого, как казалось чиновникам, было недостаточно, чтобы доверить крупный военно-патриотический фильм.

Однако Юрий Бондарев заступился за него. В письме генеральному директору "Мосфильма" В.Н. Сурину 31 июля 1970 г. он доказывал: "Я ни на минуту не сомневался и не сомневаюсь, что эта трудная по постановке картина - творческая судьба Егиазарова". В итоге кандидатуру Егиазарова отстоять удалось.

Сценарий укрощали до последнего

"Горячий снег" изначально задумывался масштабным. Это касалось и его размеров. Картину хотели делать двухсерийной, и работа над сценарием все время продолжалась. Бондарев оказался очень занят в Союзе писателей СССР, поэтому были подключены молодой сценарист Е.А. Григорьев (в будущем перебравшийся на студию "Беларусьфильм") и сам режиссер Егиазаров. Последний посвятил этому свой собственный отпуск. Однако в апреле 1971 г., после рассмотрения написанного сценария, в Комитете по кинематографии пришли к убеждению, что нужен односерийный фильм. И сценарий вновь стали пересматривать.

© Военный консультант фильма Иван Павловский

От фильма ждали очень многого, поэтому за подготовкой следил прикрепленный к нему главный военный консультант - первый заместитель министра обороны СССР генерал И.Г. Павловский. Генерал считал важным показать зрителю силу противника и его замысел. Также Павловский требовал отразить партийно-политическую работу в войсках, ведь "на войне легких побед не бывает". В отличие от киночиновников, главный военный консультант фильма был сторонником создания большого фильма, говоря, что "не надо жалеть кинопленки и средств"5, чтобы сделать картину "поучительной как для воинов армии и флота, так и для молодежи".

Кинокомитет СССР имел свои замечания. Председатель комитета А.В. Романов отмечал, что некоторые сюжетные линии были весьма близки к тому, что уже продемонстрировала киноэпопея "Освобождение" Юрия Озерова. Впрочем, это и неудивительно, ведь соавтором сценария и автором "окопных" сцен и лирических отношений персонажей там был все тот же Бондарев.

В июле 1971 г. состоялось очередное обсуждение фильма в творческом объединении. Участники пришли к мнению, что он не может быть трехчасовым, что затяжные сцены боев зритель смотреть не будет. Тем не менее суть фильма одобрили все. Как было указано в заключении, фильм рассказывает "о людях на войне"6, о том, как по-разному они ведут себя в различных ситуациях, о переживаниях героев перед лицом смерти.

Главная роль

На роль генерала Бессонова пробовались разные актеры. Сейчас кажется, что кроме замечательного актера Г.С. Жженова никто Бессоновым и быть не может. А между тем на его месте мог оказаться И.Г. Лапиков, знакомый зрителю по телесериалу "Вечный зов", фильмам "Фронт без флангов" и "Фронт за линией фронта".

На роль Бессонова также пробовались артисты театра, в кинематографе как таковом не работавшие: это В.Т. Кашпур (МХТ им. А.П. Чехова) и Е.С. Лемешонок (театр "Красный факел", Новосибирск). Но предпочтение было отдано Жженову, полюбившемуся зрителям по фильмам "Берегись автомобиля", "Ошибка резидента" и "Судьба резидента".

Съемки под Новосибирском и в Алабино

Снимать "Горячий снег" отправились осенью 1971 г. под Новосибирск, в Коченевский район. Командировка растянулась на четыре месяца. Военную технику (пушки, танки) привозили на находившуюся рядом станцию Чик. У одноименной реки рыли траншеи и окопы. Для съемок требовалось большое количество немецких танков "Тигр". Взять столько было негде, поэтому наши Т-34 обшили фанерой и раскрасили, чтобы они "сыграли" роль "Тигров". Лошадей привезли с "Мосфильма". Стрелковое оружие времен войны нашли на складах Сибирского военного округа.

© Кадр из фильма

К съемкам, помимо московских, привлекались и местные актеры из Новосибирска. Зима была морозной, но это оказалось на руку съемочной группе: получилось достоверно воссоздать условия декабря 1942 г. Уехали создатели фильма обратно в Москву в конце марта 1972 г., а завершались съемки из-за резкой оттепели под Новосибирском уже на подмосковном полигоне Алабино.

Дикторский текст, звучащий в фильме, появился в связи с замечаниями о том, что нужно объяснить зрителю обстановку на фронте. Изначально его озвучил известный актер и режиссер Владимир Басов. Но ни в Госкино СССР, ни в дирекции "Мосфильма" эту озвучку не одобрили. В итоге текст зачитывал другой актер - Алексей Консовский.

Долго мучились с диалогами. В Комитете по кинематографии, на киностудии призывали снизить грубость реплик и драматический накал во взаимоотношениях. Кроме того, пришлось убрать длинные сцены маршей, сократить романтические отношения лейтенанта Дроздовского и санинструктора Тани.

В октябре 1972 г. режиссер Егиазаров представил список внесенных в уже отснятый материал поправок, состоявший из 19 позиций.

Премьера

На заседании худсовета киностудии фильм показали 25 октября 1972 г. Известный режиссер Э.А. Рязанов тогда сказал: "Сегодня у нас произошла встреча с большим и волнующим произведением искусства". И он оказался абсолютно прав. "Горячий снег", в котором снялись многие талантливые и любимые зрителями актеры советского кино, навсегда остался памятником мужеству защитников родины.

4 декабря 1972 года состоялась премьера "Горячего снега" на большом экране. Его посмотрели около 23 миллионов советских зрителей.