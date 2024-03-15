Тоннель размером со станцию метро нашли под астраханским монастырем

Под Чуркинским монастырем в Астраханской области нашли 14 крупных тоннелей. Самый большой из них оказался размером со станцию метро – десять метров в высоту и 78 метров в длину.

© соцсети

Как рассказал глава регионального отделения Императорского православного палестинского общества Александр Соловьев, рукотворные полости, обнаруженные под монастырем, оказались пустыми и не заполненными водой. Тоннели находятся на разных плоскостях, на 20-метровой глубине.

По словам главы благотворительного фонда поддержки возрождения русской церковной архитектуры Алексея Агапова, в тоннелях могут храниться утраченные православные святыни. Не исключено, что в стародавние времена эти артефакты были известны на всю Россию. Археологи планируют начать раскопки под монастырем весной-летом текущего года, сообщает ГТРК «Лотос».