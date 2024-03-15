Тень Чикатило: кем на самом деле был ангарский маньяк Попков

В Сети появился первый тизер грядущего сериала «Тень Чикатило» об ангарском маньяке Михаиле Попкове. Как рассказал один из его режиссеров Сарик Андреасян, сериал не будет документальным воссозданием реальной истории. Точной даты релиза пока нет, однако в тизере указано, что он выйдет «скоро». Что известно о Михаиле Попкове — в материале NEWS.ru.

© NEWS.ru/Global Look Press

Последний приговор ангарского маньяка

В ноябре 2023 года Иркутский суд вынес четвертый приговор ангарскому маньяку Михаилу Попкову, приговорив его к 10 годам лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, Попков признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Сотрудники Следственного комитета и суд доказали причастность маньяка к еще убийствам трех женщин.

Уточняется, что в 1997 году в микрорайоне Иркутска Жилкино Попков расправился с девушкой 27 лет. Спустя год на берегу реки Ангары в Иркутске его жертвой стала 25-летнюю девушка. В 2003 году преступник лишил жизни 31-летнюю гражданку на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска.

В первых двух случаях Попков задушил своих жертв, а в третьем нанес множественные ножевые ранения. Причастность ангарского маньяка к совершению преступлений подтверждается как показаниями самого обвиняемого, так и протоколами осмотров мест происшествий, заключениями проведенных судебных экспертиз и другими доказательствами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

© RF Investigative Committee // Михаил Попков

«Попкову назначили наказание — 10 лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.

Какой общий срок у Попкова

Ангарский маньяк уже был осужден, в том числе два раза пожизненно.

«По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — заявили в прокуратуре.

Там добавили, что до вступления приговора в законную силу Попков будет находиться в СИЗО-1 Иркутска.

Сколько жертв у Попкова и когда началась серия убийств

С учетом новых доказанных эпизодов на счету ангарского маньяка теперь 83 жертвы. Свои преступления он совершал с 1992 по 2010 год в Иркутской области, главным образом в Ангарске и его окрестностях.

Попков был младшим лейтенантом МВД России и до увольнения из органов в 1998 году совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебном автомобиле.

С ноября 1994 по 2000 год в Ангарске он совершил 29 убийств молодых женщин, которые ввиду схожести в преступном почерке и типаже жертвы следователи объединили в одну серию.

Убийца оставлял жертв в окрестностях Ангарска, в лесах, прилегающих к проселочным дорогам, отходящим от крупных автострад (Сибирский тракт, объездное шоссе Красноярск — Иркутск). 26 женщин в момент обнаружения были мертвы, еще три — смертельно ранены и скончались в больнице.

Как поймали ангарского маньяка

В 2012 году ранее закрытое уголовное дело было возобновлено СК РФ. Уже в марте 2012 года результаты молекулярно-генетической экспертизы следов изнасилования 2003 года позволили определить виновного, которым оказался участвовавший в прежнем расследовании Михаил Попков. 23 июня того же года маньяка, когда тот пытался перегнать из Владивостока только что купленную машину, арестовали по подозрению в изнасиловании и убийстве трех женщин, совершенных в марте, июне и декабре 1997 года.

Подозреваемый сдался без сопротивления и уже в ОВД дал признательные показания по десяткам убийств. Он также признался, что прекратил убивать из-за импотенции, которую получил вследствие запущенного венерического заболевания.

31 октября 2013 года Попкову было предъявлено обвинение в 22 убийствах и 2 покушениях на убийство, совершенных в Ангарске и его окрестностях в 1994–2000 годах. В мае 2014 года дело было передано в суд. Материалы уголовного дела составили 195 томов. В рамках расследования было проведено более 300 судебно-медицинских, криминалистических экспертиз, свыше 2,5 тысячи генетических исследований, допрошено свыше двух тысяч свидетелей.

14 января 2015 года Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Он отбывал наказание в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области.

После вынесения приговора Попков признался еще в 61 убийстве.