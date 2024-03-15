«Советское НАТО»: насколько мощной была Организация Варшавского договора

После вступления ФРГ в НАТО в 1955 году страны Европейского социалистического лагеря, возглавляемые СССР, приняли решение об образовании собственного военно-политического союза, способного противостоять западному альянсу в случае боевых действий.

Появление Восточного блока

В Организацию Варшавского договора (известную в русскоязычном пространстве под аббревиатурой ОВД) были включены восемь стран, заявленная цель создания организации - поддержание мира и безопасности в послевоенной Европе. Кроме СССР, в ОВД также вошли Польша, Восточная Германия, Чехословакия, Болгария, Румыния, Венгрия и Албания.

Единственной социалистической страной, отказавшаяся от вступления в ОВД, была Югославия. Это связано с тем, что отношения между Москвой и Белградом к тому времени успели основательно расстроиться.

Стороны пришли к соглашению о том, что в случае возникновения угрозы со стороны других государств, они будут предоставлять друг другу помощь в военной области. Кроме того, они обязались разместить на своих территориях части Советской армии. Все вопросы, связанные с деятельностью Организации Варшавского договора, рассматривались высшим органом - Политическим консультативным комитетом.

До 1961 года ОВД, по сути, не выполняла никаких заметных функций. Фактической силой Восточный блок стал лишь после обострения политической обстановки вокруг статуса Берлина. Результатом в развитии напряженности между двумя Германиями стало появление Берлинской стены и заметное усиление военной мощи ОВД.

Мощь ОВД

Усиление блока после Берлинского кризиса привело к росту вооружения социалистических стран, которым в этом плане помогал Советский Союз. СССР поставлял союзникам новейшие образцы военной техники, но, помимо этого, Кремль всячески приветствовал развитие собственного оборонно-промышленного комплекса в странах ОВД.

Группировка зенитно-ракетных войск базировалась на комплексах малой и средней дальности, таких как “Двина”, “Бук”, “Круг”, “Оса”, “Куб”, “Нева”, “Стрела-1”, “Стрела-2” и “Шилка”. Кроме того, в ее состав входили ЗРК дальнего радиуса действия С-200 и С-300. Но не все вооружение комплекса было полностью советским: зенитно-пулеметная установка ЗСУ-40, созданная в Чехословакии, также использовалась странами ОВД.

Большая часть боевой авиации блока состояла из легких советских истребителей семейства Миг: МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29. Эти машины к тому времени успели хорошо себя зарекомендовать в ряде конфликтов: во время гражданской войны в Анголе, боевых действий во Вьетнаме и арабо-израильских вооруженных столкновениях.

Наибольшей мощью обладали бронетанковые соединения ОВД. Историки полагают, что общее число машин, находившихся в распоряжении властей ОВД, было от 65 до 70 тысяч единиц боевой техники. Костяк бронетанковых войск состоял из машин советского производства (около 75% всех танков). В численном отношении было особо много таких моделей, как Т-54А и Т-55.

Страны-члены Варшавского договора имели различные потенциалы вооруженных сил. Организацию можно было разделить две большие части. На "северную" группировку, состоящую из ГДР, Польши и Чехословакии, и "южную", состоящую из Болгарии, Венгрии и Румынии. Относительно богатые "северяне" были явно гораздо более боеспособной частью альянса. Южная группа была заметно слабее.

Аутсайдером в отношении боевой мощи считалась Румыния, на которую никогда не возлагали больших надежд в случае реальных боевых действий. Альянс в 1991 году прекратил свое существование вместе с крахом социалистического лагеря.