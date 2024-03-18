«Такие теракты предотвратить невозможно». Как обиженный слесарь взорвал дом и убил 60 человек

20 лет назад, в ночь на 16 марта 2004 года, в Архангельске был совершен один из самых страшных терактов в современной истории России. Целый подъезд девятиэтажного жилого дома в Октябрьском районе города обрушился из-за взрыва бытового газа. Трагедия унесла жизни 60 человек. Поначалу следователи посчитали, что утечка газа была случайной, но позже выяснилось, что газовые трубы в здании специально разгерметизировал 26-летний слесарь Сергей Алексейчик. Историю о том, как обида и жажда мести толкнула человека на страшное преступление, вспомнила «Лента.ру».

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16 марта 2004 года, около трех часов ночи. Архангельск. Пока жители девятиэтажного дома №120 по проспекту Советских Космонавтов мирно спят в своих постелях, пятый подъезд постепенно наполняется газом. Он поступает из двух разгерметизированных кранов на трубе между вторым и третьим этажами — для взрыва не хватает лишь искры.

Откуда она появится, так и останется загадкой: возможно, кто-то просто вышел на лестницу покурить. Гремит оглушительный взрыв — и бетонные панели начинают складываться, как карточный домик, хороня под грудой обломков всех, кто был в здании. «Глаза открываю — а соседний дом падает, как в замедленном кино: клубы пыли, люди кричат и падают из окон», — так будет позже вспоминать события той ночи один из очевидцев трагедии.

***

Взрыв в доме №120 был такой силы, что его слышали в пяти кварталах от места ЧП. В окрестных домах вылетели стекла, и перепуганные жильцы выбегали в подъезд. Это спасло тех, кто находился в доме №25 по Садовой улице и в доме №47 по проспекту Обводного канала: оказавшись на лестничных клетках, они услышали странный свист и почувствовали запах газа.

Сергей Мельниченко, живший в доме №25 по Садовой улице, сразу понял, в чем дело: он нашел на стояке открученный кем-то газораспределительный вентиль, закрутил его и бросился бежать по этажам, крича соседям, чтобы они не включали электричество.

Скорость реакции спасла и жильцов многоэтажки на Обводном канале — взрывов не случилось. Между тем к рухнувшему подъезду дома №120 прибыли сотрудники экстренных служб, которых шокировало увиденное: гора обломков высотой в три этажа, примыкавшая к четвертому подъезду.

Стало не по себе, когда осознал, что это крайний разрушенный подъезд жилого дома. При разборе завалов была надежда, что ближе к первому этажу все-таки начнут появляться пустоты, в которых могут оказаться живые люди. Но завал своей плотностью напоминал слоеный пирог Из воспоминаний спасателя Алексея Кацарубы

Спасти удалось в основном жителей верхних этажей пятого подъезда. Так, жителя девятого этажа Вадима Курочкина вытащили из-под бетонной балки — где его искать, рассказала чудом уцелевшая жена Анна, которую достали первой. Спасти удалось и их семилетнего сына Артема, которому невероятно повезло.

Дело в том, что Курочкины в своей двухкомнатной квартире сделали перепланировку, установив дополнительную стену и оборудовав для сына отдельную детскую комнату. После взрыва она буквально повисла над руинами, и именно это спасло находившегося там мальчика, которого спасатели достали из комнаты через соседний подъезд.

В гостиной был дым, телевизор упал на экран. Я немного полежал в своей комнате. Потом дым рассеялся, я смотрю — нету ничего. Смотрю вниз, кричу им всем, чтобы меня достали Из воспоминаний Артема Курочкина

Спасенные тишиной

Спасатели работали на месте взрыва в несколько смен, прерываясь лишь на еду и кратковременный сон в детском саду «Поморочка», где был разбит штаб.

Самое главное, мы сделали по результатам этой трагедии очень много выводов по организации аварийно-спасательных работ. Сейчас у нас есть нормальная кинологическая служба, а тогда она только-только создавалась. Может, и больше людей удалось бы спасти. А тогда просто работали и делали все возможное Александр Игнатьев, в 2004 году — начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ

На месте трагедии работали около тысячи человек — пожарные, медики, полицейские, газовики, водители — и около ста единиц тяжелой техники. Поисковые работы то и дело прерывали на минуты тишины, чтобы услышать из-под завалов голоса выживших.

Именно благодаря им удалось найти 18-летнего Михаила Артемьева и его девушку Юлию — они оказались под плитами, которые сложились шалашом. Чтобы добраться до молодых людей, спасателям пришлось разобрать слой обломков толщиной в пять метров. Юлию госпитализировали в критическом состоянии, но спасти ее не удалось из-за полученных ранений.

Несколько часов спустя после девушки из-под завалов извлекли и Михаила с куском арматуры в животе. Медики провели срочную операцию и смогли спасти ему жизнь.

От боевиков до бомжей

Михаил и Юлия стали последними выжившими, извлеченными из-под завалов, после 14:00 16 марта спасатели доставали только тела.

Так уж получилось, что последний труп пришлось доставать мне. Это была девочка, Катя ее звали. И она была такая маленькая, сплюснутая всеми этими строительными конструкциями. И это я запомнил на всю жизнь. Раньше, до той трагедии, шум маленьких детей меня раздражал. Сегодня он меня успокаивает — потому что дети живые, бегают и играют Александр Игнатьев, в 2004 году — начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ

Из 77 жильцов пятого подъезда в результате взрыва погибли 58 человек — 33 женщины, 16 мужчин и 9 детей. 15 человек были госпитализированы с различными травмами. Пострадавшими признали 124 человека, которым был нанесен ущерб на общую сумму 40 миллионов рублей. Ущерб еще на восемь миллионов рублей был нанесен городу Архангельску.

Между тем поначалу следователи предположили, что взрыв устроили чеченские боевики: дело в том, что до 1996 года дом №120 по проспекту Советских Космонавтов принадлежал местному УВД, поэтому в нем проживали со своими семьями как бывшие, так и действующие милиционеры.

Некоторые из них бывали в командировках в Чечне, где принимали участие в контртеррористических операциях, и «чеченский след» поначалу казался логичным. Когда экспертиза выявила, что реальной причиной трагедии стали скрученные газовые вентили, заподозрили еще и бомжей.

Мы на 90 процентов уверены в том, что произошел взрыв воздушно-газовой смеси. Скорее всего, где-то произошло замыкание, смесь воспламенилась, и как результат — вакуумный взрыв представитель областного Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Вариантов было два: либо бездомные скрутили железные детали, чтобы сдать их в металлолом (но за килограммовые вентили они получили бы всего по 30 рублей за штуку), либо они мстили кому-то из жильцов. Причем следователей поразило то, что причастные к случившемуся действовали очень хладнокровно.

Если это бомжи, то действовали они как настоящие диверсанты. Хладнокровно и целенаправленно сотрудник оперативно-следственной бригады

Смертоносная обида

На самом деле за взрывом на проспекте Советских Космонавтов стояли не чеченские террористы и не мстительные бомжи: как установило следствие, произошедшее было делом рук 26-летнего уроженца Казахстана Сергея Алексейчика. В 90-х годах он переехал на Крайний Север и устроился на предприятие «Архангельскоблгаз».

Алексейчик стал работать слесарем по обслуживанию внутридомового оборудования, но оказался весьма ненадежным сотрудником: любил выпить и частенько прогуливал рабочие смены. По другим данным, Сергей спровоцировал небольшой пожар. Как бы то ни было, в 2001 году слесаря уволили по статье 33 ТК РФ.

Следующие три года Алексейчик работал водителем автобуса, грузчиком и бетонщиком на комбинате железобетонных изделий, а в начале 2004 года попытался вернуться в «Архангельскоблгаз», но получил категорический отказ. По версии следствия, после этого Сергей затаил обиду и, крепко выпив в роковую ночь, решил мстить.

Алексейчик объяснил, что пробку из крана хотел извлечь, чтобы погонять аварийную бригаду газовщиков Игорь Харитонов судья

Сергей открутил вентили в домах на проспектах Советских Космонавтов и Обводного канала, а также на Садовой улице. Он проник и еще в одну многоэтажку, но там заглушка заржавела, и открутить ее он не смог. Зато там он оставил свои отпечатки, по которым его вычислили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Отпечатки Алексейчика уже были в распоряжении правоохранительных органов: ранее он прошел дактилоскопическую регистрацию, поскольку четырежды привлекался к административной ответственности.

«Скоро все увидите по телевизору»

Сергея Алексейчика задержали в его квартире 22 апреля 2004 года. Через некоторое время судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Свою вину слесарь поначалу признал, а показания его сводного брата Вячеслава Бондарева лишь подтвердили: Алексейчик понимал, что делает.

По словам Бондарева, Сергей позвонил ему ночью, рассказал, что сделал, и бросил фразу: «Скоро все увидите по телевизору». Но затем братья отказались от своих слов и заявили, что сотрудники РУБОП якобы выбили из них нужные показания силой и угрозами — об этом Алексейчик из СИЗО писал своей матери Светлане Бондаревой.

Мам это все бесполезно доказать они все подставят и подобьют а посоветоватся и поговорить нескем они говоря если я подписываюсь то где то 6 лет а если нет всеравно посадят только окало 20 лет. Сергей Алексейчик в письме матери из СИЗО (авторская орфография и пунктуация сохранены)

Алексейчик утверждал, что роковые отпечатки на газовой заглушке он оставил, когда еще работал в «Архангельскоблгазе» и проверял домовое оборудование. Как ни странно, за Сергея вступились некоторые жильцы поврежденного взрывом дома, а четверо из них даже пришли поддержать обвиняемого на суде, который начался в сентябре 2005 года.

Очевидцы утверждали, что взрывов якобы было два — первый легкий, как громкий хлопок, а затем — второй, мощный и разрушительный, похожий на детонацию бомбы.

Я сама видела двух подозрительных мужчин. В этот день шла в восемь вечера от соседки, заметила их, а они — меня, и сразу погасили свои точечные фонарики. На слесарей они не были похожи. Наблюдения мои после случившегося никого не заинтересовали жительница третьего подъезда дома №120 по проспекту Советских Космонавтов

Любопытно, что двух подозрительных незнакомцев видели и некоторые другие жители микрорайона: по их словам, мужчины 35-40 лет, одетые в длинные темные куртки, двигались от дома к дому, держа в руках инструмент, напоминающий газовый ключ, и странный изогнутый кусок арматуры.

«Там погибла его мать и все друзья»

В том, что простой взрыв бытового газа мог привести к столь серьезным разрушениям, усомнился и основатель Архангельской областной службы спасения Игорь Поливаный. По его словам, возведенный в 1975 году девятиэтажный жилой дом №120 по проспекту Советских Космонавтов относилась к серии так называемых «ульяновских домов».

Их конструкция считалась особо прочной, поскольку панели в ней крепились не друг к другу, а к железобетонным несущим столбам.

Когда я ехал на происшествие, то надеялся, что разрушено три-четыре этажа — так обычно газ взрывается. А тут весь каркас будто ножом срезало. Трудно было представить, что обрушение будет таким однородным. Запаха газа не было — при большой утечке его запахом пропитывается все насквозь. Но не было и запаха взрывчатки Игорь Поливаный основатель Архангельской областной службы спасения

К слову, тот факт, что в пятом подъезде в роковую ночь не пахло газом, подтвердил и чудом выживший молодой человек. Он с вечера 15 марта отмечал свой день рождения в компании живших по соседству друзей. Около трех часов ночи у компании закончилось спиртное, и именинник решил сбегать за пивом в ночной ларек.

Он вернулся к разрушенному подъезду. Там погибли его мать и все друзья Галина Дмитриева жительница соседнего дома

Молодой человек утверждал, что его не было совсем недолго, и за это время подъезд никак не мог заполниться газом. Оксана Грушецкая — адвокат Сергея Алексейчика — выдвинула версию, согласно которой теракт якобы устроили люди, которые хотели навредить тогдашнему губернатору Архангельской области Анатолию Ефремову.

Дело в том, что взрыв произошел между первым и вторым туром губернаторских выборов и стал ударом по рейтингу Ефремова, который в итоге проиграл.

«Он больше не верит в правосудие»

Пока адвокат Алексейчика пыталась доказать его невиновность, сам обвиняемый пошел на неожиданный маневр — он заявил, что является членом «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) и не только устроил теракт в Архангельске, но также причастен к взрывам в Москве и Волгодонске в 1999 году.

Алексейчик уже не верит в правосудие. Он впадает в панику и такой выходкой рассчитывает привлечь к процессу внимание общественности. Коллегия присяжных из 12 мужчин адекватно восприняла признание подзащитного: они смеялись Оксана Грушецкая адвокат

Когда Алексейчик изложил все, сказанное им на суде, в письменном чистосердечном признании, ему назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу. По ее итогу обвиняемый был вновь признан вменяемым, но склонным к фантазированию. Весь оставшийся процесс Алексейчик угрюмо молчал, но все же выступил с последним словом.

Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Заглушки не скручивал — резона не было, «Горгазу» мстить глупо. Пусть это дело обсудят в международном суде, там разберутся Сергей Алексейчик в последнем слове

В итоге пятеро присяжных признали Алексейчика невиновным, но семеро проголосовали за обвинительный приговор. В декабре 2005 года суд признал Сергея виновным по статьям 105 («Убийство»), 167 («Умышленное уничтожение имущества») и 205 («Террористический акт») УК РФ.

Осужденный получил 25 лет лишения свободы и штраф в 12,5 миллиона рублей в пользу пострадавших. В январе 2007 года Верховный суд РФ оставил в силе обвинительный приговор Сергею Алексейчику.

«Такие теракты предотвратить невозможно»

Отбывать срок осужденного отправили в исправительную колонию строгого режима №17 (ИК-17) в Мурманской области. В апреле 2021 года 42-летний Алексейчик подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), но Ленинский суд Мурманска ему в этом отказал. Срок осужденного истекает в 2029 году.

Преступления, подобные тому, что было совершено в Архангельске, предотвратить практически невозможно. Ведь не станешь же следить за каждым бомжом, алкоголиком или просто ненормальным человеком. Бытовой терроризм — это как бытовое убийство, только с чудовищными по масштабам последствиями Один из сотрудников оперативно-следственной бригады по делу о теракте в Архангельске

Между тем после ряда проверок дом №120 по проспекту Советских Космонавтов признали пригодным для проживания. Выживших после теракта жителей пятого подъезда расселили, а сам подъезд восстанавливать не стали — лишь разобрали руины и утеплили стены соседнего четвертого подъезда, который также был расселен.

Но вышла накладка: коммунальщики перестали отапливать пустующий четвертый подъезд, и жители третьего стали замерзать. После их многочисленных жалоб четвертый подъезд все-таки стали отапливать вновь.

В 2019 году представители управляющей компании предложили жильцам дома №120 отстроить пятый подъезд заново

Сделать это предлагалось за счет средств из Фонда капитального ремонта, но предложение не нашло поддержки у жильцов. В 2022 году очередная экспертиза признала четвертый подъезд дома №120 непригодным для проживания. А в память о страшном теракте на фасаде здания разместили мемориальную табличку с перечислением имен всех тех, кто не пережил роковую ночь 16 марта 2004 года.