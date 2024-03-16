Откуда к нам пришли масленичные традиции

С понедельника, 11 марта, наша страна отмечает один из самых любимых россиянами праздников – Масленицу. Всю неделю мы с удовольствием печем блины и угощаем ими всех родных и знакомых. А в Прощеное воскресенье, последний день перед Великим постом, обязательно сжигается чучело.

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Масленичная неделя богата традициями. Но главное событие праздника – сжигание чучела, которое символизирует зиму и смерть. Поэтому обряд сжигания куклы – не что иное, как «похороны» зимы и связанных с нею невзгод.

Почему же чучело Масленицы всегда воплощается в женском облике? Ответ можно найти в древнеславянской мифологии: у наших предков чучело символизировало покровительницу мороза, стужи и ночи – богиню Морену. Потому оно всегда похоже на женщину.

Ну, а самая вкусная традиция Масленицы – блины. Их подают с маслом, мясом, творогом, икрой, рыбой и еще множеством разнообразных начинок. Не зря наши прапрапрадеды называли ее не иначе, как «объедуха» и «сахарные уста». В дохристианские времена наши предки славили Ярило – бога Солнца, и готовили блины в благодарность ему за свет и тепло.

Современный праздник отличается от древнего, языческого. Но и для нас Масленица – это праздник встречи весны, веселый, беззаботный, с обильной пищей и, самое главное, блинами. Они стали центральным блюдом праздника, его символом. Как и в древности, блины в сознании человека символизируют Солнце.

А в Прощеное воскресенье, последний день масленичной недели, православные христиане обязательно просят прощения друг у друга и ходят в храм, ведь со следующего дня начинается Великий пост.

Напомним, Великий пост в 2024 году начнется 18 марта. Это самый продолжительный и строгий у православных христиан. В дни поста верующие готовятся к Пасхе, вспоминают мучения Христа и воздерживаются от излишеств как в еде, так и в духовной жизни.