Русскую Масленицу с размахом отметили в Азербайджане

В Азербайджане отметили Масленицу. В центре Баку прошли массовые гуляния. Корреспондент «МИР 24» Нигяр Золина побывала на празднике.

Масленичные гулянья проходят в Старом городе. Сад дворца Ширваншахов наполнен ароматами блинов. Самые популярные – классические, на пшеничной муке с маслом и сгущенкой. Их готовят прямо здесь и предлагают гостям вместе с чаем.

«Я сама блинчики готовлю на свадьбах. Все соседи, мусульмане, приходят на наш праздник, несмотря на то, что начался Ураза-байрам. Они приходят, говорят – русские хорошо пекут», – рассказала жительница Баку Татьяна Гурбанова. «Всю неделю мы праздновали Масленицу у нас дома: пекли блины, приходили друзья. Но сегодня праздник вообще супер!» – поделилась впечатлениями жительница Баку Инна Железнова.

Постепенно гуляния превратились в музыкальный фестиваль. В программе – русские народные песни. В пляс пустились все, а кто не умел танцевать – учился в процессе. Праздник порадовал не только местных жителей, но и гостей столицы. Ирина Агамазова приехала из Москвы. Хотя друзья пытались ее отговорить от поездки.

«В Москве у меня спрашивают: «Ты куда сейчас? У нас будет Масленица». Вы знаете, здесь с таким размахом, с такой красотой, с таким великолепием отпраздновали», – рассказала туристка из России Ирина Агамазова.

Первый раз в Баку так массово отмечают Масленицу. Организаторы ожидали 200 гостей, но участников оказалось вдвое больше.

«Так широко мы никогда Масленицу не праздновали, но благодаря мультикультурализму и открытой душе азербайджанского народа мы теперь можем праздновать и Навруз, и Масленицу», – заявил депутат Милли меджлиса, председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин.

На празднике взрослые и дети участвовали в интеллектуальных и русских народных играх.