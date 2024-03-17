17 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

17 марта в России завершается масленичная неделя, верующие отмечают Прощеное воскресенье и готовятся к началу Великого поста, в мире гуляют и веселятся в честь Дня Святого Патрика. Также в этот день — профессиональный праздник сотрудников российских коммунальных служб.

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Подробнее о традициях этого дня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Прощание с Масленицей

Традиционно прощание с Масленицей приходится на седьмой день Масленица проходит с 11 по 17 марта. В этот день принято начинать готовиться к Великому Посту, который стартует уже в понедельник, 18 марта. Также есть традиция просить прощения у родных и близких. Тем, кто берет аскезу в питании с понедельника, важно доесть всю скоромную еду. Кстати, раньше остатки с праздничных застолий сжигали вместе с чучелом Масленицы. Так люди прощались с зимой, встречали весну и настраивались на долгий пост.

День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ России

Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства России отмечают свой профессиональный праздник каждое третье воскресенье марта. В 2024 году оно выпало на 17 марта. Поздравить можно сантехников, электриков, сварщиков, плотников, дворников, рабочих по благоустройству, диспетчеров ЖКХ, а также работников сервисов бытовых услуг: ателье, мастерских, салонов.

Праздники в мире

День Святого Патрика

Святой Патрик был покровителем Ирландии. По легенде, он избавил остров от язычества, принес христианство, а еще — освободил остров от змей. В этот день ирландцы устраивают парады и маскарады, традиционно наряжаются во все зеленое и пьют пиво. Также принято украшать одежду значками с клевером — это символ удачи. Праздник распространился по всему миру и стал интернациональным. Теперь День Святого Патрика отмечают даже в Москве.

День национального бокса муай-тай в Таиланде

17 марта в Таиланде отмечают праздник, посвященный национальному виду спорта — боксу муай-тай. Зрелищное боевое искусство разрешает использовать для ударов руки, ноги, колени и локти. Причем в календаре тайцев этому виду спорта посвящены две даты: 6 февраля и 17 марта, вторая более распространена для празднования. В этот день обычно проходят тематические соревнования.

Какие еще праздники отмечают в мире 16 марта

День подводной лодки;

День встречи ветра с Южного полюса;

День детей в Бангладеш;

Праздник шепота;

День девочек у костра в США;

День доверия между врачами и пациентами в США;

День говяжьей солонины с капустой США;

День ирландской кухни в США.

Какой церковный праздник сегодня

Прощеное Воскресенье

Прощеное Воскресенье в 2024 году выпадает на 17 марта. Это всегда последний день перед Великим Постом и последний день Масленицы. Таким образом, в Прощеном Воскресенье соединяются и древние языческие традиции (как раз Масленица), и православные. Просить прощения перед постом нужно для того, чтобы войти в него со смирением и чистой душой. Чтобы исполнить ритуал, нужно сказать фразу: «Прости меня!» и получить ответ: «Бог простит, и я тебя прощаю!».

День памяти благоверного князя Даниила Московского

17 марта православные верующие Александра Невского. Он же был родоначальником московской династии Рюриковичей. Прославился тем, что основал на правом берегу Москвы-реки Данилов монастырь. Ставропигиальный мужской монастырь русской православной церкви — самый древний в столице, он функционирует по сей день.

Какие еще церковные праздники отмечают 17 марта

День памяти cвятoгo блaгoвepнoгo князя Вacилия Ρocтoвcкoгo;

День памяти преподобного Герасима Вологодского;

День памяти преподобного Герасима, иже на Иордане;

День памяти преподобного Иоасафа Снетногорского, Псковского;

День памяти мучеников Павла Птолемаидского и Иулиании.

Приметы на 17 марта

Если 17 марта на улице играют грачи, то день будет теплый и солнечный. Если в этот день грачи раскричались, то будет дождь.

Если на улице яркое солнце, то летом будет богатый урожай лесных ягод.

Нельзя 17 марта совершать крупные покупки, они будут неудачными.

Нельзя в этот день ничего обещать, очень сложно будет выполнить обещанное.

Кто родился 17 марта

Русский художник Михаил Врубель родился 17 марта 1856 года. Он был мастером разных жанров и техник. Одна из самых известных работ Врубеля — картина «Демон сидящий». Сейчас она выставляется в Государственной Третьяковской галерее.

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995 года. Получила известность после роли в сериале «Папины дочки». Сейчас снимается в продолжении сериала.

Кто еще родился 17 марта