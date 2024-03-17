17 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
17 марта в России завершается масленичная неделя, верующие отмечают Прощеное воскресенье и готовятся к началу Великого поста, в мире гуляют и веселятся в честь Дня Святого Патрика. Также в этот день — профессиональный праздник сотрудников российских коммунальных служб.
Подробнее о традициях этого дня — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
Прощание с Масленицей
Традиционно прощание с Масленицей приходится на седьмой день Масленица проходит с 11 по 17 марта. В этот день принято начинать готовиться к Великому Посту, который стартует уже в понедельник, 18 марта. Также есть традиция просить прощения у родных и близких. Тем, кто берет аскезу в питании с понедельника, важно доесть всю скоромную еду. Кстати, раньше остатки с праздничных застолий сжигали вместе с чучелом Масленицы. Так люди прощались с зимой, встречали весну и настраивались на долгий пост.
День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ России
Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства России отмечают свой профессиональный праздник каждое третье воскресенье марта. В 2024 году оно выпало на 17 марта. Поздравить можно сантехников, электриков, сварщиков, плотников, дворников, рабочих по благоустройству, диспетчеров ЖКХ, а также работников сервисов бытовых услуг: ателье, мастерских, салонов.
Праздники в мире
День Святого Патрика
Святой Патрик был покровителем Ирландии. По легенде, он избавил остров от язычества, принес христианство, а еще — освободил остров от змей. В этот день ирландцы устраивают парады и маскарады, традиционно наряжаются во все зеленое и пьют пиво. Также принято украшать одежду значками с клевером — это символ удачи. Праздник распространился по всему миру и стал интернациональным. Теперь День Святого Патрика отмечают даже в Москве.
День национального бокса муай-тай в Таиланде
17 марта в Таиланде отмечают праздник, посвященный национальному виду спорта — боксу муай-тай. Зрелищное боевое искусство разрешает использовать для ударов руки, ноги, колени и локти. Причем в календаре тайцев этому виду спорта посвящены две даты: 6 февраля и 17 марта, вторая более распространена для празднования. В этот день обычно проходят тематические соревнования.
Какие еще праздники отмечают в мире 16 марта
- День подводной лодки;
- День встречи ветра с Южного полюса;
- День детей в Бангладеш;
- Праздник шепота;
- День девочек у костра в США;
- День доверия между врачами и пациентами в США;
- День говяжьей солонины с капустой США;
- День ирландской кухни в США.
Какой церковный праздник сегодня
Прощеное Воскресенье
Прощеное Воскресенье в 2024 году выпадает на 17 марта. Это всегда последний день перед Великим Постом и последний день Масленицы. Таким образом, в Прощеном Воскресенье соединяются и древние языческие традиции (как раз Масленица), и православные. Просить прощения перед постом нужно для того, чтобы войти в него со смирением и чистой душой. Чтобы исполнить ритуал, нужно сказать фразу: «Прости меня!» и получить ответ: «Бог простит, и я тебя прощаю!».
День памяти благоверного князя Даниила Московского
17 марта православные верующие Александра Невского. Он же был родоначальником московской династии Рюриковичей. Прославился тем, что основал на правом берегу Москвы-реки Данилов монастырь. Ставропигиальный мужской монастырь русской православной церкви — самый древний в столице, он функционирует по сей день.
Какие еще церковные праздники отмечают 17 марта
- День памяти cвятoгo блaгoвepнoгo князя Вacилия Ρocтoвcкoгo;
- День памяти преподобного Герасима Вологодского;
- День памяти преподобного Герасима, иже на Иордане;
- День памяти преподобного Иоасафа Снетногорского, Псковского;
- День памяти мучеников Павла Птолемаидского и Иулиании.
Приметы на 17 марта
Если 17 марта на улице играют грачи, то день будет теплый и солнечный. Если в этот день грачи раскричались, то будет дождь.
Если на улице яркое солнце, то летом будет богатый урожай лесных ягод.
Нельзя 17 марта совершать крупные покупки, они будут неудачными.
Нельзя в этот день ничего обещать, очень сложно будет выполнить обещанное.
Кто родился 17 марта
Михаил Врубель
Русский художник Михаил Врубель родился 17 марта 1856 года. Он был мастером разных жанров и техник. Одна из самых известных работ Врубеля — картина «Демон сидящий». Сейчас она выставляется в Государственной Третьяковской галерее.
Елизавета Арзамасова
Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995 года. Получила известность после роли в сериале «Папины дочки». Сейчас снимается в продолжении сериала.
Кто еще родился 17 марта
- Джон Бойега, 32 года, американский актер;
- Граймс, 36 лет, канадская певица;
- Александр Маккуин (1969-2010), британский модельер;
- Курс Рассел, 73 года, американский актер.
- Рудольф Нуреев (1938-1993), советский артист балета.