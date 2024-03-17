Оппенгеймер и смертельная ядерная гонка: как СССР и США взрывали супербомбы

На 96-й церемонии вручения наград премии «Оскар» больше всего призов — семь статуэток — досталось американо-британскому фильму «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. Трехчасовая лента рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

© Кадр из фильма "Оппенгеймер"

О жизненном пути ученого из США, который во времена маккартизма лишился постов после обвинений в сотрудничестве с СССР, а также о ядерной гонке между Москвой и странами Запада — в материале NEWS.ru.

«Отец атомной бомбы»

Оппенгеймер, «отец атомной бомбы», родился в Нью-Йорке 22 апреля 1904 года. Он был выходцем из состоятельной еврейской семьи. Предки ученого эмигрировали в США из Германии в XIX веке. Будущий физик ускоренно отучился в школе, поступил в Гарвардский университет, где в силу разносторонних интересов изучал английскую и французскую литературу, естественные науки, математику, философию, термодинамику и экспериментальную физику.

После обучения в вузе Оппенгеймер отправился в Европу, где его приняли в Кембриджский университет. Затем он устроился в Геттингенский университет в Германии. Молодой ученый вместе с физиком Максом Борном разработал квантовую теорию двухатомных молекул. Написанная на эту тему публикация «О квантовом движении молекул» стала самой цитируемой статьей Оппенгеймера.

В 1929 году он вернулся в США. До 1947-го Оппенгеймер работал в Калифорнийском университете в Беркли и в Калифорнийском технологическом институте. После того как в 1939 году датский физик Нильс Бор сообщил об открытии деления урана, Оппенгеймер стал интересоваться этим вопросом. С 1941-го ученый вошел в комиссию Национальной академии наук США, которая занималась проблемой использования энергии атома в военных целях. Он также руководил группой физиков, изучавшей вопрос создания атомного оружия.

Американское правительство поддержало идею Оппенгеймера объединить в единый центр всех ученых страны, работавших над атомным оружием. В 1942 году ее реализовали в рамках Манхэттенского проекта — программы по изучению военного потенциала ядерной энергии. Физик стал одним из первых лиц проекта и являлся научным руководителем лаборатории на территории плато Лос-Аламос в штате Нью-Мексико.

В последующие годы Оппенгеймер возглавил консультативный комитет Комиссии по атомной энергии США. Он выступал за использование атомной энергии в мирных целях и международный контроль над ее использованием.

«Если бы атомная бомба имела значение для сегодняшнего мира, то она должна была бы показать, что не современный человек, не военно-морские силы, не сухопутные войска, а сама война устарела», — писал физик.

С начала 1940-х Оппенгеймер находился под пристальным контролем ФБР из-за того, что высказывал симпатии к левым идеям и общался с членами компартии США, в числе которых были его жена и брат. Дом ученого был на прослушке, сотрудники спецслужбы записывали его телефонные разговоры и просматривали почту.

В 1940-е годы Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала «дело Оппенгеймера». В 1954-м ученого сняли с постов, связанных с секретными работами, из-за политической неблагонадежности. До 1966 года Оппенгеймер занимал должность директора Института фундаментальных исследований в Принстоне. Ученый умер в 1967 году от рака гортани.

Советский разведчик Павел Судоплатов вспоминал в книге «Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год», что с 1938-го Оппенгеймер «поддерживал тесные отношения с нелегальным резидентом Коминтерна в Калифорнии» и «регулярно платил, вплоть до начала 1942 года, членские взносы в компартию США, состоя в ее негласном штате». При этом Судоплатов опроверг слухи о том, что Оппенгеймер и его коллеги были завербованными агентами советской разведки.

«Ничего подобного! Они были нашими „источниками“, связанными с проверенной агентурой, доверенными лицами и оперативными работниками», — писал Судоплатов.

Как началась ядерная гонка между СССР и США

После окончания Второй мировой войны между союзниками по антигитлеровской коалиции возникли противоречия. Одержав победу над общим врагом — мировым фашизмом, — социалистический СССР и капиталистический Запад стали противниками.

В 1946 году премьер Великобритании Уинстон Черчилль заявил, что «Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира». Политик призвал «немедленно создать новый фронт против ее стремительного продвижения».

Инструментом сдерживания стало атомное оружие. Изначально США и Великобритания планировали его создать и применить против Германии, а также ее сателлитов. Третий рейх также вел атомные разработки, что не могло не вызывать опасений у союзников по антигитлеровской коалиции.

Первая бомба была собрана в рамках Манхэттенского проекта под научным руководством Оппенгеймера. Испытания, получившие название «Тринити», прошли 16 июля 1945 года в Нью-Мексико. В конце Второй мировой войны американские власти санкционировали атомную бомбардировку Японии.

6 августа 1945 года бомбардировщик ВВС США B-29 Enola Gay сбросил на японский город Хиросима атомную бомбу Little Boy («Малыш»), эквивалентную по мощности 13–18 килотоннам тротила. Три дня спустя атомная плутониевая бомба Fat Man («Толстяк»), эквивалентная 19–21 килотонне тротила, была сброшена на Нагасаки.

В СССР также шли разработки атомного оружия, которые подстегнула начавшаяся холодная война. Еще в начале 1940-х советская агентура докладывала руководству в Москве о работе Манхэттенского проекта. В создании атомной бомбы в СССР в середине 1940-х годов участвовало более 100 научных институтов. В итоге 29 августа 1949-го на полигоне под Семипалатинском в Казахстане прошли успешные испытания атомной бомбы — «изделия РДС-1».

Какие рекорды побили участники ядерной гонки

Мощность «Тринити» и РДС-1 составила по 22 килотонны в тротиловом эквиваленте. В ноябре 1952 года в США испытали первое термоядерное взрывное устройство «Иви Майк». Его мощность оказалась намного больше предыдущих зарядов и составила 10,4 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Менее чем через год в СССР испытали на Семипалатинском полигоне компактный термоядерный заряд «изделие РДС-6c» мощностью 400 килотонн.

В марте 1954 года военные США провели испытания «Касл Браво», взорвав на атолле Бикини термоядерное взрывное устройство мощностью 15 мегатонн. 30 октября 1961-го на Новой Земле в СССР взорвали 50-мегатонную «Царь-бомбу». Она была сброшена с Ту-95 с высоты 11,5 километра. Над землей вырос термоядерный гриб высотой 67 километров. Взрывная волна была такой мощности, что три раза обогнула планету. В порту Диксон, который удален от эпицентра взрыва на сотни километров, в некоторых домах выбило стекла.

«Царь-бомба» стала мощнейшим в истории ядерным оружием. После его испытания СССР и США подписали в 1963 году договор о запрете ядерных испытаний в воздухе, воде и на земле. С момента его вступления в силу Советский Союз проводил только подземные ядерные испытания. С конца 1960-х в отношениях Москвы и Вашингтона начался процесс, известный как «разрядка международной напряженности».

В 1972 и 1979 годах состоялись два раунда советско-американских переговоров об ограничении стратегических вооружений. Позже (в 1991, 1993 и 2010 годах) Москва и Вашингтон подписывали договоры о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).

В 2023-м Россия на фоне обострения отношений с Западом приостановила участие в ДСНВ-3, а также отменила ратификацию многостороннего Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), поскольку его не ратифицировали в США.

Сколько испытаний провели страны «ядерного клуба»

По данным американского научного портала atomicarchive.com, с 1945 года по меньшей мере восемь стран произвели 2056 ядерных испытательных взрывов на десятках испытательных полигонов. В их числе США (1030), СССР (715), Франция (210), Великобритания (45), Китай (45), Индия (3), КНДР (6) и Пакистан (2).

Также к ядерным державам некоторые исследователи относят Израиль, полагая, что он причастен к «инциденту Вела» 22 сентября 1979 года. Тогда американский спутник Vela зарегистрировал в атмосфере над Индийским океаном двойную вспышку, характерную для ядерного взрыва. Власти Израиля не признают, но и не отрицают наличие ядерного оружия в арсенале ЦАХАЛ.

С начала XXI века среди всех стран «ядерного клуба» испытания ядерного оружия проводила только КНДР — в период с 2006 по 2017 год. СССР осуществил последние испытания в 1990 году (Россия их не проводила), Великобритания — в 1991-м, США — в 1992-м, Франция и Китай — в 1996-м, Индия и Пакистан — в 1998 году.